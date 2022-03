Gajser und Renaux erzwingen ihr Gesetz im GP von Patagonien; Prado dritter

Sportschreiben, 20 Mrz Der Slowene Tim Gajser (Honda) und der Franzose Maxime Renaux (Honda) dominierten in der dritten Runde der Motocross-Weltmeisterschaft, dem GP von Patagonien und Argentinien, der auf der Patagonien Race Track Neuquén ausgetragen wurde, und eröffneten die Führung über den Spanier Jorge Prado (GasGas), der abschloss das Podium nach der Unterzeichnung von zwei vierten Plätzen Gajser und Renaux teilten die Siege auf der argentinischen Strecke Villa La Angostura. Der Franzose gewann den ersten mit einer gewissen Portion Vermögen, weil er einen Sturz im letzten Abschnitt des lettischen Pauls Jonass und des Slowenen den zweiten auf autoritäre Weise ausnutzte. Nach dem Großen Preis von Argentinien führt Gajser, der bereits dreifacher Weltmeister in der Königskategorie (2016, 2019 und 2020) war, mit 141 Punkten die Gesamtwertung an, 17 mehr als Renaux. Prado ist mit 118 Dritter. In der ersten Runde ebnete ein dramatischer Sturz des Spaniers Rubén Fernández (Honda), der die Initiative ergriffen hatte, den Weg für Jonass, den besten im Qualifying am Samstag. Der Lette war auf dem Weg zum Sieg, aber ein Fehler brachte ihn zu Boden, als er den Sieg probierte, und erlaubte Renaux, der sich Gajsers Belästigung widersetzte, zuerst die Ziellinie vor dem Slowenen, dem Schweizer Jeremy Seewer (Yamaha) und de Prado zu überqueren, die hart kämpfen mussten, um nicht mehr zu verlieren gemahlen. Rubén Fernández konnte nach seinem Sturz wieder auf die Strecke zurückkehren und erreichte einen mehr als verdienstvollen fünfzehnten Platz. In der zweiten Runde war Prado derjenige, der die Führung übernahm. Der spanische Fahrer hingegen konnte Gajsers Vorstoß für eine einzige Runde nicht widerstehen. Der Weltcupführer schoss solo auf seinen dritten Teilsieg des Kurses. Prado wurde kurz darauf auch von Renaux überholt. Der Franzose hatte viel mehr Rhythmus als der Lucense-Fahrer, dessen Bemühungen darauf ausgerichtet waren, den dritten Platz mit Leichtigkeit zu halten und Jonass und Rubén Fernández nicht zu erlauben, sich ihm von hinten zu nähern, der in einem intensiven Kampf mitspielte. Bei der Änderung brach der spanische Fahrer in den letzten Runden zusammen und wurde Vierter, nachdem er von Fernández überholt wurde, der einen großartigen dritten Platz in diesem Ärmel belegte. Ein echter Erfolg für den Debütant in der Top-Kategorie. Er ist Sechster in der Gesamtwertung mit 74 Punkten. Die vierte Runde der Weltmeisterschaft findet am 3. April, dem Großen Preis von Portugal, in Agueda statt. CHEF jap/ismus