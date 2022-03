Diogo Jota bringt Liverpool ins Halbfinale

Sport schreiben, 20 Mrz Ein Tor des Portugiesen Diogo Jota zwölf Minuten vor dem Ende beendete den Widerstand von Nottingham Forest auf dem City Ground und gab den Sieg an Liverpool (0-1), der die Aufstellung für das Halbfinale des England Cup beendete. Jurgen Klopps Mannschaft schließt sich Manchester City an, das Southampton eliminierte, den Crystal Palace, der Everton gewann, und Chelsea, die Middlesbrough am Samstag besiegten. Das Quartett wird den Titel in einer Endrunde in Wembley spielen. Es war in der Endphase, als die Mannschaft von Jürgen Klopp die Erwartungen von Nottingham Forest, dem letzten Überlebenden der zweiten Kategorie des englischen Fußballs, übertraf. Torhüter Ethan Horvarth hatte Steven Coopers Team immer wieder gerettet, aber er konnte bei Diogo Jotas Tor nichts tun. Es war in der 78. Minute, als ein Kreuz von links des Griechen Konstantinos Tsimikas von dem portugiesischen Angreifer ausgenutzt wurde, der seiner Punktzahl voraus war, um die Zehe seines Stiefels zu setzen und den Ball ins Netz zu bringen. Er warf heldenhaft den Wald, der die Situation nicht ändern und die Beseitigung verhindern konnte. Liverpool trifft im Halbfinale auf Manchester City, während Crystal Palace gegen Chelsea auf der Suche nach dem anderen Platz im Finale spielt. Sowohl das Halbfinale als auch das Finale werden in Wembley ausgetragen. CHEF apa/og