ASEAN-Mediator für Birma trifft sich mit Mitgliedern der verdrängten NLD

Bangkok, 20 Mrz Der ASEAN-Sondergesandte für Birma, der kambodschanische Minister Prak Sokhonn, wird sich während seines Besuchs im Land mit Mitgliedern der Partei National League for Democracy (NLD) treffen, die bis zum Militärputsch im Februar 2021 regierte, bestätigte die birmanische Junta Efe am Sonntag. „Er wird sich mit (Vertretern von) politischen Parteien, einschließlich der NLD, treffen“, sagte Zaw Min Tun, Sprecher der Putschjunta, gegenüber Efe in einer Nachricht, die über eine Mobiltelefonanwendung gesendet wurde, ohne die Namen der Politiker anzugeben. Die birmanische Junta hat bisher ein Veto gegen jede Möglichkeit eines Treffens des ASEAN-Gesandten mit dem Führer der NLD und der abgesetzten Staatsrätin Aung San Suu Kyi eingelegt, die seit den frühen Morgenstunden des Militäraufstands am 1. Februar letzten Jahres verhaftet wurde. Seit la asonada wurde Suu Kyi, dessen Partei die Wahlen im November 2020 gefegt hat und mit den übrigen Abgeordneten in der birmanischen Hauptstadt zur Einweihung der neuen Gesetzgebung zusammen war, als das Militär die Macht übernahm, zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt und steht immer noch vor einem Dutzend Gerichtsverfahren. Der ASEAN-Mediator plant, diesen Sonntag in Birma anzukommen, mit dem „Ziel, eine günstige Bedingung zu schaffen, die zu einem Ende der Gewalt führen wird“ in Birma und wird seine Arbeitsagenda von Montag bis Mittwoch entwickeln. Dies wird die erste Reise des ASEAN-Sondergesandten sein, eine Zahl, die im April letzten Jahres zwischen den Führern Südostasiens und dem Putschführer Min Aung Hlaing vereinbart wurde, nachdem sein Vorgänger, der Burma nicht besucht hat, gescheitert war. Der kambodschanische Minister hat im Gegensatz zu seinem Vorgänger - Brunei Erywan Yusof - keine Bedingungen oder Forderungen an die birmanische Militärjunta für die Reise festgelegt, eine Entscheidung, die von einigen Regierungen in der Region kritisiert wurde. Laut Phnom Penh werden sich die Gespräche während dieser Reise um die fünf Punkte des Konsenses drehen, die von den politischen Führern des Blocks und dem birmanischen Staatsstreich festgelegt wurden, einschließlich der „sofortigen Einstellung der Gewalt“ gegen Zivilisten und eines „konstruktiven Dialogs“, an dem alle Parteien beteiligt sind. Trotz der Vereinbarung ist die ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) der Ansicht, dass die birmanische Junta seitdem „unzureichende“ Schritte zur Umsetzung des Abkommens unternommen hat, und selbst aus diesem Grund hat sie die Teilnahme von Min Aung Hlaing an den Treffen der Blockführer abgelehnt. Birma befindet sich seit dem Staatsstreich, der die demokratische Herrschaft beendete und ein Regime der gewaltsamen Unterdrückung abweichender Meinungen auferlegte, in einer tiefgreifenden sozialen, politischen und humanitären Krise. Die Armee rechtfertigt den Putsch wegen mutmaßlichen Betrugs während der Parlamentswahlen im November 2020, deren Ergebnis annulliert wurde und bei denen die NLD wie 2015 mit Unterstützung internationaler Beobachter fegte. Neben Suu Kyi teilte die politische Formation diese Woche mit, dass die Behörden nach dem Staatsstreich 832 Mitglieder der NLD festgenommen hätten, von denen 16 in Haft starben und 645 immer noch hinter Gittern sitzen. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht beschuldigten die Vereinten Nationen das birmanische Militär des Massenmordes, der Verhaftung und der Folterung von Zivilisten, während die birmanische Oenegé Association for the Assistance of Political Prisoners mindestens 1.687 Todesfälle aufgrund brutaler Unterdrückung durch die Behörden verzeichnet. ASEAN wurde 1967 gegründet und besteht heute aus Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam und Burma.