Hypothese über einen fast vorhergesehenen Krieg

Armiansk (Ukraine), 25/02/2022.- Russian soldiers on the amphibious infantry fighting vehicle BMP-2 move towards mainland Ukraine on the road near Armiansk, Crimea, 25 February 2022. Russian troops entered Ukraine on 24 February prompting the country's president to declare martial law and triggering a series of announcements by Western countries to impose severe economic sanctions on Russia. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/STRINGER

Wir erleben mit Entsetzen die russische Invasion der Ukraine, die fast jeder verurteilt für die hohen Lebenshaltungskosten und das menschliche Leid. Es gibt keine einstimmige Antwort auf die Ursachen, die den 2014 begonnenen Konflikt auf dieses Ausmaß der Barbarei und der humanitären Krise hätten eskalieren können. Es werden Misserfolge der Diplomatie, Fehler in den strategischen Plänen der Mächte, Misserfolge bei der Beurteilung der besonderen oder globalen Situation und persönliche Torheiten unheimlicher Charaktere erwähnt. Letzteres schließe ich aus, da es in den Großmächten keine „Ein-Personen-Diktatoren“ mehr gibt, sondern die Hauptfächer der strategischen Planung mit starker innerpolitischer Macht . Die Diplomatie war in ihrer Analyse zu leicht, aber sie erklärt den Fall auch nicht. Schauen wir uns die beiden anderen Hypothesen an.

Ich appelliere an einen ersten historischen Hinweis. Es basiert auf den Maßnahmen, die während der Verwaltungen von Jimmy Carter und Ronald Reagan in den 1980er Jahren zur Bekämpfung der UdSSR ergriffen wurden, und appelliert an ein starkes Engagement für die US-Verteidigung mit dem Start der Strategic Defense Initiative (SDI, auch bekannt als Star Wars), dem Einsatz von Raketen mit Waffen in Europa, Unterstützung des antisowjetischen Widerstands (der Taliban) in Afghanistan, Intensivierung der antisowjetischen Rhetorik (dem sogenannten Reich des Bösen) und Unterstützung von Dissidenten in der UdSSR und ihren Satellitenstaaten. Dies gelang es, die sowjetische Realität zu „betonen“ und Moskau gezwungen, sich vorrangig um das Thema zu kümmern, indem es riesige und knappe wirtschaftliche Ressourcen ausgab und seine politische Aufmerksamkeit auf sein Inneres lenkte . Am Ende des Prozesses zogen sich die sowjetischen Streitkräfte unter der neuen Führung von Michael Gorbatschow zunächst aus Afghanistan und dann aus Osteuropa zurück. Gleichzeitig wurde vereinbart, die strategische Kernkraft und andere Waffen zu reduzieren und Mittelstreckenraketen zu eliminieren.

Wladimir Putin, Präsident von Russland

Diese US-Maßnahmen, die als „Kostendurchsetzungsstrategien“ bekannt sind, wurden ursprünglich in einem defensiven Modus gegen die UdSSR konzipiert, die immer noch stark zu sein schien und sich ausdehnte. Aber eine andere war die Realität, wie sich nach ihrer Implosion herausstellte. Seitdem gab es in der Geopolitik die Maxime : „Russland ist niemals so stark oder schwach wie es scheint“ . Das heutige Russland ist schwächer als die ehemalige UdSSR; es hat die Hälfte der Bevölkerung, obwohl es homogener ist; sein Territorium ist kompakter und seine Wirtschaft ist offener und es dominiert kein ausländisches Reich. Die Macht der derzeitigen russischen Regierung, angeführt von Wladimir Putin, ist jedoch nicht so fragil, wie es in den westlichen Medien gesagt wird . Russland ist heute auch nicht der wichtigste Gegner der Vereinigten Staaten. Russland kann es sich nicht leisten, direkt mit den Vereinigten Staaten zu konkurrieren, während China dies mit zunehmender Kraft kann. Aus diesem Grund könnten die Maßnahmen, die die USA umsetzen könnten, um Russland zu „betonen“, chinesische Reaktionen hervorrufen, die wiederum die USA „betonen“ könnten. Dies führt zu neuen Komplexitäten bei allen Bemühungen, Strategien zu entwickeln, die denen der 1980er Jahre ähneln, um Russland zusätzliche wirtschaftliche Kosten aufzuerlegen, um seine Kapazität, seinen Willen und seine Legitimität zu testen. Es sollte auch berücksichtigt werden, dass einige Maßnahmen US-Verbündete und Partner betreffen würden. Beispielsweise würde eine Erhöhung der Gaskosten für Deutschland seine industrielle Wettbewerbsfähigkeit schmälern.

