Uhr Tor Peru Sporting Cristal gegen Carlos Stein Live-Liga ansehen 1 Datum 7 Wann ist der Spielplan, wo und wie man Fernsehsendung sieht, danke

Sporting Cristal gegen Carlos Stein LIVE: Das Himmelsteam steht an diesem Sonntag, dem 20. März, zum 7. Termin des Liga 1 Apertura-Turniers und im Stadion César Flores Marigorda in Lambayeque vor dem Team von Carlist. Hier sind alle Details.

Sporting Cristal erreicht das Spiel mit Carlos Stein, nachdem er vier Spiele ohne Verlust mit zwei Siegen und zwei Unentschieden verkettet hat. Er hatte jedoch den Geschmack der letzten Auslosung (2-2) gegen Academia Cantolao im Alberto Gallardo-Stadion, nachdem er 2:0 bis 83 Minuten gewonnen hatte. Außerdem war die andere Auslosung auch gegen Melgar (2-2) zu Hause. Auf diese Weise hörte er zu Hause auf, vier Punkte zu erzielen.

Sporting Cristal hat seinen entsprechenden Termin bereits in Liga 1 ausgeruht. Er spielte fünf Spiele und gewann zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage, um acht Punkte zu sammeln und den achten Platz in der Apertura-Turnierwertung zu belegen. Das Himmelsteam behält vorerst einen Unterschied von sieben Punkten gegenüber der Führenden Alianza Atlético de Sullana bei.

Carlos Stein führt zum Spiel mit Sporting Cristal mit der Notwendigkeit, Punkte zu sammeln, um aus dem Ende des Tisches herauszukommen. Die Nordmannschaft erzielte vier Punkte als Ergebnis eines Unentschiedens gegen ADT beim Debüt und ihres einzigen Triumphes gegen die Universitario de Deportes zu Hause in Lambayeque. In ihrem letzten Spiel verloren sie in Trujillo 1:0 gegen Carlos A. Mannucci.

Trainer Roberto Mosquera muss sein Startteam aufgrund der erzwungenen Abwesenheiten von Christofer Gonzales, Horacio Calcaterra, Yoshimar Yotún und Jhilmar Lora wieder zusammensetzen, da er in die peruanische Nationalmannschaft berufen wurde, um die Spiele der Qatar 2022 Qualifikationsspiele zu spielen.

Der Celeste DT präsentierte zwei neue Funktionen in der Liste des Kaders, der zum Duell mit Carlos Stein nach Lambayeque reiste: den Ecuadorianer Juan Sánchez und Benjamín Villalta. Auf der anderen Seite würde in der Reihe der Mittelfeldspieler Martín Távara das Startteam zurückkehren und der Angriff würde mit Irven Ávila und Percy Liza stattfinden. Stürmer John Jairo Mosquera wird nicht am Spiel teilnehmen, da er sich immer noch von einer Verletzung erholt.

„Wir haben daran gearbeitet, dass jeder die Verantwortung dafür übernimmt, Amtsinhaber zu sein. Ich denke, wir sind bereit, ein gutes Spiel zu spielen. Wir müssen einen Besuch hinzufügen, da wir zu Hause vier Punkte erzielt haben, also müssen wir gewinnen, um wieder an Boden zu kommen und die Punkte, die wir zu Hause verloren haben „, sagte der himmlische Stratege Roberto Mosquera in Bezug auf das Spiel Sporting Cristal gegen Carlos Stein in der Konferenz der Presse.

Jahir Butrón, Trainer von Carlos Stein, wird in der Verteidigung nicht auf einen seiner Referenzspieler zählen können. Der ecuadorianische Verteidiger Jhonny Mena wird wegen gelber Karten suspendiert und Pedro Requena wäre sein Nachfolger.

Sporting Cristal gegen Carlos Stein LIVE: Sie spielen in Lambayeque für Liga 1 (Foto: @ClubSCristal)

MÖGLICHE AUFSTELLUNGEN SPORTING CRISTAL GEGEN CARLOS STEIN

Sportlicher Cristal: Duarte, Madrid, Chavez, Merlo, Loyola, Sosa, Castillo, Tavara, Grimaldo, Avila und Liza.

Carlos Stein: Goyoneche, Requena, Salas, Rabanal, Mesones, Molina, Atoche, Ramos, Takeuchi, Paläste und Gesetze

SPORTING CRISTAL GEGEN CARLOS STEIN SPIELPLAN

- Peru/ 13.00 Uhr

- Mexiko/ 12.00 m.

- Vereinigte Staaten (Miami) /13.00 Uhr

- Kolumbien/13.00 Uhr

- Ecuador/13.00 Uhr

- Venezuela/ 13.00 Uhr

- Bolivien/14.00 Uhr

- Paraguay/ 15.00 Uhr

- Uruguay/15.00 Uhr

- Chile/15.00 Uhr

- Argentinien/15.00 Uhr

- Brasilien/15.00 Uhr

- Spanien/ 19:00 Uhr

DIE LETZTEN SPIELE SPORTING CRISTAL VS CARLOS STEIN

30.10.20 Sportliche Cristal 1-0 Carlos Stein

07/03/20 Sporting Cristal 0-1 Carlos Stein

