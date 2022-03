Guido Bellido: „Sie träumen davon, Pedro Castillo zu verlassen, und wenn sie sich trauen, wird es ihr Grab sein“

Guido Bellido reagierte auf diejenigen, die versuchten, Präsident Pedro Castillo zu räumen, und zögerte nicht, Gegner anzugreifen, die davon „träumen“, den Kopf von zu entfernen Staat vom Amt aus. Diese Erklärungen wurden während des Abschlusses des ersten Treffens des Municipal Commonwealth von Peru abgegeben.

„Sie träumen davon, Pedro Castillo zu räumen. Sie werden es nicht können und wir sagen es klar, wenn sie es wagen, wird es ihr Grab sein, weil sie vielleicht denken, dass es dort endet, weil sie die Stimmen haben oder weil sie einen Kongressabgeordneten kaufen können. Nein, die Menschen, das Land und die Welt werden verstehen, dass es ein Vorher und Nachher des Präsidenten gibt „, sagte er.

Er erwähnte auch, dass sie Fallen gestellt und Leute wie Karelim López geschickt haben, um sie in Korruptionshandlungen zu verwickeln.

„Sie haben Fallen gestellt, sie wollen sich umkreisen, sie schicken ihren Karelim López, um nach einigen Schlupflöchern zu suchen, um den Präsidenten, diese Regierung, beflecken zu wollen, aber sie werden es nicht können“, sagte er während der Abschlusszeremonie des ersten Treffens mit den Behörden des städtischen Commonwealth in Calca, Cusco .

„Sie bringen einen internationalen Jamjournalisten, einen elenden Mann, der es nicht wagt, mit seinen Eltern zu kollidieren, um einen Präsidenten der Republik misshandeln zu wollen. Er wird seine Zeit haben, seine Zeit für ihn, auch andere Leute zu interviewen, die zur Rechenschaft gezogen werden müssen, weil ich glaube, dass es für ihn nicht frei war, zu belästigen, zu sagen, dass er jemals geplant hat, das Küstenmeer aufzugeben. Was für Schurken „, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf das Interview, das Fernando del Rincón von CNN en Español im Januar dieses Jahres mit Pedro Castillo gemacht hat.

Denken wir daran, dass die Plenarsitzung des Kongresses am 28. März den Antrag auf freie Stelle des Präsidenten aufgrund der dauerhaften moralischen Unfähigkeit gegen Präsident Pedro Castillo diskutieren wird. Während dieser Sitzung kann das Staatsoberhaupt sein Recht auf Verteidigung persönlich oder durch einen Anwalt ausüben.

„Ich möchte die politische Unterstützung im Kongress bekräftigen, wir werden nachdrücklich auf das Ausmaß der politischen Belästigung reagieren. Wir sind in der Lage, angesichts der jahrelangen Korruption zu debattieren und das Land voranzubringen „, sagte er.

Der Präsident des Ministerrates, Aníbal Torres, seinerseits sprach an diesem Freitag über die Oppositionssitze, die die Vakanz gegen Präsident Pedro Castillo vorantreiben.

„Diejenigen, die bei diesen Wahlen verloren haben, wollen die Regierung von (Pedro) Castillo nicht anerkennen und versuchen, sie um jeden Preis Tag und Nacht zu leeren. Wir sehen, wie einige Kongressabgeordnete herauskommen und nur über freie Stellen sprechen „, sagte der Leiter des PCM aus der Region Cusco.

PEDRO CASTILLO GIBT AM 26. MÄRZ NATIONALVERSAMMLUNG

Der Präsident der Republik, Pedro Castillo, kündigte an, dass er das Nationale Abkommen zu einer Sitzung für Samstag, den 26. März, einberufen werde. In einer Erklärung beantragte das Staatsoberhaupt ein solches Treffen nur zwei Tage bevor der Kongress der Republik über den Antrag auf freie Stelle gegen ihn debattiert.

„Ich kündige von diesem Raum aus an, dass wir am Samstag, dem 26. März, das Nationale Abkommen, die Versammlung des Nationalen Abkommens, durchführen werden, und Sie sind diszipliniert, geordnet und organisch zur Teilnahme eingeladen“, sagte er bei der Abschlusszeremonie des Treffens mit kommunalen Commonwealths in Cusco.

