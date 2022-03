Sakkari bricht den Traum von Badosas Doppel in Indian Wells

David Villafranca Indian Wells (USA), 18 Mrz Paula Badosas Idylle mit Indian Wells endete an diesem Freitag. Die Griechin Maria Sakkari besiegte den amtierenden Meister im Halbfinale und brach damit den Traum des spanischen Tennisspielers, der im kalifornischen Wüstenturnier ein historisches Doppel anstrebte. In einer sehr schwierigen Nacht für Badosa, in der er sich auf der Strecke überhaupt nicht wohlfühlte, gewann Sakkari, Sechster in der WTA-Rangliste, 6-2, 4-6 und 6-1 in einer Stunde und 48 Minuten. Auf diese Weise wird Martina Navratilova vorerst die einzige sein, die zweimal in Folge bei Indian Wells (1990 und 1991) gewinnt. Sakkari trifft auf die polnische Iga Swiatek, die Vierte in der Weltrangliste ist und heute die Rumänin Simona Halep mit 7-6 (6) und 6-4 in einer Stunde und 49 Minuten besiegt hat Badosa, Siebter in der WTA-Wertung, hatte die Rolle bis heute bestanden und mit seinem Aufschlag und seinem Spiel von unten enorme Stärke gezeigt. Aber diese beiden Waffen versagten ihn im Vorfeld des Finales, da Badosa in 7 Doppelfehler verwickelt war, beim ersten Aufschlag nur 56% seiner Punkte gewann und gegen einen sehr mächtigen und aggressiven rechten Flügel der Griechen litt. Sakkari war in den meisten Spielen solider und war auch die erste Tennisspielerin des Turniers, die Badosas physischem Einsatz und Ausdauer, zwei ihrer Markenzeichen, entsprach. Mit dieser Niederlage gegen Badosa durchlaufen die spanischen Tennisoptionen in diesem Masters 1000 nun die Auslosung der Männer, bei der Rafa Nadal und Carlos Alcaraz sich am Samstag im Finale am Sonntag um einen Platz gegenüberstehen. SAKKARI DOMINIERT Das Spiel begann mit Turbulenzen: Sakkari verlor ihren Aufschlag nach einem Glücksschlag in Badosas Film, während der Spanier auch eine „Pause“ mit einem leeren Spiel von den Griechen an den Rest einräumte (1-1). Sakkari erholte sich bald mit seinem sehr gefährlichen Recht, aber Badosa war immer noch sehr kalt. Im Gegensatz zu anderen Spielen, bei denen es von Anfang bis Ende ein Stein war, hatte Badosa große Probleme, seinen ersten Aufschlag zu bekommen, beging in seinen ersten beiden Aufschlagrunden 3 Doppelfehler und lieferte eine neue „Pause“ in einem besorgniserregenden Start (3-1). Badosa hatte eine 15-40, um zum Spiel zurückzukehren, aber Sakkari löste dieses Problem mit großer Entschlossenheit und Entschlossenheit, um weiterhin die Führung zu übernehmen (4-1). Badosa suchte nach Empfindungen, aber seine Beständigkeit im Dienst zeigte sich nicht. Auf der anderen Seite war Sakkari sehr an das Duell gebunden und hob mit jedem gewonnenen Punkt ihre Faust, und sie sammelte fabelhafte Überreste mit Rechten und Rückschlägen an der Linie, die Badosa verblüffte. Sakkari dominierte das Spiel mit fantastischer Kraft von der Rückseite des Platzes und bewegte eine Badosa, die alles versuchte und ihr Team mit ihren Armen in einem Glas auf der Suche nach Lösungen ansah. Er fand sie nicht in einem ersten Satz, den Sakkari mit einer neuen „Pause“ und erstaunlicher Autorität (6-2 in 35 Minuten) machte. HÖHEN UND TIEFEN BIS ZUM ENDE Badosa hatte während des gesamten Turniers keinen Satz verloren, daher bestand die Reaktion darin, seine Zuverlässigkeit im Aufschlag wiederzugewinnen, was er zu Beginn des zweiten Satzes (1-1) erreichte. Mit diesem Funken schien Badosa aufzuwachen, der anfing, härter zu schießen, der nun für die längsten Rallyes Sakkari spielte und sich wieder in das Duell mit Wut einzog, der den Aufschlag mit einem leeren Spiel (1-2) unterbrach. Das Spiel verlief zwischen Höhen und Tiefen. Badosa verlor erneut seinen Dienst, mit einer rechten Hand von Sakkari, die eine echte Qual war, und einem weiteren Doppelfehler, der ihn verzweifelt machte, aber dann schaffte er eine weitere „Pause“, um weiterzumachen (2-3). Schließlich festigte er diesen Bruch bis dahin von seiner besten Seite (2-4) und Badosa stellte sich, als er mit Leiden und Zähneknirschen für seinen mangelnden Erfolg ausgleicht, kurz davor, den zweiten Satz gegen einen zunehmend versagenden Sakkari (3-5) zu nehmen. Paradoxerweise waren es sein Aufschlag und sein Recht, bis dahin sehr intermittierend, die ihm nach 42 Minuten den zweiten Satz 4-6 gaben. Sakkari schien berührt zu sein, erholte sich aber mit einem riesigen Schrei, nachdem er im ersten Spiel des letzten Satzes den Aufschlag gewonnen hatte. Das Treffen wurde dann von subtilen Stimmungsschwankungen bewegt. Zwei ungezwungene Fehler von Badosa ließen ihn den Aufschlag verlieren und gaben Sakkari Flügel (2-0), aber der Spanier mit einer großen parallelen Rechten brach auch den Dienst für die Griechen und nahm Luft (2-1). Das zerstörerische Recht von Sakkari gab ihm jedoch erneut eine neue Pause (3-1), in der es sich am Ende als das Schlüsselspiel des Spiels herausstellte. Nach vielen Schaukeln flüchtete sich Sakkari in die Solidität seines Aufschlags und beendete schließlich Badosas Traum in Indian Wells. CHEF dvp/ics (Foto)