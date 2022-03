Infografik-Prognosen der 12H00 GMT

WICHTIGSTEN NACHRICHTEN

* Ukraine-Russland-Konflikt:

1/ Erste Satellitenanalyse des Schadens in Mariupol (135 x 145 mm)

* Belgien-Unfall-Karneval:

1/ Landkarte von Belgien mit dem Standort La Louvière (45 x 50 mm)

2/ Karte mit der Position von Strépy-Bracquegnies, einem Bezirk von La Louvière, in Südbelgien (90 x 101 mm)

*Wahl-Wahl-Frankreich-Politik:

1/Profile der Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen (5 Infografiken 45 x 120 mm)

* Epidemie-Virus-Gesundheit-Pandemie:

1/ Anzahl der Todesfälle durch Covid-19 in verschiedenen Ländern nach offiziellen Angaben und Weltbilanz per 18. März um 11:00 Uhr GMT (91 x 66 mm)

2/Globales Gleichgewicht der neuartigen Coronavirus-Pandemie vom 18. März um 11:00 Uhr GMT (90 x 109 mm)

3/ Anzahl der Fälle und Todesfälle durch Covid-19 in Lateinamerika und der Karibik sowie den am stärksten betroffenen Ländern per 18. März um 16:00 Uhr GMT (45 x 86 mm)

4/Entwicklung neuer Covid-19-Fälle in den letzten 7 Tagen, verglichen mit der Vorwoche, nach Ländern, Stand 17. März (90 x 66 mm)

* Kuba-Russland-Ukraine-EU-Tourismus-Pandemie-Konflikt: Ankunft internationaler Besucher nach Kuba pro Monat, seit Januar 2019 (135 x 80 mm)

Verfügbar:

- NATO-Mitglieder (3 Infografiken)

- Ukraine-Konflikt-Russland (10 Infografiken)

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

Verfügbar:

- Konflikt-Öl-Energie (135 x 101 mm)

- Ukraine-Russland-Konflikt-Wirtschafts-Schulden (135 x 71 mm)

- Landwirtschaft-Lebensmittel-Unruhe-Konflikte (135 x 85 mm)

- Konflikt zwischen Venezuela, Russland, den USA, der Diplomatie und der Ukraine (90 x 71 mm)

- Argentinien-Landwirtschaft-Kulturen-Dürre (90 x 129 mm)

- Chile-Wirtschafts-Wachstums-BIP (2 Infografiken)

- Brasilien, Wirtschaft, Arbeitslosigkeit (45 x 62 mm)

GESELLSCHAFT/KULTUR/MENSCHEN/WISSENSCHAFT

Verfügbar:

- Australien-Klima-Umwelt: Infografik zeigt den Prozess, der zum Bleichen von Korallen führt (180 x 69 mm)

SPORT

* Auto-F1-World-EAU-Ned:

1/ Anzahl der Titel aller Formel-1-Champions (135 x 136 mm)

2/ Infografik mit den vier Weltmeistern, die in der Formel-1-Saison 2022 noch aktiv sind (90 x 101 mm)

3/ Informationen zu den Rennstrecken und dem Kalender der Formel-1-Saison 2022 (180 x 175 mm)

4/Infografik über das Duell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen, die in der Formel-1-Saison 2021 einen harten Kopf an Kopf hatten (135 x 101 mm)

5/Infografik mit den fünf Fahrern, die in der Formel-1-Saison 2022 für Überraschung sorgen konnten (135 x 108 mm)

6/ Präsentation des Bahrain International Circuit in Sakhir, Austragungsort des Grand Prix am 20. März (90 x 95 mm)

7/ Fahrer und Teams, die die Startaufstellung der Formel-1-Saison 2022 bilden (45 x 300 mm, 90 x 166 mm, 135 x 115 mm)

8/ Infografik mit den Änderungen der Formel-1-Vorschriften im Jahr 2022, mit denen das Überholen im Rennen voraussichtlich erleichtert wird (180 x 114 mm)

* Rugby-six-Nationen-2022-fra-eng: Frankreich und Englands Auftritt im Six Nations Rugbyturnier seit 2000 (135 x 90 mm)

Verfügbar:

- Auto-F1-Welt-2022 (9 Infografiken)

- FBL-EUR-Champions-League-2021-2022: (3 Infografiken)

- 2022-CHN-Paralympics (2 Infografiken)

- Rugby-Sechs-Nationen-2022 (1 Infografik)

grp/de/nrm/llu