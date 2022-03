Der Brasilianer Cardoso gewinnt das herausragendste Ereignis der 'Andalucía Sunshine Tour'

Cádiz (Spanien), 20 Mrz Der brasilianische Fahrer Bernardo Cardoso gewann an diesem Sonntag in der spanischen Stadt Vejer de la Frontera den Sieg im Suzuki Grand Prix, dem wichtigsten Ereignis der sechsten Wettbewerbswoche der 'Andalusia Sunshine Tour' von Pferd springen. Der vom venezolanischen internationalen Streckenführer Leopoldo Palacios entworfene Test war sehr anspruchsvoll und nur fünf der fünfzig teilnehmenden Paare gewannen einen Platz im Tiebreaker, berichtet die Organisation. Die Silbermedaille ging an die britische Holly Smith und ihr Pferd „Fruselli“, das letzte Team, das am Tiebreaker teilnahm, der dem Brasilianer den Sieg holen wollte, obwohl sie die Uhr schließlich in 40,81 Sekunden stoppten, eine halbe Sekunde länger als der Sieger. Auf dem dritten Platz beendete die irische Reiterin Susan Fitzpatrick das Pferd 'Verdict de Kezeg'. Das siegreiche Paar trat zum ersten Mal in einem 4-Sterne-Grand Prix an, nachdem Cardoso beschlossen hatte, mit 'Mosito Van Het Hellehof' zu springen. Der brasilianische Olympionike setzte auf diesen zehnjährigen Pferdesohn von „Elvis Ter Putte“, einem direkten Nachkomme des legendären „Diamant de Semilly“ und „Nabab de Reve“ mütterlicherseits. Die 'Andalucía Sunshine Tour 2022' wird ab Dienstag im Rahmen eines Wettbewerbs, an dem 3.500 Pferde und 750 Reiter aus fünfzig verschiedenen Nationalitäten teilgenommen haben, ihre letzte Wettbewerbswoche bestreiten. Am Dienstag haben junge Pferde im Alter von fünf, sechs und sieben Jahren eine letzte Chance, die sieben Nullen hinzuzufügen, die sie für das Finale qualifizieren würden, das nächsten Mittwoch stattfinden wird. CHEF 1011383 jsb/sat