Australien verbietet den Export von Aluminiumerzen nach Russland

Sydney, Australien, 20 Mrz Die australische Regierung kündigte am Sonntag ein sofortiges Verbot des Exports von Aluminiumerzen, einschließlich Aluminiumoxid und Bauxit, nach Russland an und versprach, mehr Waffen und humanitäre Hilfe in die Ukraine zu schicken. Das Exportverbot zielt darauf ab, die Aluminiumproduktion in Russland zu beeinträchtigen, das für 20 Prozent seines Aluminiumoxids von Australien abhängig ist, so eine Erklärung von Premierminister Scott Morrison und anderen Ministerien. Diese neue Runde von Sanktionen gegen Moskau kommt, nachdem Canberra am Freitag Maßnahmen gegen den Oligarchen Oleg Deripaska, Präsident des russischen Aluminiumunternehmens Rusal, verhängt hat, das 20 Prozent an der Raffinerie Queensland Alumina Limited in Gladstone, Ostaustralien, beteiligt ist. Letzte Woche versprach der anglo-australische Bergbauriese Rio Tinto, der Mehrheitspartner der Raffinerie, alle kommerziellen Beziehungen zu russischen Unternehmen abzubrechen. Morrison sagte, seine Regierung arbeite mit internationalen Partnern zusammen, um „maximale Kosten und maximalen Druck auf das Regime des (russischen Präsidenten Wladimir) Putin auszuüben, sich aus der Ukraine zurückzuziehen“, und bezog sich dabei auf die Invasion russischer Truppen, die zu einem Krieg im europäischen Land geführt hat. Der Präsident kündigte außerdem die Lieferung von 70.000 Tonnen thermischer Kohle in die Ukraine und eine Erhöhung um 30 Millionen australische Dollar (22,3 Millionen US-Dollar oder 20,1 Millionen Euro) für humanitäre Hilfe an. Das Ozeanland wird auch seinen Beitrag von Verteidigungsmaterial zur militärischen Unterstützung der Ukraine, einschließlich Munition und kugelsicheren Westen, in Höhe von 21 Millionen australischen Dollar (15,6 Millionen US-Dollar oder 14,1 Millionen Euro) erhöhen. Australien, das bereits tödliche und humanitäre Hilfe in die Ukraine geschickt hat, hat Sanktionen gegen 33 Einrichtungen verhängt, darunter den größten Teil des russischen Bankensektors und alle für Staatsschulden verantwortlichen Stellen, und rund 443 Personen, darunter Präsident Putin und andere russische Oberbefehlshaber, Reisen verboten und Oligarchen sowie Mitglieder der Exekutive und der Streitkräfte von Belarus. CHEF aus-nc/ics