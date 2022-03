Der Praktikant in Buenos Aires brennt im PRO: Unter den Versionen vor den Wahlen werden fünf Gouverneurskandidaten vorgestellt

Wenn sich 2023 nähert, multipliziert der PRO die Kandidaten für den Gouverneur der Provinz Buenos Aires. Der Wahlsieg von Diego Santilli in einem Bezirk, der das ausschließliche Eigentum des Peronismus zu sein schien, machte ihn seltsamerweise nicht zum unbestrittenen Kandidaten seiner Partei für die Nachfolge von Axel Kicillof, aber die von den Top-Referenten vereinbarte Strategie ist klar: Lassen Sie alle ausgehen und die Gebiet und der Auserwählte werden diejenige sein, die nächstes Jahr am besten zwischen der Führung und in den Umfragen installiert werden.

Dies ist dieselbe Position, die Führer wie Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta und Patricia Bullrich teilen. Auf jeden Fall stellt sich niemand vor, dass sich mehr als ein eigener Kandidat melden wird, um im PASO gegen die UCR anzutreten, da die Gewinnchancen reduziert werden könnten. Es ist auch nicht vorgesehen, dass interne Parteien abgehalten werden, damit nur ein Antragsteller die Vorwahlen erreicht.

„Dies ist nicht die Zeit für Kandidaturen; die Menschen werden diejenigen bestrafen, die sich beeilen, solange es so viele konkrete Probleme gibt“, wiederholt sich das Argument der politischen Führung, obwohl diejenigen, die bestrebt sind, die Provinz zu führen, aktiv sein, sich den Nachbarn nähern und mit dem Gebietschefs. Santilli läuft in diesem Sinne mit einem Vorteil. Es hat die politische und wirtschaftliche Unterstützung von Rodríguez Larreta. Und wenn er im Wahlkampf 2021 mehr als 30.000 Kilometer zurückgelegt hat, um 98 Gemeinden zu besuchen (was es ihm ermöglichte, in 72% der Gemeinden, in denen er sich befand, zu gewinnen), nahm er am Tag nach dem Wahlsieg seine Provinzreisen wieder auf und es wird geschätzt, dass er bis nächsten August abgeschlossen sein wird seine Präsenz in allen 135 Gemeinden Buenos Aires.

Was Santilli erreicht hat, war ein Kunststück. Er gewann bei den letzten Wahlen mit einem Unterschied von 1,3 Punkten gegenüber der All Front (39,81% gegenüber 38,53%), aber er erreichte etwas, das seit 1983 nicht mehr passiert war: Er gewann den gesamten vereinten Peronismus. Eine detailliertere Analyse der vom Santillista-Team durchgeführten Abstimmungen bestätigt, dass die Juntos-Liste selbst bei 10 Punkten weniger Wahlbeteiligung um mehr als 4 Punkte übertraf als der bei den Wahlen 2019 gewonnene Platz . Und dass die von Santilli geleitete Gehaltsabrechnung in 109 der 135 Gemeinden in Buenos Aires auferlegt wurde, die 80% der Gesamtzahl ausmachen, und vor mehr als zwei Jahren sogar 66 gewonnen wurde. Innerhalb dieses Zuges gewann Juntos in 44 peronistischen oder kirchneristischen Gemeinden und in 7 Nachbarschaftsbezirken.

Diego Santilli und Cristian Ritondo besuchen zusammen mit Bürgermeister Guillermo Montenegro Mar del Plata

Selbst wenn die Wahlen 2019 mit denen von 2021 verglichen werden, stieg Together for Change in der Provinz Buenos Aires um 4,21 Punkte . Warum ist Santilli bei solchen Ergebnissen nicht der Kandidat für den Gouverneur des gesamten PRO? In der Realität mag es so sein, aber heute gibt es Unterschiede auf nationaler Ebene: Er ist der Auserwählte von Rodríguez Larreta, weder Bullrich noch vorerst nicht Macris. Und der Praktikant in der Provinz beeinflusst auch: Die Bürgermeister der PRO haben keine einstimmige Meinung. Es gibt Gemeindechefs, die kandidieren wollen oder die es vorziehen, dass ein Paar um die Regierung konkurriert. Es gibt sogar diejenigen, die den Larretista-Stil in der politischen Bewaffneten wegen seines „sehr porteño-Blicks“ und der Fülle von Ressourcen ablehnen.

Santilli hat in den letzten Wochen sogar Widerstand geleistet, weil er Koordinator des Nationalrats des Larreta Presidente-Projekts geworden war. Einige Leute aus Buenos Aires glauben, dass diese Aufgabe Zeit in Anspruch nehmen wird, um sich den Problemen des Provinzbezirks zu widmen. Zu dieser Struktur gehört natürlich auch Cristian Ritondo, Leiter des PRO-Abgeordneten, der vor 24 Stunden sagte: „Ich möchte und beabsichtige, die Provinz zu regieren“, sagte er Radio Continental.

