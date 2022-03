„True Detective“ wird eine vierte Staffel auf HBO haben

Es ist drei Jahre her bis zur großen Rückkehr von True Detective, der Fernsehanthologie des Polizeigenres, die wird in einer HBO-Datei ausgestrahlt. In der Geschichte der Serie spielten Matthew McConaughey und Woody Harrelson in der ersten Staffel die Hauptrolle; Colin Farrell und Rachel McAdams spielten die zentralen Rollen der zweiten; und der dritte machte Mahershala Ali zum ersten schwarzen Detektiv in dieser Fiktion.

Laut The Hollywood Reporter wird der Schöpfer dieses Polizeiuniversums, Nic Pizzolatto, diesmal nicht beteiligt sein und das Drehbuch wird der mexikanischen Filmemacherin Issa López (Sie kommen zurück und alles schlecht) überlassen. Sie wird die ausführende Produktion mit Barry Jenkins teilen, dem Regisseur, der die Oscars for Moonlight gewonnen hat . Das Projekt für die nächsten Kapitel befindet sich derzeit in der Entwicklung und López wird für die Leitung des Piloten verantwortlich sein. Pizzolatto konnte nur eine Rolle als ausführender Produzent spielen, obwohl er nicht mit der Produktion verbunden ist.

Die ursprüngliche Geschichte, die von Nic Pizzolatto geschaffen wurde, wurde sofort von Kritikern gelobt. (HBO maximal)

Im Januar 2020 hielt der Showrunner Treffen mit HBO-Führungskräften ab und versicherte, dass sie sich einig waren, dass es für alle am besten sei, getrennte Wege zu gehen. In Bezug auf den Weggang des amerikanischen Drehbuchautors und Produzenten war das Fernsehhaus für alle Rechte an dem Drama verantwortlich und erhielt damit die volle Macht, ein völlig neues Team von Schriftstellern und Produzenten auszuwählen, um andere Perspektiven des Polizei- und Kriminaluniversums zu erkunden.

Die ursprüngliche Staffel brachte True Detective insgesamt vier Emmy-Nominierungen ein, und er gewann einen Sieg in der besten Regie einer Drama-Serie für Cary Joji Fukunaga. Nach der dritten Ausstrahlung wurde Ali in einer limitierten Serie oder einem Fernsehfilm in die Kategorie Bester Hauptdarsteller aufgenommen.

Die zweite Folge zog auch zwei Filmstars an (Colin Farrell und Rachel McAdams), erzielte jedoch nicht den gleichen Erfolg. (HBO maximal)

Jetzt wird es Jenkins sein, der hinter dieser Rückkehr der Produktion ins Fernsehen steckt und eine brillante Filmografie vorausgeht. Er gewann 2017 die höchste Anerkennung von der Hollywood Academy für seinen Film Moonlight und arbeitete in den letzten Jahren mit Prime Video für die Serie The Underground Railroad zusammen.

Die gefeierte Staffel, die True Detective ins Leben gerufen hat

McConaughey und Harrelson haben Rust Cohle und Martin Hart, zwei Detectives der Criminal Investigations Division der Louisiana State Police, den 1995 ein makaberer Fall des Mordes an einer Frau zugewiesen wurde, zum Leben erweckt. Spur für Spur verfolgen die Agenten die Wahrheit durch nicht bekannte Details und besuchen Orte, die mit dem Opfer in Verbindung stehen.

Im Jahr 2019 spielte Mahershala Ali in der dritten Staffel, in der erstmals afroamerikanische Hauptfiguren zu sehen waren. (HBO maximal)

Alle drei Staffeln von True Detective sind verfügbar für Ansicht im Katalog von HBO Max .

