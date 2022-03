Ucayali: KKW hat ein bolivianisches Flugzeug auf einer geheimen Landebahn gefangen genommen und zerstört

An diesem Samstag, dem 19. März, nahm die peruanische Nationalpolizei (PNP) ein Flugzeug aus Bolivien gefangen, mit dem Drogen transportiert wurden. Das Fahrzeug war auf einer geheimen Landebahn im Bezirk Curimana in der Provinz Padre Abad in der Region Ucayali aufgegeben worden.

Die Polizei lokalisierte das Schiff dank umfangreicher nachrichtendienstlicher Arbeit der Special Investigations Division (Divinesp) und der Special Investigations Department (Depinesp) von Dirandro de Pucallpa.

Das Luftfahrzeug wurde jedoch nicht vollständig aufgegeben. Es gab eine Gruppe bewaffneter Leute, die den Ort bewachten und, als sie die Anwesenheit der PNP-Agenten bemerkten, entkamen und den dichten Wald ausnutzten. Sie flohen mit Hilfe von zwei Booten mit Motoren, die „klein-klein“ genannt wurden. Es wurde berichtet, dass sie Mitglieder einer kriminellen Organisation sein könnten, die sich dem Drogenhandel verschrieben hat.

Die Strafverfolgungsbehörden übernahmen die Kontrolle über den Standort und stellten fest, dass das Flugzeug ein Cessna-Modell war, das als CP-1832 registriert war. Darüber hinaus wurde detailliert beschrieben, dass er Fehler am Propeller und am vorderen Fahrwerk hatte, die nicht repariert werden konnten. Deshalb haben sie es zerstört.

FÜR DEN DROGENHANDEL VERWENDET

Dank der Intelligenz erfuhr die PNP, dass dieses Schiff zum Sammeln von rund 350 Kilo Drogen hätte verwendet werden können Zugehörigkeit zu einer in der Region tätigen Mafia für Drogenhandel. Darüber hinaus hätte es verwendet werden können, um das Medikament ins Ausland zu bringen.

Die Intervention wurde von Truppen der Division for Manövrieren gegen den illegalen Drogenhandel (Divmctid) und der Polizeiluftfahrtdirektion (Diravpol) von Pucallpa unterstützt. Der Provinzstaatsanwalt der zweiten spezialisierten Staatsanwaltschaft für Drogenhandelsverbrechen, Getulio Fausto Córdova Cuellar, nahm ebenfalls teil.

Alfonso Chávarry, Innenminister. | Foto: Andina.

ALFONSO CHAVARRY BESTRITT BESCHWERDEN ÜBER DROGENHANDEL: „LASS MICH ARBEITEN!“

Der Innenminister Alfonso Chávarry, diente als Leiter der Polizeiregion Cajamarca und war einer Reihe von Beschwerden vorgeworfen worden. Innerhalb weniger Tage nach seinem Amtsantritt lehnte er jedoch jegliche Beschwerden über den Drogenhandel rundweg ab.

„Ich muss Ihnen sagen, dass ich mich nicht auf diese Stelle beworben hätte, wenn ich befleckt wäre oder eine Akte gehabt hätte. Ich habe in Sucamec und anderen Einrichtungen gearbeitet, ich habe keine Strafe für Drogenhandel, bitte, sie verletzen mich in dieser Hinsicht „, sagte der Minister.

Er sagte, dass er mehr als 30 Glückwünsche zum Befehl der peruanischen Nationalpolizei habe, als er im Kampf gegen Drogenhandel, Terrorismus und Kriminalität aktiv war.

Er schloss auch aus, dass er irgendwelche Vorwürfe oder Vorwürfe des Drogenhandels hat. „Das ist etwas Heikles, ich habe diese Fälle von Drogenhandel gemeldet, ich habe Operationen durchgeführt, Kriminelle, Drogenhändler gefangen genommen, wir haben Drogen beschlagnahmt, wir waren nie daran beteiligt“, sagte er.

Chavarry sagte, er werde diese Anschuldigung wegen Drogenhandels überprüfen, und diejenigen, die sagen, er habe eine Beschwerde, werden sie bitten, dies zu beweisen. „Lass mich arbeiten! Die Presse hat mich immer unterstützt, schon bevor ich mit vielen von Ihnen zusammengearbeitet habe „, sagte er.

Zu den Vorwürfen des Amtsmissbrauchs wies der Minister darauf hin, dass dies möglich ist, weil der auf der Straße arbeitende Einsatzpolizist Beschwerden, Kritik und verschiedenen Dingen ausgesetzt ist. „Ich hatte Beschwerden, wurde aber zu keinem Zeitpunkt verurteilt. Ich habe keine, ich bin nicht verdorben „, sagte er.

Er bezog sich auch auf die Frage der Beförderungen und versicherte, dass er seine Mitarbeiter unterstützen werde, die die Basis sind und wer den Dreck rausholt, den guten Polizisten, den, der im operativen Teil arbeitet, ich werde ihm sogar Beförderungen geben, versprach er.