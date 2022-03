Die Regierung Venezuelas gratuliert Yulimar Rojas zu seinem neuen Weltrekord

Caracas, 20 Mrz Die Regierung Venezuelas gratulierte dem venezolanischen Athleten Yulimar Rojas an diesem Sonntag, nachdem er mit einem neuen Weltrekord von 15,74 Metern zum dritten Mal Weltmeister im Hallendreifachsprung gekürt worden war. „Herzlichen Glückwunsch Meister, du bist Nationalstolz. Venezuela fühlt Ihr Glück und erkennt Ihre Disziplin und Ihr Engagement an. Es lebe Yulimar Rojas „, schrieb Executive Vice President Delcy Rodriguez auf ihrem Twitter-Account. Darüber hinaus dankte der venezolanische Außenminister Felix Plasencia Rojas, der in Guadalajara (Spanien) lebt und ausbildet, für die Vertretung der „Größe von Frauen und Jugend“ des karibischen Landes. „Weltrekord! Herzlichen Glückwunsch Yulimar Rojas, dreimaliger Champion mit diesem neuen 15,74-Meter-Sprung in Belgrad. Vielen Dank, dass Sie die Größe der venezolanischen Frauen und Jugendlichen mit solcher Leidenschaft und Entschlossenheit vertreten. Lang lebe die goldene Generation!“ , sagte er im sozialen Netzwerk. Die Venezolanerin Yulimar Rojas schrieb im Alter von 26 Jahren eine neue Seite in der Geschichte der Leichtathletik, indem sie sich zum dritten Mal zur Weltmeisterin im Indoor-Dreifachspringen erklärte, eine beispiellose Leistung, mit einem neuen Weltrekord von 15,74, der sie ihrem Ziel, die erste Frau zu werden, die 16 übersteigt, ein wenig näher bringt Meter. Er hielt den absoluten Weltrekord mit den 15,67-Metern, die ihm den olympischen Titel in Tokio 2020 einbrachten, und dem Hallenstreckenrekord in den 15.43, den er vor zwei Jahren beim Treffen in Madrid erreichte. Er wurde auf dem Podium von der Ukrainerin Maryna Bekh-Romanchuk begleitet, die im letzten Sprung mit 14,74 ihre persönliche Note pulverisierte, und der Jamaikanerin Kimberly Williams mit 14,59, während die Spanierin Ana Peleteiro, olympische Bronze in Tokio 2020 und Yulimars Trainingspartner, mit 14.30 den achten Platz belegte.