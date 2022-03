Alex Rins sagt, dass es „eine komplizierte Meisterschaft“ für große Gleichberechtigung sein wird

Lombok (Indonesien), 20 Mrz Der Spanier Alex Rins (Suzuki GSX RR), Fünfter beim Großen Preis der indonesischen MotoGP, versicherte am Ende des Rennens, dass dieses Jahr aufgrund der großen Gleichheit „eine schwierige Meisterschaft“ werden wird. „Es wird das ganze Jahr über so sein“, betonte Rins, der erklärte: „Wir liegen acht bis zehn Punkte hinter dem ersten und das ist nichts, also wird es kompliziert, es wird eine sehr komplizierte Meisterschaft, aber ich denke, wir können es sehr gut machen und jetzt, ehrlich gesagt, gibt es Strecken, die ich wirklich mag, wie sind Argentinien, dass wir seit vielen Jahren nicht mehr da waren, nach Texas; ich denke, es kann eine schöne Meisterschaft sein.“ Alex Rins verwies auf die Probleme mit Asphalt. „Die Wahrheit ist, dass es eine Schande war, weil die Strecke unglaublich ist, aber ich denke, die meisten Fahrer sind mit dem Asphalt und den Steinen überhaupt nicht zufrieden und ehrlich gesagt hatte es Glück, dass sie im Wasser war, denn nach dem Moto3-Rennen standen sie in der letzten Kurve auf und es fehlten Asphaltstücke. und es war kompliziert und als das Rennen vorbei war und ich meinen Lederoverall auszog und meine ganze Brust voller schwarzer „Kieselsteine“ war. „Es war schwierig, mit sehr schwierigen Bedingungen und zum Glück war es nass und nicht trocken, aber wir hätten nicht in dieser Situation sein sollen. Wir sind MotoGP-Fahrer, aber diese Meisterschaft sollte nicht in dieser Situation sein, obwohl es keine andere gab, sie haben mit dem Wiederauftauchen der Rennstrecke alles getan, was sie konnten, aber es war nicht genug und das war's „, erklärte der Suzuki-Fahrer. „Zum Glück konnten wir trotz der Wetterbedingungen den Start machen. Ich habe versucht, alles zu tun, um mit einem guten Start auf das Podium zu kommen, und versuchte Miller einzuholen, der Zweiter oder Dritter war, ich weiß es nicht, und ich habe versucht, das Maximum zu erreichen, aber ich hatte eine Reihe schwerer Momente mit der Vorderseite des Motorrads und ich dachte „ok Alex, versuche ein bisschen glatter zu werden“ und dann als Zarco Ich habe gesehen, dass beide mehr Traktion hatten als ich und deshalb habe ich versucht, die Situation mit dem Fahrrad bestmöglich zu bewältigen, aber wir konnten die Gelegenheit nicht nutzen.“ CHEF JLL