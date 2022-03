„CODA“ überrascht und triumphiert bei den Hollywood Producers Awards

Los Angeles (USA), 20. März „CODA“ überraschte mit dem Gewinn des Hauptpreises bei den Hollywood Producers Union (PGA Awards), die gestern Abend in Los Angeles (USA) verliehen wurden. Der Film, der nach dem Sieg beim Sundance Film Festival mit bescheidenen Entscheidungen in der Preisverleihungssaison begann, gewann mit „The Power of the Dog“ als einem der großen Favoriten für den Oscar. Diese Anerkennung, die zu ihrem jüngsten Triumph bei den Actors Guild (SAG Awards) beiträgt, hat den letzten Abschnitt der geschätzten Statuette, die noch eine Woche vor den Gewinnern der Hollywood Academy noch keine feste Wette auf den Sieg gefunden hat, weiter vorangetrieben. Die andere starke Option, „The Power of the Dog“, ging leer, obwohl letzte Woche die BAFTAs, Critics Choice und die Directors Guild Awards (DGA Awards) ausgezeichnet wurden, die an die Filmemacherin Jane Campion verliehen wurden. Bei den Hollywood Producers Union (PGA Awards) Awards ist es ihr Ziel, die Produzenten der teilnehmenden Fiktionen anzuerkennen. Neben anderen Spezialpreisen dienen sie als Kompass für die Oscars, da viele ihrer Wähler bei den Hollywood Academy Awards auch die Kategorie wählen, die ihrer Gilde entspricht. In dieser Ausgabe sind acht der zehn Filme, die für die PGA nominiert wurden, auch Kandidaten für den Oscar. Sie alle wurden von „CODA“ gewonnen, einem freundlichen Film über eine Tochter gehörloser Eltern, die ein großes Talent für Musik hat und für die Apple TV+ nach seiner Premiere bei Sundance 25 Millionen Dollar ausgegeben hat. „Encanto“, der Disney-Film, der vom magischen Realismus Kolumbiens inspiriert wurde, gewann den besten Animationsfilm gegen andere Favoriten wie „Luca“ und „The Mitchells vs. The Machines“, letzterer Gewinner bei den Annie, den Animationsindustrie-Awards. In der Fernsehabteilung dominierte „Succession“ erneut das Drama-Genre, während „Ted Lasso“ dies in der Komödie tat, einer Band, die bereits bei den Emmys gesiegt hat. „Mare of Easttown“ gewann die beste limitierte Serie (Miniserie), „RuPaul's Drag Race“ als besten Wettbewerb und „Summer Of Soul“ als besten Dokumentarfilm und bestätigte damit seinen Status als Favorit für die Oscars. Die Hollywood Awards-Saison wird am Sonntag mit der Gewerkschaftsgala der Drehbuchautoren fortgesetzt, die am 27. März mit den Oscars gipfelt.