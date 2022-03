Vier Tiger, die in Argentinien in einem Wagen festgehalten werden, finden in Südafrika ihre Heimat

Nerea Gonzales Johannesburg, 19 Mar Sandro, Mafalda, Gustavo und Messi, vier bengalische Tiger, die 15 Jahre in einem in einen Käfig umgebauten Zugwagen in der argentinischen Provinz San Luis (Mitte) lebten, traten erst vor wenigen Tagen in Südafrika zum ersten Mal ins Gras, wo die NGO Four Paws ihnen ein neues Zuhause fand. „Der erste hatte Angst auszugehen, er zitterte, weil er in seinem Leben, in fünfzehn Jahren, das Gras nicht gesehen hatte und nicht wusste, was es war“, erklärt Dr. Amir Khalil, Leiter dieses internationalen Rettungsprojekts, Efe über den aufregenden Moment, in dem die Tiger letzten Samstag im Heiligtum freigelassen wurden für gerettete Katzen aus Lionsrock, 300 Kilometer südlich von Johannesburg. „(Für sie) war es wie ein Fernseher wie Netflix. Sie saßen in ihrem Behälter und schauten nach draußen, draußen herrscht eine wundervolle Natur, aber sie wussten nicht, was es war „, fügt der renommierte Veterinärexperte von Four Paws hinzu. Die Geschichte dieser argentinischen Tiger - die die Namen von Prominenten aus dem südamerikanischen Land tragen - erreichte Khalil vor etwa einem Jahr, als die Möglichkeiten internationaler Vertreibung durch die Covid-19-Pandemie noch stark eingeschränkt waren. Sandro, Mafalda, Gustavo und Messi waren 15 Jahre lang in einem als Käfig ausgestatteten Zugwagen - knapp 75 Quadratmeter - eingesperrt. Obwohl die Herkunft der Tiere verwirrend ist, gab es anfangs nur zwei, die angeblich von einem Zirkus verlassen wurden, der die Provinz San Luis durchquerte und nie zurückkehrte. Dann schlossen sich zwei weitere an, um die Familie eines 18-jährigen Mannes (Sandro), einer 15-jährigen Frau (Mafalda) und zweier weiterer Männer im Alter von 12 und 10 Jahren (Messi und Gustavo) zu vervollständigen. Obwohl die Bedingungen, unter denen die Tiere lebten, bedauerlich waren (eingesperrt, mit gezackten Reißzähnen und Krallen beschnitten), gab es in Argentinien keinen geeigneten Ort, an dem sie eingenommen werden konnten. Im äußersten Süden Afrikas sind Katzen zwar nicht endemisch in der Region, aber sie sind es. Aus diesem Grund machten sich Four Paws daran, das zu unternehmen, von dem sie hoffen, dass es ihre erste von vielen Rettungseinsätzen dieser Art in Lateinamerika sein wird. EINE REISE VON MEHR ALS 70 STUNDEN Die bürokratischen und logistischen Herausforderungen beim „Import“ dieser Großkatzen von St. Louis nach Südafrika waren sehr komplex und reichten von der Einholung von Genehmigungen der Behörden der beiden beteiligten Länder bis zur Organisation des Transports in Zeiten der Pandemie, einschließlich PCR-Tests an Tigern. „Sie haben mich gefragt, warum es so dringend ist, die Tiger zu bewegen, warum es so wichtig ist, die Tiger jetzt zu bewegen. Und meine Antwort lautete: „Wenn Sie eine unschuldige Person sind und für eine Woche ins Gefängnis müssen und jemand Sie fragt, warum Sie am nächsten Tag aus dem Gefängnis müssen... Nun, genau das ist passiert, diese Tiere sind unschuldig und sie wurden 15 Jahre lang inhaftiert „, sagt Khalil. Die lange Reise von mehr als 70 Stunden führte die vier Tiere zunächst auf der Straße von San Luis nach Buenos Aires, von wo aus sie nach Amsterdam flogen, um einen Zwischenstopp einzulegen, bevor sie nach Johannesburg aufbrachen. Am 12. März überquerten sie schließlich die Tore von Lionsrock, einem Zufluchtsort für Großkatzen, in dem beispielsweise Löwen untergebracht sind, die aus dem Syrienkrieg gerettet wurden, und in dem Tiger zum ersten Mal im Freien in einer natürlichen Umgebung leben und von Experten betreut werden können. „(Lionsrock) hat eine Größe von 5.000 Fußballstadien“, sagt Khalil. BOTSCHAFTER DES FRIEDENS IN KRIEGSZEITEN Dieser Veterinärexperte weist auch darauf hin, dass eine weitere wichtige Motivation für ihn und das Team, das an dieser Rettung gearbeitet hat, der Ausbruch des Krieges in der Ukraine war. „Alles ist sehr negativ, alles ist schlecht, die Leute hassen sich, sie sprechen über den Dritten Weltkrieg. Tiere sind sehr wichtige Botschafter, eine Botschaft des Friedens in schweren Zeiten. Afrika öffnet also seine Türen und Tiere werden im Jahr des Tigers zu Botschaftern, um der Menschheit Hoffnung zu geben „, begründet er. „Anstatt dass die Leute davon sprechen, sich gegenseitig zu töten, ist dies eine Friedensbotschaft (...). Hier sehe ich zwei Nationen, die sich bereit erklären, gemeinsam etwas zu tun „, fügt er hinzu. Der Tierarzt von Four Paws hofft, dass dies den Weg für viele weitere Missionen in Lateinamerika ebnen wird, da in der Region viele wilde Tiere unter Bedingungen leben, die für ihre Spezies ungeeignet sind. CHEF ng/pa/pi (Foto) (Video)