Santilli und Ritondo betrachten sich als Freunde, sie arbeiten aktiv daran, den Regierungschef aus Buenos Aires dazu zu bringen, nach Casa Rosada zu ziehen, und seltsamerweise konkurrieren sie bereits darum, Kandidat für den Gouverneur der PRO zu werden, ermutigt von Rodríguez Larreta selbst. Beide begannen sogar, gemeinsam einige Städte der Provinz zu bereisen. Anfang des Monats waren sie in Zarate und am vergangenen Samstag besuchten sie Mar del Plata und Ayacucho. Es ist geplant, diese Gelenkeinfälle alle vierzehn Tage zu wiederholen.

Im Rhythondismus sagen sie, dass sie das faire Spiel, das Santilli regiert, nicht ändern wollen, aber sie warnen davor, dass der ehemalige Vizechef von Buenos Aires Schwierigkeiten hat, weil er „die Spitze“ der Provinz erreicht, während der Leiter der PRO-Abgeordneten mehr Unterstützung im Provinzinneren hat. Als traditioneller Verbündeter von María Eugenia Vidal erbte Ritondo einen Großteil der Führer, die mit dem ehemaligen Gouverneur zusammengeschlossen waren. Und seine Verwandten heben die große Anzahl von Bürgermeistern, Gesetzgebern und Ratsmitgliedern hervor, die einen von ihm beworbenen Brief unterschrieben haben, in dem sie, als sie die Zunahme der Quellensteuer kritisierten, forderten, dass Kicillof aufhören sollte, der „Delegierte“ der nationalen Regierung zu sein.

Patricia Bullrich gründete ihre Buenos Aires-Gruppe La Provincial zusammen mit Javier Iguacel, ihrem Kandidaten für den Gouverneur

Es gibt 5 nationale Abgeordnete, 2 Provinzsenatoren, 8 Abgeordnete von Buenos Aires, 5 Bürgermeister und hundert Ratsmitglieder. Zu den Unterzeichnern, die der Ritondo-Sektor als Beweis für seine innere Stärke ansieht, gehören Alejandro Finocchiaro, ehemaliger Bildungsminister bei Cambiemos; die Vidalisten Alex Campbell und Walter Lanaro sowie Gemeindechefs wie Manuel Passaglia (San Nicolás), Sebastián Abella (Campana), Martín Yeza (Pinamar), Lisandro Matzkin (Oberst Pringles) und Jorge Etcheverry (Wölfe).

Patricia Bullrich sitzt auch nicht still. Sie will ihr Präsidentenprojekt mit eigener Präsenz in der entscheidenden Provinz Buenos Aires unterstützen. Aus diesem Grund begann er seit Anfang des Jahres Touren durch verschiedene Städte in Buenos Aires, verstärkte die Aufgabe des nationalen Abgeordneten Gerardo Milman, seiner rechten Hand, als politischer Reeder im Distrikt und startete am vergangenen Dienstag in Pilar die Gruppe La Provincial, die expandieren will Platz für zivile Organisationen und leitet Patricia Vasquez, eine Anwältin, die mit Bullrich im Sicherheitsministerium zusammengearbeitet hat und eine Referenz für den PRO in der Partei Malvinas Argentinas ist.

Die Veranstaltung, bei der die Gruppe vorgestellt wurde, waren unter anderem der nationale Abgeordnete Waldo Woff, der Stadtrat von Tigre Segundo Cernadas, der Provinzsenator Juan Pablo Allan, der Stellvertreter von Buenos Aires Florencia Retamoso (Milmans Frau), der Lehrergewerkschafter Facundo Lancioni, der ehemalige nationale Abgeordnete Nicolás Massot und der Tänzer Maximiliano Guerra, obwohl es kein Zufall war, dass Bullrich neben ihm saß Javier Iguacel, Bürgermeister von Capitan Sarmiento: Er wird sein Kandidat für den Gouverneur sein.

Der ehemalige Energieminister von Cambiemos tritt als Vertreter des Bullrichismus auch als Mitglied der neuen Führung des Buenos Aires PRO auf, das am 13. März seine Behörden dank einer umfassenden Vereinbarung, in der alle internen Sektoren vertreten sind, erneuerte. Sein Präsident ist immer noch Jorge Macri, derzeitiger Regierungsminister von Buenos Aires, unterstützt von Daniela Reich, Senatorin von Buenos Aires und Ehefrau des Bürgermeisters von Tres de Febrero, Diego Valenzuela, ebenfalls ein Gesang (wie Santilli und Ritondo).

Die Bürgermeister Néstor Grindetti und Julio Garro, Verbündete und mit ihren eigenen Plänen

Um die Liste der Einheiten zu erleichtern, der seine Position als Vizepräsident abtrat, war der Bürgermeister von Lanús, Néstor Grindetti, ein weiterer wichtiger Führer, der sich der Gruppe der Kandidaten für den Gouverneur der PRO anschließt. Obwohl er sagte, dass „dies nicht der richtige Zeitpunkt ist, um über Kandidaturen zu sprechen“, kündigte der Gemeindechef an, dass er keine Wiederwahl anstreben werde und Anzeichen für seine neue Herausforderung geben werde: Nächste Woche wird er im Rahmen seines Plans, eine Stadt in der Provinzinnenraum einmal im Monat.

