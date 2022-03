Weltprognose Celsius-KPH

Weltweite Prognose bis Samstag, 19. März 2022, 12:00 Uhr GMT

Stadt/Ort, Land; Wetterbedingungen am Samstag; Höchsttemperatur am Samstag (C); Mindesttemperatur am Samstag (C); Wetterbedingungen am Sonntag; Höchsttemperatur am Sonntag (C); Mindesttemperatur am Sonntag (C); Windrichtung am Sonntag; Windgeschwindigkeit am Sonntag (KPH); Luftfeuchtigkeit am Sonntag (%); Sonntagsfeuchte (%); Chancen von Sonntag Niederschlag (%); UV-Index am Sonntag.

Abidjan, Elfenbeinküste; mehrere Sonnenstunden; 31; 25; Wolken und Sonne; 32; 25; SW; 16; 77%; 24%; 8

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate; Hell und sonnig; 25; 21; Sonnig und angenehm; 28; 19; WNW; 21; 51%; 0%; 9

Aleppo, Syrien; Clearing; 9; -3; Trüb werden; 10; -1; NNE; 7; 32%; 3%; 6

Amsterdam, Niederlande; Klar, sonnig; 13; 3; Einige Schauer; 9; 1; SSE; 23; 60%; 82%; 3

Anchorage, Vereinigte Staaten; Variable Bewölkung; 5; -3; Wolken und Sonne; 5; -6; N; 9; 65%; 0%; 2

Algier, Algerien; überwiegend bewölkt; 16; 11; Teilweise sonnig; 15; 12; SE; 15; 76%; 7%; 6

Ashgabat, Turkmenistan; Niedrige Wolkendecke, kalt; 8; 2; Sonnig, aber kühl; 10; 5; JAN; 11; 62%; 21%; 5

Astana, Kasachstan; Neblige Sonne; -9; -27; Niedrige Wolkendecke, kalt; -9; -15; SW; 12; 96%; 15%; 1

Asunción, Paraguay; Etwas kühler; 29; 17; Sonnig und angenehm; 30; 21; SE; 15; 55%; 4%; 9

Athen, Griechenland; Wolken und Sonne, kalt; 7; 4; Ein paar Schauer; 8; 4; NNE; 23; 54%; 97%; 5

Auckland, Neuseeland; Regenzeiten; 23; 19; Regenschauer später; 22; 18; JAN; 29; 72%; 100%; 2

Bagdad, Irak; Neblige Sonne; 24; 10; Wolkig; 18; 8; NW; 23; 31%; 7%; 3

Banda Aceh, Indonesien; Ein isolierter Sturm; 31; 24; Ein paar Schauer; 30; 23; S; 9; 81%; 92%; 4

Bangkok, Thailand; Wolken und Sonne; 35; 28; Ein isolierter Sturm; 35; 28; S; 14; 61%; 55%; 5

Barcelona, Spanien; Einige Schauer; 14; 10; Regenperioden; 14; 11; ESE; 21; 83%; 99%; 2

Peking, China; Teilweise sonnig; 7; -1; Teilweise sonnig; 11; 0; NE; 9; 37%; 44%; 5

Belgrad, Serbien; Klar, sonnig; 11; -2; sonnig, sonnig; 9; -4; SE; 13; 37%; 0%; 4

Bengaluru, Indien; Misty Sun; 34; 21; Wolken und Sonne; 31; 19; WSW; 10; 51%; 50%; 12

Berlin, Deutschland; Mehrere Sonnenstunden; 11; 0; Klar und sonnig; 11; 1; CA; 19; 45%; 0%; 3

Bogota, Kolumbien; Etwas Regen; 20; 10; Etwas Regen; 20; 11; SE; 8; 75%; 89%; 11

Brasilia, Brasilien; Chubascos; 29; 18; P/Soleado; 29; 19; NE; 11; 51%; 4%; 10

Bratislava, Slowakei; Sonne, einige Wolken; 11; -2; Viel Sonnenschein; 10; -3; ESE; 18; 36%; 0%; 4

Brüssel, Belgien; Klar, sonnig; 14; 2; Teilweise sonnig; 10; 3; SSE; 8; 56%; 85%; 3

Bukarest, Rumänien; Clearing, kalt; 5; -4; Teilweise sonnig; 7; -2; NNE; 17; 26%; 1%; 3

Budapest, Ungarn; sonnig; 11; -3; Sonnig, ungemäßigt; 10; -4; NE; 9; 38%; 0%; 4

Buenos Aires, Argentinien; Bewölkt werden; 21; 11; Wolken und Sonne; 21; 14; JAN; 16; 61%; 29%; 5

Busan, Südkorea; mit Duschen; 10; 4; Wolken und Sonne; 12; 5; NW; 11; 56%; 1%; 6

Bujumbura, Burundi; Wolken und Sonne; 29; 19; p/sonnig; 29; 19; NNE; 9; 41%; 55%; 6

Kolkata, Indien; Viel Sonnenschein; 36; 22; Viel Sonnenschein; 35; 23; S; 9; 44%; 0%; 9

Caracas, Venezuela; Duschen; 30; 20; Ein paar Duschen; 30; 19; ESE; 6; 59%; 85%; 11%

Chennai, Indien; Neblige und warme Sonne; 36; 27; Misty Sun; 37; 28; S; 12; 67%; 14%; 11%

Chicago, Vereinigte Staaten; Etwas Regen; 6; 2; Sonnig und wärmer; 14; 6; S; 11; 55%; 2%; 5%

Mexiko-Stadt, Mexiko; P/Soleado; 25; 10; Duschen; 24; 12; SSW; 10; 36%; 56%; 10

Kapstadt, Südafrika; Sonnig und angenehm; 32; 19; Sonnig und angenehm; 25; 18; SSE; 18; 74%; 1%; 7

Colombo, Sri Lanka; Ein paar Schauer; 30; 27; Duschen; 31; 26; WSW; 10; 73%; 47%; 12

Kopenhagen, Dänemark; Klar und sonnig; 9; 2; sonnig; 8; 3; CA; 18; 53%; 0%; 3

Dhaka, Bangladesch; Sehr heiß; 38; 22; Foggy; 39; 21; SSW; 11; 37%; 0%; 9

Dakar, Senegal; Sonnig und angenehm; 24; 17; Sonnig und angenehm; 24; 17; N; 20; 79%; 0%; 11

Dallas, Vereinigte Staaten; Warmer; 25; 11; Sunny and Nice; 26; 12; SSE; 17; 35%; 56%; 7

Daressalam, Tansania; Bedeckt und warm; 34; 25; Duschen; 34; 25; SE; 13; 66%; 69%; 6

Denver, Vereinigte Staaten; Teilweise sonnig; 14; 3; Wolken und Sonne; 17; -2; WNW; 15; 29%; 65%; 5

Dili, Osttimor; Regen; 33; 24; Ein isolierter Sturm; 32; 23; SSE; 7; 68%; 63%; 12

Dublin, Irland; sonnig; 12; 5; Teilweise sonnig; 10; 5; SE; 21; 71%; 36%; 3

Duschanbe, Tadschikistan; stark bewölkt; 11; 6; Wolken und Sonne; 15; 5; NE; 10; 45%; 17%; 4

Kairo, Ägypten; Viel Sonnenschein; 20; 11; Sonne gefolgt von Wolken; 18; 12; NE; 18; 33%; 80%; 6

Jerewan, Armenien; Schneewahrscheinlichkeit; 6; -3; Etwas Schnee; 1; -4; NE; 9; 67%; 98%; 1

Istanbul, Türkei; Schneeschauer; 2; 0; Neviscas; 4; 1; NE; 21; 66%; 94%; 3

Stockholm, Schweden; Sonnig und gemäßigt; 13; -3; Sonnig; 13; -2; SW; 8; 59%; 0%; 3

Gibraltar, Gibraltar; Sonne und Wolken; 18; 14; Regen am Nachmittag; 17; 13; SE; 40; 81%; 98%; 3

Hanoi, Vietnam; Wolken und Sonne; 27; 23; Ein kurzer Sturm; 29; 24; SE; 15; 79%; 46%; 6

Harare, Simbabwe; Stürme; 20; 13; Stürme; 24; 13; CA; 9; 63%; 51%; 10

Helsinki, Finnland; Sonnig werden; 5; -1; Sonne; 10; -2; NW; 12; 64%; 0%; 2

Ho Chi Minh City, Vietnam; Sonne und Wolken; 35; 27; Meist bewölkt; 34; 27; SE; 13; 60%; 44%; 6

Hong Kong, Hong Kong; Duschen; 28; 21; Ein isolierter Sturm; 25; 21; JAN; 12; 86%; 64%; 8

Honolulu, Vereinigte Staaten; Wolken und Sonne; 29; 21; Teilweise sonnig; 29; 20; W; 11; 59%; 31%; 10

Hyderabad, Pakistan; Sonne und einige Wolken; 36; 25; Wolkig; 37; 26; SSE; 10; 29%; 6%; 11

