Hamilton: „Es war ein schwieriges Rennen und wir haben das bestmögliche Ergebnis erzielt“

Sport schreiben, 20 Mrz Der Engländer Lewis Hamilton (Mercedes), siebenmaliger Formel-1-Weltmeister, der an diesem Sonntag beim Großen Preis von Bahrain Dritter wurde, erklärte an diesem Sonntag auf der Rennstrecke von Sakhir, dass es „ein schwieriges Rennen“ sei, von dem er sehr glücklich ist, weil sie „die bestmögliches Ergebnis“. „Das erste, was ich sagen möchte, sind viele, viele Glückwünsche an Ferrari. Ich freue mich sehr, dass es ihnen wieder gut geht, denn sie sind ein so historisches und episches Team“, erklärte Hamilton, 37, der in beiden Fällen historische Rekorde für „Pole“ und Siege in F 1:103 hält. „Heute war ein schwieriges Rennen für uns, wir hatten Probleme beim Training und das ist wirklich das beste Ergebnis, das wir hätten erzielen können“, sagte der exzentrische und spektakuläre Stevenage-Fahrer. „Natürlich war es bedauerlich für die beiden anderen Fahrer (in Bezug auf die beiden Red Bull-Fahrer: Der Niederländer Max Verstappen, der in der vorletzten Runde in den Ruhestand ging, und den Mexikaner Sergio Pérez, der in der letzten Runde ausgestiegen ist), aber wir haben unser Bestes gegeben und wir sind dankbar, dass wir diese Punkte erzielt haben“, sagte er. „Mir ist bewusst, dass die Jungs in der Fabrik sehr hart arbeiten und es wird keine schnelle Veränderung sein, aber wir sind seit langem das beste einheitliche Team. Wir alle wissen, dass wir den Kopf unten halten müssen und dass wir weiterarbeiten müssen, weil es noch ein langer Weg ist“, erklärte Hamilton nach dem dritten beenden Sie in Bahrain. „Wir müssen unsere Wochenenden optimieren und irgendwann werden wir zum Kampf zurückkehren“, sagte der siebenfache englische Weltmeister. CHEF Bogen/Hund