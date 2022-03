Aubameyang: „Es ist einfacher, wenn du in einer Mannschaft bist, die so spielt“

Madrid, 20 Mrz Der Gabuner Pierre-Emerick Aubameyang, Barcelona-Stürmer seit letztem Januar, nachdem er im Arsenal nicht gezählt hatte, erzielte ein Double und unterstützte den 0-4-Sieg seines Teams, dem er seine Leistungsverbesserung zuschrieb, indem er sicherstellte, dass er „einfacher“ ist, wenn spielt mit der Barça. „Ich wollte die Dinge wirklich so machen, wie ich es jetzt mache; es ist einfacher, wenn man in einer Mannschaft ist, die so spielt. Ich widme dieses Spiel meinen Großeltern, die nicht mehr hier sind „, sagte er nach dem Spiel auf Movistar+. „Wir wissen, dass es schwierig werden wird, aber wir waren zuversichtlich in unser Spiel und haben alles getan, um dieses Spiel zu gewinnen. Das ist die Mentalität, die wir brauchen, um Spiele zu gewinnen. Es ist eine gute Sache für das gesamte Team. Wir müssen so weitermachen und wir werden bis zum Ende kämpfen „, analysierte er. Ein Aubameyang, der versicherte, obwohl er mit einem Spiel weniger 12 Punkte von Real Madrid entfernt war, dass er bis zum Ende um den Meistertitel kämpfen wird. „Ich freue mich sehr über den Sieg. Es ist ein großer Tag für das Team. Es ist nicht einfach, hierher zu kommen (Santiago Bernabeu) und wir haben gewonnen. Es wird schwierig sein, um den Titel zu kämpfen, weil sie viele Punkte haben, aber das Wichtigste ist, so zu bleiben „, sagte er. CHEF 1011880 Mutterleib/jl