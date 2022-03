Coronavirus in Argentinien: 1.227 Infektionen und 11 Todesfälle gemeldet, die niedrigste Zahl von Todesfällen des Jahres

A healthcare worker takes a swab sample from a man to be tested for the coronavirus disease (COVID-19) as people line in the background to be tested, in Buenos Aires, Argentina January 6, 2022. Argentina broke its record for COVID-19 infections on Wednesday, approaching 100,000 daily cases as it faces a third wave of the pandemic. REUTERS/Agustin Marcarian

Das Gesundheitsministerium der Nation berichtete an diesem Sonntag, dem 20. März 2022, dass in den letzten 24 Stunden 11 Todesfälle durch Coronavirus registriert wurden. Dies ist der niedrigste Wert des Jahres . Sie berichteten auch über 1.227 Infektionen. Somit stieg die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie auf 9.007.753, während die Todesfälle insgesamt 127.494

Nachdem die Stadt Buenos Aires angekündigt hatte, die Verwendung der Maske nicht mehr in allen Schulen zu benötigen, hat der Generaldirektor von Kultur und Bildung der Provinz Buenos Aires, Alberto Sileoni, stellte fest, dass sie in Buenos Aires „den Richtlinien des Bundesgesundheitsrates (COFESA) zur Gesundheitsversorgung im Klassenzimmer folgen“ und erklärte, dass „die Verwendung einer Maske bisher nichts Neues ist“.

„ Ich beteilige mich nicht in die Entscheidungen anderer Gerichtsbarkeiten, wir folgen den Richtlinien von COFESA “, sagte der Minister, als er bei Radio Rebelde über die Entscheidung der Regierung von Buenos Aires konsultiert wurde, das obligatorische Tragen einer Maske in Schulen der Stadt zu entfernen Buenos Aires. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass auf dem Gebiet von Buenos Aires das Gesundheitsministerium den Weg ebne und dass er als Bildungsbehörde „sehr zufrieden mit der Route“ sei.

„Zu diesem Zeitpunkt waren rund 1.800 Schulen Impfstellen für Jungen und Mädchen im Alter von 3 bis 11 Jahren. Derzeit werden alle vorbeugenden Vorkehrungen in Schulen getroffen „, fügte Sileoni hinzu.

Im Gegensatz zu CABA, das ab diesem Montag keine Masken mehr für Studenten benötigt; Der Bildungsminister von Buenos Aires schloss Änderungen bei der Verwendung der Maske in PBA aus (Maximiliano Luna)

Laut dem Federal Health Council (COFESA) haben sowohl der Expertenausschuss, der das Gesundheitsministerium der Nation berät, als auch die Arbeitsgruppe Gesundheitserziehung, an der die Pan American Health Organization, die Argentine Society of Pediatrics und UNICEF teilnehmen, empfohlen Fortsetzung der obligatorischen Verwendung der Maske, einschließlich der schulischen Umgebung unter Berücksichtigung der Jahreszeit und der möglichen gleichzeitigen Zirkulation verschiedener Atemwegsviren .

Sileoni verwies auch auf die Strategien des Bildungsportfolios, um die Wiederverbindung von Schülern zu fördern, die aufgrund der Pandemie die Schule abbrachen, und argumentierte, dass es zunächst „rund 278.000 junge Menschen“ außerhalb des Bildungssystems gab und dass derzeit „es gibt ungefähr 62.000 in der Sekundarschule und 8.000 davon in der Grundschule“.

„Die Aufgabe, nach ihnen zu suchen, geht weiter und das Programm, das als Begleitung der Flugbahnen und Neuverknüpfung mit voller Präsenz bezeichnet wird, wird zur Stärkung des Lernens beitragen“, sagte Sileoni und erklärte, dass sie heutzutage mit zwei Problemen konfrontiert sind: „Diejenigen, die gegangen sind und diejenigen, die es durchgemacht haben die Pandemie ohne alles zu lernen, was wir lernen mussten“.

Auf die Frage nach Schulbewertungen und dem Pisa-Bericht, dem internationalen Programm zur Bewertung von Schülern, betonte Sileoni die Bedeutung der „Bewertung des Bildungssystems“, wies jedoch darauf hin, dass sie mit „dem Pisa-Konsortium aufgrund des Testgeschäfts, methodischer Probleme und nicht die politische Interpretation zu übernehmen, die die Beweise letztendlich hervorbringen“.

Im Internationalen Programm für Studentenbeurteilung (PISA) hob Sileoni die Bedeutung der „Bewertung des Bildungssystems“ hervor (Istock)

Der Minister kündigte an, dass in diesem Schuljahr spezifische Tests an Schüler der dritten Klasse, die in der Pandemie die erste und zweite Klasse bestanden haben, sowie an Schüler der sechsten Klasse durchgeführt werden, um festzustellen, in welchem Zustand sie die weiterführende Schule besuchen.

Gegen Ende des Interviews bezog sich Sileoni auf die Lehrerausbildung und sagte, dass „einer der Schlüssel zum ordnungsgemäßen Funktionieren eines Bildungssystems die Weitergabe von Wissen ist. „Dafür ist die Erstausbildung der Lehrer unerlässlich und dann eine ständige Ausbildung, wenn sie bereits Lehrer sind“, sagte sie und versicherte, dass sie aus dem Bildungsportfolio „die Hochschulbildung sehr wiederbeleben und jetzt diskutieren wir über die Neugestaltung des Lehrplans“.





LESEN SIE WEITER: