Stephanie Cayo verwirrt den peruanischen Slang im Netflix-Video und nervt die Fans: „Avocado ist jemand langweilig“

An diesem Freitag, dem 18. März, wurde „Bis wir uns wieder treffen“, der erste von Netflix produzierte peruanische Film, veröffentlicht. Die peruanische Schauspielerin Stephanie Cayo, die die Hauptrolle mit teilt Maxi Iglesias war Teil eines Werbevideos für den Streaming-Riesen. Kritik ließ jedoch aufgrund unglücklicher Verwirrung nicht lange auf sich warten. Das ist passiert.

Das Mitglied der Cayo-Familie erschien in einem TikTok-Clip auf Netflix Latin America, in dem sie die Benutzer ermutigt, etwas mehr über den Dialekt zu erfahren, der normalerweise in unserem Land verwendet wird. „Hey kleine Pussy! Ich bin Stephanie Cayo und Netflix spricht auch Peruanisch, pe“. Dies sind einige Sätze, damit sie sie, wenn sie in mein Land gehen, nachahmen können „, sagt der nationale Künstler.

Stephanie erklärte erfolgreich die Bedeutung des Ausdrucks „Asu mare!“ , was darauf hinweist, dass dieser peruanische Slang verwendet wird, wenn „Sie etwas sehr überrascht“. Er erlitt jedoch nicht das gleiche Schicksal, als er das Wort „Avocado“ interpretieren musste, eine Frucht, die in anderen Ländern als „Avocado“ bekannt ist und die häufig als Ergänzung zu nationalen Gerichten verwendet wird.

„Avocado ist Avocado, aber wir nennen Avocado auch für jemanden, der sich langweilt. Also sagen wir: „Hey, sei keine Avocado, naja, 'oder 'mach keine Avocados auf deinem Kopf, beruhige dich, entspann dich“, sagte er. Danach erklärte er die Bedeutung anderer Sätze wie „schon“ und „al toque“.

BENUTZER STELLEN ES IN FRAGE

Die Internetnutzer zögerten nicht, Stephanie Cayo dafür zu kritisieren, dass sie die Bedeutung von „Avocado“ falsch definiert hatte. Für viele bezieht sich dieses Wort auf die Verlegenheit, die jemand aufgrund einer bestimmten peinlichen oder unbequemen Situation empfinden kann. Andere sagten, dass es auch damit zusammenhängt, „besorgt“ zu sein.

„Wie wenn du so tust, als hättest du eine Straße“, „Dass ich weiß, dass Avocado wie Schande ist“, „Jemand kann dem Cayo erklären, was diese Sätze wirklich bedeuten“, „Dieses Video ist gut Avocado“, waren einige Kommentare auf der Plattform.

Reaktion der Nutzer auf Stephanie Cayos Video. (Foto: TikTok Capture)

Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass Stephanie kritisiert wird. Die Nationaldarstellerin stand in den letzten Wochen vor schwierigen Fragen der Protagonist von „Bis wir uns wieder treffen“, einem Film, der die Liebesgeschichte eines Backpackers mit einem spanischen Geschäftsmann (Maxi Iglesias) erzählt.

Die Internetnutzer stellten den Film von Bruno Ascenzo in Frage, weil er eine blonde Schauspielerin mit weißem Teint und blauen Augen eingestellt hatte; und nicht einen mit andinen Gesichtszügen, wenn man bedenkt, dass die Geschichte in Cusco stattfindet. Die Kontroverse wurde geschürt, als die Zeitschrift Vogue Mexico sie als „Andenschauspielerin“ bezeichnete und alle möglichen Kommentare auf Twitter generierte.

REAGIERT AUF KRITIK AN „ANDENSCHAUSPIELERIN“

Aufgrund der starken Kritik, die sie auf Twitter erhielt, beschloss die Schauspielerin, sich auf ihrer Plattform zu äußern, um klarzustellen, dass „Bis wir uns wiedersehen“ nicht versucht, Andenfrauen zu repräsentieren, geschweige denn, sie als Referenz für die Einwohner von Cusco zu haben.

„Ich vertrete keine Andenfrau. Aber ich wurde hier geboren. „Bis wir uns wiedersehen“ ist kein Film, der Frauen aus den Anden repräsentieren will. Es ist eine romantische Geschichte von zwei Jungen, die sich in unserem schönen Peru treffen und eine unvergessliche Reise erleben „, schrieb der nationale Künstler.

Ebenso wagte es Cayo, seinen Anhängern zu empfehlen, sich darauf zu konzentrieren, für ihre Träume zu arbeiten, anstatt zu versuchen, die anderer zu „zerstören“. „Ich gebe dir einen Rat... Ich habe nicht schlecht über andere gesprochen. Ich war sehr damit beschäftigt, an dem zu arbeiten, was mir gefällt (seit ich 9 Jahre alt war). Ich habe keine Zöpfe oder großen Zähne mehr, aber ich bin dasselbe Mädchen mit „unmöglichen“ Träumen. Ich bin sehr stolz auf diesen Film. “

Stephanie Cayo reagiert auf ihre Kritiker. (Foto: Twitter)