Islamabad, Pakistan; Teilweise sonnig; 30; 18; neblig; 30; 17; NNE; 14; 48%; 1%; 7%

Khartum, Sudan; Erhöhte Wolkendecke; 36; 21; Sonnig und wärmer; 37; 21; NNW; 17; 9%; 0%; 11

Johannesburg, Südafrika; Teilweise sonnig; 25; 14; Wolkig; 24; 14; E; 7; 56%; 49%; 3

Kabul, Afghanistan; sonnig und gemäßigt; 20; 6; sonnig und angenehm; 18; 5; SSW; 10; 29%; 0%; 7

Karachi, Pakistan; Sonnig und heiß; 36; 24; Neblige Sonne; 35; 21; W; 19; 34%; 0%; 9

Kathmandu, Nepal; Neblige Sonne; 29; 16; Neblige Sonne; 31; 15; WSW; 10; 50%; 3%; 9%

Kiew, Ukraine; sonnig; 6; -4; sonnig; 8; -1; N; 11; 54%; 1%; 4

Kingston, Jamaika; Später windig; 30; 25; Ein paar Schauer; 30; 24; NNE; 17; 57%; 81%; 9

Kinshasa, Demokratische Republik Kongo; Ein isolierter Sturm; 33; 23; Ein isolierter Sturm; 33; 23; W; 7; 66%; 64%; 4

Kuala Lumpur, Malaysia; Bewölkt werden; 34; 25; Ein paar Schauer; 35; 26; SE; 7; 68%; 98%; 5

Havanna, Kuba; Teilweise sonnig; 32; 21; sonnig; 30; 22; JAN; 17; 63%; 56%; 9

La Paz, Bolivien; Regen; 13; 4; Ein paar Schauer; 14; 4; ESE; 13; 75%; 100%; 9

Lagos, Nigeria; Ein isolierter Sturm; 34; 26; Ein kurzer Sturm; 33; 26; SW; 12; 67%; 45%; 12

Lima, Peru; klärend; 23; 18; klärend; 23; 18; SSE; 11; 76%; 17%; 5

Lissabon, Portugal; Neblige Sonne; 20; 12; Regenperioden; 16; 12; CA; 19; 84%; 99%; 3%

London, Vereinigtes Königreich; Etwas kühler; 13; 4; Teilweise sonnig; 10; 1; SW; 10; 58%; 70%; 3

Los Angeles, Vereinigte Staaten; Clearing; 21; 11; Sunny; 24; 11; NNE; 11; 45%; 6%; 6%

Luanda, Angola; Wolken und Sonne; 31; 26; Variable Bewölkung; 31; 26; S; 13; 72%; 66%; 11

Madrid, Spanien; Wolken und Sonne; 15; 9; Wolken und Sonne; 15; 11; ESE; 11; 57%; 78%; 2

Männlich, Malediven; Teilweise soleado; 32; 28; Soleado; 32; 27; WNW; 11; 64%; 4%; 12

Manaus, Brasilien; Ein isolierter Sturm; 30; 24; Starke Schauer; 29; 24; SSE; 9; 84%; 98%; 4

Manila, Philippinen; Ein isolierter Sturm; 34; 26; Ein kurzer Sturm; 36; 26; E; 11; 51%; 64%; 10

Melbourne, Australien; Warmer; 30; 16; Etwas kühler; 25; 16; S; 13; 67%; 2%; 3

Miami, Vereinigte Staaten; Ein kurzer Sturm; 28; 23; Ein isolierter Sturm; 27; 22; NE; 11; 78%; 75%; 8

Minsk, Weißrussland; sonnig; 7; -4; sonnig; 9; -1; NNW; 10; 51%; 1%; 3

Mogadischu, Somalia; Teilweise sonnig; 33; 26; Sonnig; 33; 26; ESE; 19; 59%; 1%; 13

Montevideo, Uruguay; Variable Wolkendecke; 19; 13; Sonne und einige Wolken; 19; 12; JAN; 17; 54%; 26%; 6

Montreal, Kanada; Gemäßigt, mit Regen; 10; 5; Schauer und Nieselregen; 8; 1; WNW; 8; 71%; 78%; 1

Moskau, Russland; Klar und sonnig; 4; -3; Sunny; 7; 3; WNW; 11; 70%; 1%; 3

Mumbai, Indien; p/soleado; 32; 26; Sol parcial; 33; 26; WNW; 12; 56%; 0%; 6

Nairobi, Kenia; Sonne und Wolken; 29; 15; Teilweise sonnig; 30; 15; NE; 17; 47%; 15%; 14