Russlands größte Anfälligkeit ist seine Wirtschaft, die vergleichsweise klein und stark von Energieexporten abhängig ist. Die größte Sorge der russischen Führer beruht auf der Stabilität und Dauerhaftigkeit des gegenwärtigen Regimes, das eine autoritäre, kapitalistische Form annahm, aber mit hoher Beteiligung des Staates an seinen strategischen Entscheidungen und traditionalistisch an seinen kulturellen und religiösen Bräuchen. Die größten Stärken Russlands liegen im Bereich des Militär- und Informationskrieges. Russland hat hochentwickelte Luftverteidigungs-, Artillerie- und Raketensysteme eingesetzt und auch neue Computertechnologien (künstliche Intelligenz, Big Data und andere) auf alte Techniken der Desinformation, Subversion und Destabilisierung angewendet.

Daher sind die von den USA am häufigsten untersuchten Maßnahmen zur „Betonung“ Russlands diejenigen, die diese Schwachstellen, Ängste und Stärken direkt angehen, Schwachstellen ausnutzen und die aktuellen Vorteile Russlands untergraben.

Die USA haben ihre Energieproduktion (Gas und Öl) seit Jahrzehnten erweitert, um nicht von den Höhen und Tiefen des Nahen Ostens abhängig zu sein und als Waffe globaler Verhandlungen mit Russland zu konkurrieren, was es Russland nicht so einfach macht, seinen strategischen Vorteil gegenüber dem europäischen Energiebedarf zu nutzen. Dies würde den Druck auf Russlands Exporteinnahmen und damit auf seine nationalen und Verteidigungshaushalte maximieren. Wirtschaftssanktionen können auch das wirtschaftliche Potenzial Russlands einschränken. Um jedoch wirksam zu sein, müssen sie multilateral sein und (zumindest) die Europäische Union einbeziehen, die Russlands größter Abnehmer und die wichtigste Technologie- und Kapitalquelle ist und in all diesen Punkten größer ist als die USA.

Die Legitimität des russischen Regimes in Frage zu stellen, seinen Ruf im In- und Ausland zu mindern und den demokratischen Wandel offen zu unterstützen, wird den russischen Staat wahrscheinlich nicht erschüttern, aber es könnte ausreichen, um eine Form der gegenseitigen Entspannung im Bereich des Informationskrieges zu gewährleisten. Dieser Punkt ist von großem Interesse für europäische pro-globalistische Regierungen, die in Bezug auf das russische Verhalten in der Ukraine oder Syrien ziemlich heuchlerisch sind, aber viel mehr besorgt über innenpolitische Alternativen, nationalistische, populistische oder rechte, die in den letzten zehn Jahren gewachsen sind und einen gewissen Berührungspunkt aufweisen mit der Kulturpolitik Russlands. Die Einstimmigkeit der „westlichen“ Presse, Putin und seiner Umgebung ein bestimmtes Gesicht zu zeigen, beweist dies .

Es wird für die USA sehr schwierig sein, die wirtschaftlichen Kosten Moskaus im Zusammenhang mit seinen externen militärischen Verpflichtungen zu erhöhen, da sich die meisten davon in Gebieten befinden, die an Russland angrenzen und von vergleichsweise pro-russischen Bevölkerungsgruppen bewohnt werden. Die Geografie verleiht Russland die Dominanz der Eskalation, was bedeutet, dass jede Anstrengung zur Förderung eines größeren lokalen Widerstands einer schweren Ablehnung ausgesetzt sein könnte, die für die USA und ihre lokalen Verbündeten in Leben und Gebieten kostspielig ist. Die Zunahme der Waffen und der US-Beratung an die ukrainische Armee waren die sichtbarste der in Betracht gezogenen geopolitischen Alternativen, aber etwas lief nicht gut und der Konflikt eskalierte überraschend.

Der Konflikt in der Ukraine geht weiter. (AP-Foto/Andrew Marienko)

Russland strebt im gesamten militärischen Spektrum keine Parität mit den USA an. Die Fortschritte der USA in bestehenden Überlegenheitslagern könnten wenig russische Reaktion haben. Zum Beispiel wird Russland die Vorherrschaft der USA über die Weltmeere nicht in Frage stellen. Russland ist jedoch „besorgt“ über die Drohungen, seinen Zugang zur See in der Arktis, der Ostsee und dem Schwarzen Meer einzuschränken . Mögliche US-Maßnahmen umfassen häufigere Patrouillen von Atom-U-Booten in der Nähe von arktischen Stützpunkten und den Einsatz von Marschflugkörpern gegen land- und/oder luftgestartete Schiffe in der Nähe der Schwarzmeerküste. Russland wird sich wahrscheinlich gezwungen fühlen, mit jeder Zunahme der strategischen Nuklearkapazitäten der USA Schritt zu halten. An einem solchen Wettrüsten teilzunehmen, wäre für alle zu riskant. Darüber hinaus dürfte eine erweiterte ballistische Raketenabwehr in den USA für die USA teurer sein als die wahrscheinliche russische Reaktion, die darin bestehen würde, die Anzahl der Raketen und Sprengköpfe zu erhöhen.

