Colo Colo überstürzt Palestino und belegt den zweiten Platz im chilenischen Turnier

Santiago de Chile, 20. März Colo Colo schaffte es an diesem Sonntag auf den zweiten Platz aufzusteigen, nachdem er Palestino am siebten Tag des chilenischen Turniers, das von Cobresal angeführt wird, mit 5:0 besiegt hatte. Mit 14 Einheiten verließen die Häuptlinge, nur zwei hinter ihrem unmittelbaren Rivalen, nachdem sie in der Municipal de la Cisterna ihr bestes Gesicht gegen einen Palästinenser gezeigt hatten, der seit dem Stürmer Juan Martín Lucero in der ersten halben Runde in der 6. Minute keinen Kopf mehr erhoben hat. Der Argentinier wiederholte Minuten später nach einem scharfen kollektiven Spiel der Albos, und der dritte war für seinen nationalen Kollegen Pablo Solari verantwortlich. Emiliano Amor belegte den vierten Platz nach einem großen Kreuz von Lucero und schloss den Punktestand Christian Santos einige Minuten vor Ende des Spiels. Am Vorabend schlug Cobresal Conquimbo Unido mit 2:1 und gewann dank der Tore des Mittelfeldspielers Francisco Alarcón und des panamaischen Stürmers Cecilio Waterman in der zweiten Halbzeit die Spitze der Meisterschaft. Auf dem dritten Platz, mit dem gleichen Ergebnis (14) und mit einem ausstehenden Spiel, ist Ñublense. Weiter unten auf dem Tisch befindet sich die Universidad Católica, die den achten Platz belegt, nachdem sie 2-3 gegen O'Higgins oder Universidad de Chile auf dem zehnten Platz gefallen ist, nachdem sie Curicó Unido, der Vierter ist, mit 1:1 belegt. Nachdem die Kreuzfahrer den Pokal der letzten vier Meisterschaften gewonnen haben, befinden sie sich in einer schwierigen Phase: Sie sind weit von der Spitze entfernt - wo sie normalerweise sind - und haben in nur sieben Tagen vier Niederlagen gewonnen. Die Augen sind jetzt auf ihr nächstes Duell gerichtet, den Universitätsklassiker gegen die Universität von Chile, am 3. April. Von den 17 Vereinen der First Division wartet Everton Viña immer noch darauf, an diesem Tag am Sonntagabend gegen Audax Italiano anzutreten, und am Montag wird Antofagasta mit Unión La Calera und Unión Española gegen Ñublense antreten. CHEF pnm/cav