Zwei Löwen und zwei ukrainische Tiger, Flüchtlinge in den Niederlanden

Zwei Löwen und zwei „schwer traumatisierte“ und unterernährte Tiger kamen am Samstag in einem Tierheim im Norden der Niederlande an und bestätigten die Organisation, die sie an der ukrainisch-polnischen Grenze abholte.

„Dies sind zwei männliche Löwen im Alter von dreieinhalb Jahren bzw. anderthalb Jahren, ein 6 Monate alter männlicher Tiger und ein 5-jähriger Tiger“, sagte der Verein „Stichting Leeuw“ (Löwenstiftung), der die Katzen am Freitagabend geborgen hat, auf Facebook.

Die Tiere seien „schwer traumatisiert“ und unterernährt, sagte der Direktor der Organisation, Robert Kruijff, gegenüber AFP, der schätzt, dass sie möglicherweise ein oder zwei Wochen lang nicht gefüttert wurden.

Die vier Katzen machten eine „lange“ Reise, bevor sie mit einem Bus voller ukrainischer Tiere nach Polen kamen, sagte er.

Der Regisseur weiß nicht, woher sie in der Ukraine kommen und wie sich die Reise durch das vom Krieg zerrüttete Land entwickelt hat.

Die Tigerin ist laut Organisation in schlechterer Verfassung. „Es ist nicht bekannt, ob es überleben wird“, bedauerte Kruijff.

Die vier Flüchtlinge müssen für einen Monat im Tierheim der Organisation in der Stadt Anna Paulowna im Norden der Niederlande unter Quarantäne gestellt werden.

Ihr endgültiges Ziel ist ein Reservat in Südafrika, aber sie müssen erst wieder an Stärke gewinnen, was ein oder zwei Jahre dauern könnte, schätzt Kruijff.

Der Transfer von Tieren wurde vom Posener Zoo im Westen Polens organisiert, betonte er.

Sechs Löwen, Tiger und andere Katzen, die aus der Ukraine evakuiert wurden, wurden Anfang März ebenfalls in Tierheimen in Spanien und Belgien nach einer gefährlichen LKW-Fahrt empfangen, bei der das Fahrzeug vor russischen Panzern gefunden wurde und bombardierte Gebiete vermeiden musste, so die Verbände, die sie abholten.

