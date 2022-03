Uruguay verzeichnet 1.863 neue Fälle von Covid-19 und sieben Todesfälle

Montevideo, 18. März Uruguay verzeichnete an diesem Freitag 1.863 Neuinfektionen mit Covid-19 an einem Tag, an dem sieben Personen mit der Diagnose eines SARS-CoV-2-Coronavirus starben, so der tägliche Bericht des National Emergency System (Sinae). Von den 12.220 Analysen, die tagsüber durchgeführt wurden, zeigten 1.863 positive Ergebnisse, sodass Uruguay seit der Erklärung eines Gesundheitsnotfalls in dem südamerikanischen Land aufgrund des Auftretens der ersten Fälle am 13. März 2020 eine kumulierte Anzahl von 872.938 Fällen erreichte. Davon sind 10.196 Menschen, die an der Krankheit leiden, und 52 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen (CTI). Auf der anderen Seite gab es an diesem Tag sieben Todesfälle, sodass die Gesamtzahl der Todesfälle durch Covid-19 auf 7.127 stieg. Uruguay steht vor seiner zweiten Covid-19-Welle, nachdem im Dezember die Omicron-Variante des SARS-CoV-2-Coronavirus festgestellt wurde, was die Anzahl der Infektionen und Todesfälle durch die Krankheit erhöhte. In Bezug auf die Impfung haben laut dem vom Gesundheitsministerium (MSP) bis 19,22 Uhr (22,22 GMT) entwickelten Webmonitor an diesem Freitag 2.825.439 Personen (79,75% der Bevölkerung) ihren Impfplan der chinesischen Pharmaunternehmen Sinovac, der englisch-schwedischen AstraZeneca und der Amerikaner abgeschlossen Pfizer mit zwei Dosen. Darüber hinaus wurden 142.970 Personen allein mit der ersten Dosis geimpft, während 2.125.675 eine Auffrischungsdosis erhielten.