Stephanie Cayo: So haben Benutzer reagiert, nachdem sie „Bis wir uns wiedersehen“ auf Netflix gesehen hatten

„Bis wir uns wiedersehen“, der erste von Netflix produzierte peruanische Film, ist jetzt auf der Streaming-Plattform verfügbar. Am selben Tag seiner Premiere, Freitag, dem 18. März, zögerten die Nutzer nicht, den Film mit Stephanie Cayo und Maxi Iglesias und veröffentlichen dann ihre ersten Eindrücke im sozialen Netzwerk Twitter.

Aber zuerst ein kleiner Kontext. Erinnern Sie sich daran, dass der Film seit dem Tag der Veröffentlichung des Trailers erhalten wurde starke Kritik daran, das Mitglied der Cayo-Familie als Hauptdarsteller zu haben. Obwohl viele ihr Talent und ihre Schönheit hervorhoben, hielten andere es für nicht angemessen für die Rolle, da sie keine andinen Merkmale aufwies, da die Handlung in Cusco stattfindet.

Die Kontroverse wurde angeheizt, als das Vogue-Magazin sie als „Andenschauspielerin“ bezeichnete und alle möglichen Kommentare auf Twitter generierte. Aus diesem Grund musste sich die nationale Künstlerin auf ihrer Plattform äußern, um sicherzustellen, dass sie „die Anden nicht repräsentiert. frau“. Darüber hinaus soll der Film keinen Einwohner von Cusco repräsentieren, sondern eine schöne Liebesgeschichte erzählen.

Der spanische Schauspieler Maxi Iglesias seinerseits war der Kontroverse nicht fremd und bat die Benutzer, abzuwarten, bis sie das sehen Film bevor Sie ihn kritisieren. „Auf Twitter gibt es nie positive Kommentare, du bist willkommen. Beurteilen Sie, sobald Sie es gesehen haben, damit Sie eine Kritik, eine Idee oder eine Meinung über das, was Sie gesehen haben, äußern können „, sagte er damals.

BENUTZER GEBEN IHREN ERSTEN EINDRUCK

Internetnutzer, die bereits die Liebesgeschichte von Ariana und Salvador gesehen haben, die auch in Cusco stattfindet, scheuen sich nicht, den Film auf Twitter zu kritisieren. Die Meinungen waren geteilt und es gab sogar eine Debatte darüber, ob es wirklich wahr war , dass das Wort „Auf Wiedersehen“ in nicht existiert Quechua, da in einer der Szenen Dies versichert der von Cayo gespielte Protagonist.

„Tanz, Essen, Kultur, wunderschöne Landschaften, Abenteuer, Liebe, Peru. Es ist sehenswert „, „Ich habe es bereits gesehen und es scheint mir, dass es das Ziel erfüllt, mit wunderschönen Landschaften und wunderschöner Musik zu unterhalten“, „Ich habe es gerade gesehen und mich in den Soundtrack verliebt. Ja, es hat mir gefallen „, lauteten einige Kommentare zugunsten des Netflix-Bandes.

So haben Nutzer auf Twitter reagiert.

So haben Nutzer auf Twitter reagiert.

So haben Nutzer auf Twitter reagiert.

So haben Nutzer auf Twitter reagiert.

HARTE KRITIK

Obwohl andere Benutzer der Meinung waren, dass die Fotoarbeit der beste Teil des Films war, waren viele der Meinung, dass dies nicht ausreicht, um die Unzufriedenheit der Handlung und der Aufführungen von Stephanie Cayo und Maxi Iglesias zu überwinden. Sie kritisierten sogar den Mangel an Realismus aufgrund der geringen Beteiligung der Einwohner von Cusco.

„Es soll in Cusco stattfinden und die Leute tanzen, feiern?“ , „Langsames Drehbuch, Handlung, die nicht voranschreitet und klischeehafte Ressourcen“, „Alle Anden haben Rollen, in denen sie nicht sprechen“, „Vor dem peruanischen Kino ist Promperú der Gewinner“, war das Gefühl der Internetnutzer.





So haben Nutzer auf Twitter reagiert.

So haben Nutzer auf Twitter reagiert.

So haben Nutzer auf Twitter reagiert.

So haben Nutzer auf Twitter reagiert.

So haben Nutzer auf Twitter reagiert.

So haben Nutzer auf Twitter reagiert.

So haben Nutzer auf Twitter reagiert.

So haben Nutzer auf Twitter reagiert.

HANDLUNG VON „BIS WIR UNS WIEDERSEHEN“

Laut der Beschreibung des Dienstes wird der Film „die Geschichte von Salvador Campodónico erzählen, einem erfolgreichen spanischen Geschäftsmann, dessen Familie den wichtigsten Hotelkonzern in ganz Spanien besitzt und der für den Bau seines ersten internationalen Projekts vor einem Weltwunder landen wird: Cusco, der Nabel der Welt. Dort trifft sie Ariana, eine abenteuerlustige Backpackerin, die ein völlig entgegengesetztes Leben führt, frei von Bedingungen, die sie lieben und hassen wird, wenn sie sich kennenlernen. Schaffen sie es, auf derselben Route zu laufen? Wird ihre Liebe ausreichen, um die Paradigmen des Abschieds zu durchbrechen?“

WIE SCHAUT MAN „BIS WIR UNS WIEDERSEHEN“?

Alle, die den ersten von Netflix produzierten peruanischen Film sehen möchten, können dies über die Streaming-Plattform als alleiniger Vertreiber der Produktion tun.

Neben Stephanie Cayo und Maxi Iglesias in der Hauptrolle gehören unter anderem Wendy Ramos, Vicente Vergara, Renata Flores, Mayella Lloclla, Carlos Carlin, Amiel Cayo, Anaí Padilla, Jely Reategui und Nicolás Galindo.

LESEN SIE WEITER: