Ein weiteres Playoff-Spiel in Ozeanien wurde wegen COVID verschoben

DOHA, Katar (AP) - Die Cookinseln waren das zweite Land, das an den Qualifikationsspielen für die Ozeanien-Weltmeisterschaft teilnahm, deren Spiel aufgrund positiver COVID-19-Fälle verschoben wurde.

Der Oceanian Football Confederation berichtete, dass Spiele zwischen Cook Islands und Haiti sowie Vanuatu und Salomonen für die Gruppe A am Sonntag nicht ausgetragen werden.

Die FIFA sagte, Vanuatu habe sich vom KO-Turnier in Doha, Katar, zurückgezogen, nachdem ein Großteil seines Kaders positiv auf das Virus getestet worden war. Laut dem kontinentalen Bund „haben mehrere Spieler von Cook Islands positiv gezeigt“.

Cook Islands debütierten am Donnerstag mit einer 2:0 -Niederlage gegen die Salomonen. Vanuatus Spiel gegen Tahiti wurde verschoben.

Am ersten Tag von Pool B am Freitag besiegte Neuseeland Papua-Neuguinea mit 1:0 und Fidschi gegen Neukaledonien mit 2:1.

Der Gewinner des Finales in Ozeanien, das am 30. März ausgetragen wird, spielt im Juni ein Playoff gegen das vierte der CONCACAF-Qualifikationsspiele. Der Gewinner qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft in Katar, die im November beginnt.