Eine erste Hypothese, die die militärische Eskalation erklärt, wäre, dass die NATO, nachdem sie neue Waffensysteme in Ländern in der Nähe von Russland und insbesondere in der Ukraine eingesetzt hatte, die mögliche russische Militärentfaltung, die die Ukraine besetzte, nicht richtig einschätzen konnten. Etwas Seltsames für die amerikanische Erfahrung.

Eine weitere Hypothese ist, dass die strategischen Pläne der NATO die Möglichkeit einer solchen militärischen Reaktion in Betracht gezogen und versucht hatten, sie zu veranlassen, die „Strategie der Kostenauferlegung“ einzuleiten und sich somit auf die wirtschaftlichen Schwächen Russlands zu konzentrieren und Putins Abstrich zu erreichen und noch mehr, um die Vereinheitlichung von ganz Europa unter einem einzigen Kriterium der Kultur der „westlichen Welt“, die die Möglichkeit eines unabhängigeren und verhandelnden Europas mit Russland blockiert . Auf russischer Seite ist klar, dass es Fehler bei der Beurteilung der politischen und militärischen Situation der ukrainischen Streitkräfte und bei einer stärkeren Ablehnung der erwarteten Situation durch ihre Bevölkerung gab.

Joe Biden, Präsident der Vereinigten Staaten

In den USA gibt es viele Sektoren, die kritisiert haben, dass Biden zu einem „Krieger“ wird, was sehr deklamativ ist, ohne etwas zu riskieren, noch eigene entscheidende oder militärische Waffen im königlichen Wettbewerb beizutragen. Kissinger im Jahr 2014 oder der bekannte Politikwissenschaftler John Mearsheimer sagte, dass die beste Strategie für die USA darin bestehe, sich auf China zu konzentrieren und freundschaftliche Beziehungen zu den Russen aufzubauen, um sie dafür zu haben. „Mit unserer falschen Politik in Osteuropa nehmen wir die Russen in die Arme der Chinesen und verletzen damit die Politik des Machtgleichgewichts.“

Die theoretischen Nutznießer, materiell oder ideologisch, der Eskalation des Krieges scheinen mit Unterstützung der NATO/CIA, die fortschrittliche Technologie unterstützt, einen globalen finanziellen Unipolarismus ohne materielles Zentrum wieder stärken zu wollen, aber ideologisch auf den kulturellen Modus der „westlichen Welt“ konzentriert industrielle Entwicklung und leitet „Military Industrial Complex“ der USA und Europa. Es fällt auf, dass Großbritannien bereits 2019 eine Erhöhung der Trident-Grenze für Atomsprengköpfe (von derzeit 180 auf 260) um bis zu 40% vorangetrieben hat und sich hinter einer „systemischen Herausforderung“ für wirtschaftliche Sicherheit, Wohlstand und die Prinzipien und Werte versteckt, für die das Vereinigte Königreich steht, und um darauf hinzuweisen, wie bereits 2019, dass das Hauptrisiko der Konfrontation heute aus Russland kommt. Zu viel Vorfreude oder strategische Planung war geplant, um eine Weltordnung aus der „westlichen Welt“ wiederherzustellen.

Merkel schlug umgehend eine „Allianz der Multipolaristen“ vor. Die Unterschiede zwischen Berlin und Paris zeigen jedoch, dass es sehr schwierig ist, sie in die Praxis umzusetzen, obwohl eine Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung (der SPD) zeigt, dass 42% der Franzosen und 59% der Deutschen internationale Neutralität von ihren Regierungen fordern . Fünfzig Prozent der Franzosen und 65 Prozent der Deutschen lehnen die Intervention ihrer Streitkräfte in den militärischen Kampf ab. Der Multipolarismus wird offensichtlich von einem unabhängigen Europa, Russland, China und anderen Regionalmächten befürwortet. Leider hört die Konfrontation nicht auf und sie opfert weiterhin zu viele menschliche Opfer, wie in allen Kriegen.

LESEN SIE WEITER: