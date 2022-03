Serdar Berdimuhammedov übernimmt das Amt des neuen Präsidenten von Turkmenistan

Moskau, 19 Mrz Turkmenistans designierter Präsident Serdar Berdimhammedov, Sohn des ehemaligen Präsidenten Gurbanguli Berdimhammedov, übernahm an diesem Samstag in einer feierlichen Zeremonie in Aschgabat die Führung der zentralasiatischen Nation, so die lokalen Medien. „Heute fand in der Hauptstadt Turkmenistans im Rujiet Palace (Spiritualität) die feierliche Zeremonie der Investitur des neuen Präsidenten unseres Landes statt“, sagte die lokale Agentur TDKH. Auf der Website turkmenportal wurde wiederum darauf hingewiesen, dass unter anderem Mitglieder der Regierung, des Sicherheitsrats des Landes und Vertreter des diplomatischen Korps bei der Veranstaltung anwesend waren. Der neue Führer der zentralasiatischen Republik wurde in der Verfassung mit einer Hand vereidigt und versprach, seine Klauseln und andere Gesetze des Landes „strikt zu befolgen“. Die Central Election Commission (KEK) von Turkmenistan berichtete am vergangenen Dienstag, dass Turkmenistans stellvertretender Premierminister Serdar Berdimuhammedov, Kandidat der regierenden Demokratischen Partei, „anerkannter gewählter Präsident“ der ehemaligen Sowjetrepublik gewesen sei. Berdimuhammedov, 40, gewann bei den vorgezogenen Präsidentschaftswahlen am vergangenen Samstag 72,97 Prozent der Stimmen. Auf dem zweiten Platz belegte der Vizerektor der Staatlichen Universität für Körperkultur und Sport Turkmenistans, Jidir Nunnaev, mit 11,09 Prozent der Stimmen und an dritter Stelle der stellvertretende Leiter der Region Maria, Agayan Bekmiradov, mit 7,22 Prozent. Neun Kandidaten hatten sich für das Amt des Präsidenten beworben. Die Präsidentschaftswahlen sollten 2024 stattfinden, aber vor einem Monat kündigte Serdar Berdimuhammedovs Vater, der 2017 für sieben Jahre gewählt wurde, die Abhaltung von vorgezogenen Wahlen in Turkmenistan an, die er mit seinem Wunsch begründete, „jungen Menschen Platz zu machen“. mos/amg