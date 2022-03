Courtois: „Wir haben ein inakzeptables Bild gegeben“

Madrid, 20 März Der Belgier Thibaut Courtois, Torhüter von Real Madrid, versicherte, dass sein Team in der Niederlage gegen Barcelona (0-4) in einem Klassiker, in dem er die Haltung seiner Mannschaft kritisierte, „in der zweiten Hälfte den Kampf zu beenden“, „ein inakzeptables Image“ gegeben habe. „Heute haben wir diesem Club ein inakzeptables Image gegeben. Es gibt Verluste, aber es wurde nicht bemerkt, wer am Donnerstag gespielt hat, was sie waren. Sie haben viele Lücken gefunden. Wir waren nicht kompakt und konnten nur eine Weile ein sauberes Laken aufbewahren. Im ersten Tor werden sie im ersten Beitrag erwartet und im zweiten waren wir auch nicht sehr aufmerksam. Nach der Pause glauben wir, dass wir zum Spiel zurückkehren können und nach zehn Sekunden war Ferran allein gegen mich... „, analysierte er in Movistar+. Ein Courtois, der die taktischen Entscheidungen seines Trainers, des Italieners Carlo Ancelotti, zunächst nicht kritisieren wollte, aber später in der Entscheidung darauf hinwies, ohne Hinweis auf die verletzungsbedingte Abwesenheit des Franzosen Karim Benzema zu gehen. „Wir müssen intern über Taktiken sprechen. Weder der Anfang noch die zweite Hälfte sind herausgekommen... wir müssen es intern besprechen, nicht hier „, begann er, „Wir haben mit einer falschen '9' im Pokal gespielt und kaum aufs Tor geschossen und heute war es dasselbe. Wir haben gut angefangen, wir hatten mit Fede (Valverde) eine Chance, die Marc gut tat, aber dann sind wir untergegangen. Beim Ballausflug haben wir den freien Mann nicht gefunden und Sie komplizieren sich selbst. Dann, in der zweiten Hälfte, können wir nicht so anfangen. Dieser Schild erfordert Kämpfe, und wir haben in der zweiten Hälfte aufgehört zu kämpfen; wir hätten ein breiteres Ergebnis erzielen können „, fügte er hinzu. CHEF 1011880 Mutterleib/jl