Nikosia, Zypern; Duschen; 10; 4; Trüb werden; 11; 2; N; 13; 35%; 3%; 3%

Nowosibirsk, Russland; Niedrige Wolkendecke; -5; -11; Niedrige Wolkendecke; -5; -12; SSW; 21; 80%; 14%; 1

New Delhi, Indien; Sehr heiß; 36; 22; Neblige Sonne; 37; 21; W; 10; 43%; 0%; 8

New York, USA; Nebel zerstreuend; 17; 11; Teilweise sonnig; 14; 6; NW; 29; 50%; 27%; 3

Osaka, Japan; Regen später; 12; 4; Wolken und Sonne; 12; 4; NNE; 12; 51%; 26%; 4

Oslo, Norwegen; Sonne; 9; -5; p/sonnig; 8; -5; S; 7; 75%; 0%; 2

Ottawa, Kanada; Regenzeiten; 7; 5; Neviscas; 7; 0; WNW; 23; 72%; 61%; 1

Pago Pago, Amerikanisch-Samoa; variable Bewölkung; 34; 27; Sonne und einige Wolken; 33; 26; E; 19; 63%; 66%; 6

Panama, Panama; p/sonnig; 33; 24; Ein isolierter Sturm; 32; 24; NNW; 17; 67%; 65%; 6%

Paramaribo, Surinam; Chubascos; 31; 24; Chubascos; 29; 23; E; 12; 77%; 66%; 7

Paris, Frankreich; p/sonnig; 16; 2; Etwas Regen; 13; 7; SSE; 9; 55%; 58%; 3

Perth, Australien; Clearing; 30; 20; Ein paar Schauer; 28; 19; S; 18; 63%; 64%; 7%

Phnom Penh, Kambodscha; Ein isolierter Sturm; 33; 26; Ein kurzer Sturm; 34; 26; CA; 10; 64%; 55%; 6

Prag, Tschechien; Sonne und Wolken; 10; 1; Klar, mit Sonne; 11; -1; ESE; 20; 29%; 0%; 4

Port Moresby, Papua-Neuguinea; Teilweise sonnig; 34; 24; Ein isolierter Sturm; 33; 24; E; 16; 73%; 68%; 11

Port-au-Prince, Haiti; sonnig; 36; 20; Sonne; 33; 20; SE; 12; 50%; 30%; 10%

Pjöngjang, Nordkorea; Neviscas; 6; -3; sonnig, mild; 9; -6; WNW; 17; 58%; 1%; 5

Quito, Ecuador; Duschen; 18; 12; Regenperioden; 18; 11; ESE; 12; 75%; 99%; 5%

Rabat, Marokko; Teilweise sonnig; 22; 12; Teilweise sonnig; 20; 10; SW; 15; 78%; 70%; 6%

Recife, Brasilien; Turning Sunny; 31; 24; Teilweise sonnig; 31; 25; CA; 11; 68%; 57%; 12

Needavik, Island; Lluvia; 4; 1; Nevisca-Ebene; 3; 0; SE; 14; 72%; 72%; 2

Riyadh, Saudi-Arabien; Sonnig und wärmer; 27; 16; Klar, mit Sonne; 30; 20; SSE; 12; 7%; 0%; 9

Riga, Lettland; Wolken und Sonne; 5; -2; Etwas Nebel; 9; 0; NW; 6; 62%; 0%; 3

Rio de Janeiro, Brasilien; p/sonnig; 35; 26; Ein isolierter Sturm; 32; 24; S; 16; 65%; 98%; 7%

Rom, Italien; p/wolkig; 16; 7; Einige Schauer; 14; 4; S; 12; 48%; 94%; 5

Saint John, Antigua und Barbuda; Duschen; 29; 23; So; 28; 23; JAN; 22; 65%; 27%; 11

San Francisco, USA; Einige Duschen; 15; 7; P/Sunny; 17; 8; WNW; 18; 57%; 2%; 5

San Jose, Costa Rica; Ein isolierter Sturm; 26; 18; Ein isolierter Sturm; 27; 18; JAN; 21; 65%; 65%; 11

San Juan, Puerto Rico; Mit frühem Wind; 28; 24; Schauer; 28; 23; ESE; 23; 68%; 45%; 10

Petersburg, Russland; Clearing; 4; 0; sonnig; 3; -2; W; 23; 79%; 0%; 2

San Salvador, El Salvador; Ein paar Schauer; 24; 19; Duschen; 26; 18; NNW; 11; 71%; 85%; 11

