Verstappen dominierte den letzten Prozess; Checo, Dritter; Sainz Fünfter und Alonso am 16.

Sports Writing, 19. März Der Niederländer Max Verstappen (Red Bull), der letzte Formel-1-Weltmeister, setzte am Samstag die schnellste Zeit in der dritten und letzten kostenlosen Trainingseinheit für den Großen Preis von Bahrain, dem ersten der Weltmeisterschaft, auf der Rennstrecke von Sakhir; in dem sein mexikanischer Teamkollege Sergio Pérez erzielte das dritte Zeitfahren; und die Spanier Carlos Sainz (Ferrari) und Fernando Alonso (Alpine) das fünfte bzw. sechzehnte. In den besten seiner 14 Runden legte der junge niederländische Star die 5.412 Meter der bahrainischen Strecke mit dem weichen Reifen in einer Minute, 32 Sekunden und 544 Tausendstel zurück, nur 96 weniger als der monegassische Charles Leclerc (Ferrari) und mit 247 auf „Checo“, der 19 Runden absolvierte und das dritte Mal des letzten Tests fuhr. Der Madrilenier Sainz, der das Layout der Strecke außerhalb von Manama 19 Mal wiederholte, bog 1:33 ,053 ein und blieb - wie die vorherigen mit einem weichen Reifen - eine halbe Sekunde hinter Verstappen. Der zweifache asturische Weltmeister, der in dieser unwichtigen letzten Prüfung vierzehn Runden fuhr - tagsüber, im Gegensatz zum Qualifying und dem Rennen, das nachts und mit künstlichem Licht ausgetragen wird - setzte seine Zeit mit dem mittleren Gelände und investierte zwei Sekunden und 84 Tausendstel mehr als das neue Idol der Niederlände. Der Engländer Lewis Hamilton (Mercedes), ein siebenmaliger Weltmeister, der sich letztes Jahr mit dem Zweitplatzierten zufrieden geben musste, erzielte das sechste Mal des letzten Freestyles in Sakhir, 577 Tausendstel hinter dem Fahrer, der ihn entthront hatte. Sein neuer Partner, sein Landsmann George Russell, wurde Vierter, 391 Tausendstel hinter Verstappen, in einem Training, das mit 22 Grad Celsius Umgebungstemperatur und 34 Grad Celsius auf dem Asphalt endete. Das Qualifying, das die Startaufstellung des Rennens an diesem Sonntag, das für 57 Runden geplant ist, um eine Strecke von 308,2 Kilometern zu absolvieren, wird ab sechs Uhr nachmittags (vier Uhr nachmittags auf dem spanischen Festland: 15:00 Uhr GMT) ausgetragen. CHEF Arh