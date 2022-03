Lombok (Indonesien), 20 Mrz Das MotoGP-Rennen des Großen Preises von Indonesien wurde auf 16:15 Uhr Ortszeit (8:15 GMT) verschoben, da sich die Wetterbedingungen in der Mandalika-Rennstrecke, dem Austragungsort des Rennens, verbessern, an dem der indonesische Präsident Joko Widodo teilnimmt und an dem etwa 63 teilnehmen. 000 Zuschauer, die sich trotz des starken Regens, der einige Minuten lang fiel, nicht von ihren Positionen bewegt haben. CHEF JLL