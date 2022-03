Timorese geht zu den Wahlen, um den zukünftigen Präsidenten zu wählen

Bangkok, 19 Mrz Rund 860.000 Timoresen werden an diesem Samstag zur Wahl berufen, um den zukünftigen Präsidenten bei den Wahlen mit der höchsten Anzahl von Kandidaten zu wählen, die bisher in dieser kleinen und jungen Nation abgehalten wurden. Die Wahllokale öffneten um 07:00 Uhr (22.00 Uhr GMT am Freitag) und verzeichneten seitdem einen „hohen Zustrom“ von Wählern, sagte der europäische Abgeordnete Domènec Ruiz Devesa, Leiter der Wahlbeobachtungsmission der Europäischen Union, Timor-Leste 2022, gegenüber Efe. „Die Schulen haben normal geöffnet. Wir haben keine Berichte über Beschwerden oder Proteste erhalten. Es sind gut organisierte Wahlen mit dem richtigen Material und Personal „, sagte der spanische Politiker, der diese Mission mit 20 eingesetzten Teams leitet und tagsüber 150 Schulen besuchen wird. Der erfahrene Politiker und Friedensnobelpreisträger José Ramos-Horta und der derzeitige Präsident Francisco „Lu-Olo“ Guterres haben als Kandidaten die meisten Möglichkeiten, diese Position in den nächsten fünf Jahren mit weniger Vorrechten als der Premierminister zu besetzen, aber wer kann Gesetze ablegen und den Leiter von wählen Regierung. Neben diesen beiden Kandidaten bewerben sich auch 14 weitere Kandidaten, darunter vier Frauen und mehrere junge Studentenführer. Die Wahlen sind durch die Abstimmung der Jugend gekennzeichnet, fast 20% werden zum ersten Mal die Stimme abgeben, was laut Analysten die Hegemonie dieser einflussreichen Persönlichkeiten beenden könnte, die zwischen 1975 und 1999 eine wichtige Rolle beim Widerstand gegen die brutale indonesische Besatzung gespielt haben. Die jüngste Nation in Asien, die 2002 nach einer kurzen Verwaltungsphase durch die Vereinten Nationen ihre Unabhängigkeit erlangte, ist auch eine der besten Demokratien in Südostasien, hinter nur Malaysia im Demokratieindex der Economist Intelligence Unit. Osttimor, das am 20. Mai 20 Jahre Unabhängigkeit feiern wird, ist mit hoher Armut und einer besorgniserregenden Jugendarbeitslosigkeit konfrontiert, die durch die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie noch verstärkt wird. EU-Beobachter haben seit 2002 an allen Wahlzyklen teilgenommen. Ruiz Devesa hebt die „Stärke“ und den „Fortschritt“ dieser „jungen und lebendigen Demokratie in einem Teil der Welt hervor, in dem das Modell, das wir teilen, nicht verschwendet wird“, seit der Unabhängigkeit. Die Wahllokale werden um 15.00 Uhr (5.00 GMT) schließen und es wird erwartet, dass heute Abend oder Sonntag die ersten Ergebnisse veröffentlicht werden, die erst nächste Woche offiziell sein werden. Wenn kein Kandidat 50 Prozent der Stimmzettel erhält, findet am 19. April eine zweite Runde zwischen den beiden Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl statt.