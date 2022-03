Verstappen: Es war kein fantastischer Tag, aber so schlimm war es auch nicht

Sports Writing, 19 März Der Niederländer Max Verstappen (Red Bull), der letzte Formel-1-Weltmeister, der an diesem Sonntag beim Großen Preis von Bahrain Zweiter wird, sagte nach dem Qualifying am Samstag auf der Rennstrecke in Sakhir, dass „es kein fantastischer Tag war“, aber dass „weder“ noch „so schlecht“ sei. „Ich weiß nicht, wie ich gut erklären soll, was passiert ist. Q2 (zweite Qualifikationsrunde), aber im dritten Quartal fehlte uns das Gleichgewicht“, kommentierte Verstappen, 24, zwanzigmal siegreich in der ersten Kategorie, zehn davon im letzten Jahr. „Es ist überhaupt nicht schlecht gelaufen; ich denke, es war ein guter Tag, ein guter Anfang. Es war kein fantastischer Tag, aber es war auch nicht so schlimm „, sagte 'Mad Max', der an diesem Sonntag im ersten Rennen der Saison aus der ersten Reihe starten wird, zusammen mit dem monegassischen Charles Leclerc (Ferrari), der es von der „Pole“ aus tun wird. „Offensichtlich gibt es Dinge zu analysieren. Hier wollten wir in der 'Quali' gut abschneiden, aber Sie wollen auch im Rennen gut abschneiden; und Reifen und ihr Management werden wichtig sein „, sagte der junge niederländische Star. „Ich denke, wir werden einen guten Kampf mit (dem Monegassischen) Charles Leclerc und (dem Spanier) Carlos Sainz haben“ -Teamkollege des ersteren in Ferrari -, der an diesem Sonntag in Sakhir Dritter wird. CHEF Arche/ismus