Grindetti ist mit dem Bürgermeister von La Plata, Julio Garro, verbündet, der 2023 seine Wiederwahl anstreben wird, und gemeinsam beschlossen sie, die vor zwei Jahren in Lanús entstandene Hacemos-Gruppe in eine Provinzpartei umzuwandeln, die als Plattform konzipiert ist, die nicht-kirchneristischen Peronismus enthält, für die sie sich Together anschließen können Veränderung. Der Start findet in vierzehn Tagen in der Stadt Lobos statt.

„Wir schätzen, dass wir heute 5 oder 6 Punkte hinter dem Wahlsieg in der Provinz liegen, und deshalb wollen wir den peronistischen Wähler einbeziehen, nicht gelb (für den PRO), sondern der mit uns kommuniziert“, sagt einer seiner Förderer. Der andere Ideologe dieser politischen Armee ist Diego Kravetz, Stabschef von Lanús und zukünftiger Kandidat für den Bürgermeister der Gemeinde.

Grindetti und Garro, die zusammen mit ihrem Kollegen Diego Valenzuela zusammenarbeiten und ebenfalls um das Gouvernement kämpfen wollen, vereinbaren, sich vom Provinzbau von Rodríguez Larreta zu distanzieren: Sie glauben, dass der PRO-Kandidat für die Nachfolge von Kicillof Bürgermeister sein muss oder waren zumindest eine, um die Probleme von Buenos Aires besser zu verstehen. Eine elegante Art, Santillis Figur nicht zuzustimmen. Sie kritisieren auch die Tatsache, dass Larretismo die Politik in der Provinz auf der Suche nach Verbündeten unter Führern macht, die auf die Bürgermeister reagieren. Es ist lustig: Die drei Gemeindechefs waren Teil der Grupo Dorrego, die Jorge Macri 2021 als Kandidaten für den nationalen Stellvertreter der Provinz unterstützte und sich dann umdrehte, um Santilli zu unterstützen.

Jorge Macri und Horacio Rodriguez Larreta

Obwohl viele ihn bereits als PRO-Kandidaten für die Nachfolge von Rodríguez Larreta in der Stadt sehen, schließt Jorge Macri nicht aus, die Kandidatur für den Gouverneur anzufechten. Laut ihren Hauptmitarbeitern ist „die Provinz ihr natürlicher Ort“ und „sie hat weiterhin viele Unterstützungen in den Städten des Landesinneren von Buenos Aires“. Trotzdem sagen sie, dass sich der derzeitige Beamte von Buenos Aires in seiner Position im Kabinett von Buenos Aires wohl fühlt und dass es noch verfrüht ist, seine Schritte zu antizipieren: Rodríguez Larreta bot ihm die Schlüsselposition des Regierungsministers an, um ihn davon zu überzeugen, nicht mit Santilli zu konkurrieren im Jahr 2021, aber auch als Geste gegenüber Mauricio, seinem Cousin.

Dieser Tanz der PRO-Gouverneurkandidaten könnte im Voraus definiert werden: Es bleiben starke Versionen, in denen der Kirchnerismus versuchen würde, die Wahlen in Buenos Aires 2023 zu entfalten, um sie vom Tag der Präsidentschaftswahlen zu trennen und so zu versuchen, eine mögliche Niederlage auf nationaler Ebene zu vermeiden. In den anhaltenden Gerüchten scheint Martín Insaurralde für den Gouverneur und Cristina Kirchner zu kämpfen, begleitet von Kicillof, auf der Liste der Kandidaten für den nationalen Senator des Bezirks.

Es ist vom Monat April für die vorgezogenen Wahlen in der Provinz Buenos Aires die Rede, obwohl der Schritt nicht so einfach sein wird: Um die Wahlen auszurufen, benötigen Sie nur ein Dekret des Gouverneurs, aber um sie aus dem PASO heraus entfalten zu können, ist beispielsweise ein Provinzgesetz erforderlich. Und die politischen Gleichgewichte mit der Opposition in der Legislaturperiode von Buenos Aires sind gleichmäßig.

Ein weiteres großes Unbekanntes ist, wer der Kandidat der UCR für das Gouverneursamt sein wird. Evolution, der Sektor von Martín Lousteau, fördert den aus La Plata stammenden Stellvertreter und Ökonomen Martín Tetaz für diesen Posten. Es gibt diejenigen, die sich Maximilian Abad ansehen, Leiter des Radikalismus in der Provinz. Bis 2023 ist es noch ein langer Weg, und in der Provinz Buenos Aires, wo 40% der Wähler im ganzen Land wählen, beschloss der PRO, mit einer Überbevölkerung von Gouverneurskandidaten darauf zu warten.

