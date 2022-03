„Ich hatte viele Schlachten, aber ich lebe noch“, sagt Nadal, nachdem er in Indian Wells ins Finale gegangen ist

Nach einer weiteren dreistündigen Prüfung gegen den florierenden Carlos Alcaraz freute sich der spanische Tennisspieler Rafael Nadal, am Samstag seine 20-Siegesserie in Folge verlängert zu haben und das Finale von Indian Wells erreicht zu haben.

Der 35-jährige spanische Star brach den Widerstand von Alcaraz (18) mit 6-4, 4-6 und 6-3 in einem Spiel, in dem er zusätzlich zu seinen chronischen Problemen im linken Fuß zu Beginn des dritten Satzes wegen Brustbeschwerden behandelt werden musste.

„Ich denke, es ist nichts Wichtiges“, erklärte er später der Presse. „Es lag wahrscheinlich am Wind und ich habe ein paar schlechte Bewegungen gemacht (...) Aber ich musste fragen, weil ich mich ziemlich unwohl fühlte.“

„Es tut mir immer noch ein bisschen leid, aber es sind noch viele Stunden bis morgen. Ich bin zuversichtlich, dass nichts passieren wird“, sagte Nadal weniger als 20 Stunden vor dem Finale am Sonntag gegen den Amerikaner Taylor Fritz (20. ATP).

Nach einem Jahr, das von seinen körperlichen Problemen geprägt ist, erlebt Nadal den besten Start seiner Karriere mit drei gewonnenen Titeln, darunter den Australian Open, mit denen er der Tennisspieler der Männer mit den meisten Grand-Slam-Titeln wurde (21).

„In Bezug auf Müdigkeit fühle ich mich ziemlich gut. Ich kann mich nicht beschweren „, sagte er.

„Ich hatte diese Woche viele harte Kämpfe, aber ich lebe noch“, betonte er. „Ich bin im Finale und möchte es genießen.“

Nadal wurde das Lob für den jungen Alcaraz, das neue Juwel des spanischen Tennis, los, von dem er sagte, er habe „alle Zutaten, um ein unglaublicher Champion zu werden“.

„Ich war nicht nervöser, weil ich ein junger Spieler war. Ich habe ihn als einen der ersten Acht behandelt „, sagte er.

Nadal bedauerte, dass das Spiel „fast unspielbar“ wurde, als ein starker Wind in den zweiten Satz einbrach, begleitet von Sand aus der Wüste Indian Wells.

„Das Problem beim Tennis ist, dass wir dafür keine Regelung haben. Es gibt keine Regeln für den Wind, keine, die besagt, dass man mit bestimmten Meilen pro Stunde das Spiel aussetzen muss „, erinnert er sich.

„Manchmal spiele ich gerne im Wind, weil es eine Herausforderung ist, wie wenn ich Golf spiele, ständig nach Lösungen zu suchen“, erinnert er sich. „Aber es war nicht nur der Wind, ich begann den Sand in meinen Augen zu spüren und es tat ein bisschen weh (...) In einigen Situationen wie einem Sandsturm könnten wir ihn vielleicht in das Regelbuch aufnehmen“.

In Bezug auf seinen Rivalen im Finale war Nadal der Ansicht, dass Fritz „sehr gut spielt“.

„Ich habe eine Weile seines (Halbfinales-) Spiels gegen (Andrey) Rublev gesehen und er hat mit großer Entschlossenheit gespielt, sehr aggressiv“, sagte er.