Sanaa, Jemen; p/sonnig; 24; 12; Teilweise sonnig; 23; 13; SSE; 10; 28%; 5%; 11

Santiago de Chile, Chile; Wolkig; 27; 13; Klärend; 26; 12; SSW; 9; 27%; 3%; 6

Santo Domingo, Dominikanische Republik; sonnig; 30; 21; Viel Sonnenschein, angenehm; 30; 20; NNE; 11; 74%; 44%; 10

Sao Paulo, Brasilien; Neblige Sonne; 20; 12; Regen am Nachmittag; 19; 11; ESE; 16; 71%; 94%; 2

Seattle, Vereinigte Staaten; Showers and Drizzles; 8; 4; Showers; 9; 6; S; 12; 70%; 97%; 1

Seoul, Südkorea; Neviscas; 7; -1; Wolken und Sonne; 9; -3; NW; 11; 63%; 3%; 3

Shanghai, China; Schauer und Nieselregen; 13; 7; Schauer und Nieselregen; 9; 7; JAN; 15; 81%; 96%; 2

Singapur, Singapur; Relativ wolkig; 33; 27; Klärend; 32; 27; E; 10; 70%; 89%; 5

Sofia, Bulgarien; Teilweise Sonne, kalt; 4; -8; Sonnig, kalt; 4; -6; SE; 14; 44%; 2%; 5

Sydney, Australien; Regen; 22; 18; Sonne; 24; 19; S; 15; 62%; 6%; 7%

Taipeh, Taiwan; Wolken und Sonne, warm; 23; 19; Regen; 29; 19; SW; 11; 63%; 70%; 7%

Tallinn, Estland; Klärend; 4; 0; Sol; 7; -1; W; 16; 74%; 0%; 2

Taschkent, Usbekistan; Überwiegend bewölkt; 6; 1; Mehrere Sonnenstunden; 10; 2; JAN; 8; 61%; 4%; 5

Teheran, Iran; Teilweise sonnig; 14; 7; Etwas Sonnenschein; 18; 11; NNE; 10; 21%; 27%; 6

Tel Aviv, Israel; Wolken und Sonne; 17; 10; Variable Bewölkung; 13; 9; NNE; 20; 42%; 30%; 7%

Tiflis, Georgien; Schneeverhältnisse; 4; -1; Voraussichtlich Schnee; 2; -1; E; 10; 89%; 100%; 1

Tirana, Albanien; Sun; 17; 2; Viel Sonnenschein; 15; 0; E; 8; 32%; 0%; 5

Tokio, Japan; Einige Schauer; 18; 7; sonnig; 13; 7; NNW; 17; 47%; 57%; 6

Toronto, Kanada; Etwas Regen; 10; 3; Neviscas; 9; 1; W; 23; 68%; 61%; 2

Tripolis, Libyen; windig; 21; 13; frühe Schauer; 16; 10; E; 30; 69%; 94%; 2

Tunesien, Tunesien; Regen, mit Brise; 15; 11; Duschen; 15; 7; ESE; 19; 71%; 62%; 6

Ulán Bator, Mongolei; Leichter Schneesturm; -2; -22; Soleado; -2; -18; E; 14; 45%; 1%; 4

Vancouver, Kanada; Duschen; 9; 4; Regnerisch drehen; 9; 5; SE; 9; 62%; 100%; 1

Warschau, Polen; sonnig; 10; -4; Klar, mit Sonne; 10; -3; SE; 11; 42%; 0%; 3

Wien, Österreich; Wolken und Sonne; 12; 0; Klar mit Sonne; 10; 0; SE; 17; 37%; 0%; 4

Vientiane, Laos; Sehr heiß; 33; 24; Aufhellend; 35; 24; NNW; 7; 54%; 90%; 4

Vilnius, Litauen; sonnig; 10; -5; sonnig; 11; -2; NNW; 8; 49%; 1%; 3

Wellington, Neuseeland; Sonne gefolgt von Wolken; 16; 13; Clearing; 21; 16; JAN; 13; 70%; 28%; 2

Jakarta, Indonesien; Später mit Wind; 33; 25; Regen; 33; 24; SW; 13; 72%; 78%; 5

Yangon, Mianmar; Etwas Sonnenschein; 37; 26; Sonnig; 34; 26; SW; 12; 49%; 25%; 11

Jeddah, Saudi-Arabien; Sonnig und angenehm; 30; 24; Foggy Sun; 29; 23; N; 15; 54%; 2%; 8

