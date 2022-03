Russen und Ukrainer besuchen und unterstützen Landsleute an der Grenze zu Tijuana

Tijuana (Mexiko), 18. März Eine Gruppe von Russen und Ukrainern, die in den Vereinigten Staaten leben, besuchte an diesem Freitag die mexikanische Grenzstadt Tijuana, um die Dutzenden von Landsleuten zu unterstützen, die kürzlich in dieser Stadt angekommen sind, um Asyl aus dem Krieg zu beantragen, den ihre Länder aufrechterhalten haben seit dem 24. Februar. Die Gruppe von etwa 20 Personen, hauptsächlich junge Menschen, die der christlichen Gemeinde The Good Samaritan angehören, kam zum ersten Mal im Agape World Mission Shelter an, mit dem sie seit mehr als 15 Jahren in der humanitären Arbeit zusammenarbeiten. Anschließend zogen sie in den Grenzhafen von San Ysidro, wo mehr als 30 Menschen, hauptsächlich Russen, ein kleines Lager aufbauten, in dem sie seit Freitag letzter Woche die Nacht verbringen und darauf warten, in die USA einreisen zu können, um Asyl zu beantragen. Adrey Danchuk, Pastor der Church of The Good Samaritan in Sacramento, Kalifornien, teilte den Flüchtlingen mit: „Wir sind hier, um ihnen angesichts des Krieges, den unsere Länder führen, moralische Unterstützung anzubieten, wir sind Brüder.“ Er bedauerte auch, dass sie nicht in die Vereinigten Staaten einreisen konnten, um als Flüchtlinge berücksichtigt zu werden. „Das russische Volk ist ein gutes Volk, das Problem ist weder das Volk noch das Volk, es ist die Führung, die ausgeübt wird. Wladimir Putin zerstört unsere Städte, unsere Städte „, sagte er. Pastor Danchuk fügte hinzu, dass „es sehr schwer ist“, dass sein Volk „dies erlebt, einige Leute verstecken sich, andere haben nicht genug zu essen, das passiert“ in seinem ukrainischen Volk, „Krieg ist schrecklich, aber nur Gott kann all das ändern“. Albert Rivera, Direktor des Agape World Mission Shelter westlich von Tijuana, teilte mit, dass sie gemeinsam nach Möglichkeiten für Flüchtlinge suchen, Asyl zu erhalten, und dass sie während ihres Aufenthalts in Tijuana die Sicherheits- und Gesundheitsgarantien haben. Eine der Maßnahmen besteht darin, dass die christliche Gemeinde ihre häuslichen Einrichtungen einrichtet, damit sie Einwanderungstermine vor Gericht schicken können. Dies ist eine Anforderung, um die die US-Behörden sie bitten und wo sie sie auch erhalten können, wenn sie einreisen können. EIN ORT ZUM VERWEILEN „Wir sehen auch die Möglichkeit, dass sie eine Bleibe haben und mit US-Behörden verhandeln, um einen Zeitpunkt festzulegen, in dem sie (Migranten) einreisen und Asyl beantragen können“, sagte er. Am Donnerstag besuchte der Direktor für Migrantenbetreuung von Tijuana, Enrique Lucero Vázquez, das Lager, um den Flüchtlingen mitzuteilen, dass sie nicht dort sein konnten, und lud sie ein, in Notunterkünfte zu gehen oder in Hotels zurückzukehren. Der Beamte äußerte sich besorgt darüber, dass die US-Behörden den Fußgängerüberweg aufgrund von Problemen der inneren Sicherheit schließen könnten, da sie sich genau an dem Ort befinden, an dem täglich Hunderte von Menschen zur Arbeit, zum Geschäft und zur Schule überqueren. „Es ist wichtig, dass sie in Notunterkünfte gehen oder in ein Hotel zurückkehren, da es derzeit keine Asylverfahren für Russen oder andere Nationalitäten gibt. Unter Titel 42 werden diese Prozesse nicht empfangen, daher wird ihnen auch empfohlen, einen zertifizierten Anwalt einzustellen, der ihre Fälle vorlegen kann“, sagte er. Er fügte hinzu, dass „jeder in Tijuana willkommen ist“, sagte jedoch, dass es wichtig sei, dass sie wissen, dass sie zu ihrer eigenen Sicherheit und Hygiene nicht da sein können. „Wir wissen, dass sie sich in Gruppen sicher fühlen, aber sie können alle zusammen in Hostels gehen“, erklärte er. Nach Angaben der mexikanischen Regierung sind seit dem 24. Februar, als die Invasion der Ukraine begann, etwa 310 Menschen aus Russland, der Ukraine und Weißrussland in die Grenzstadt Tijuana gekommen, die meisten von ihnen auf dem Luft- und Landweg aus den Städten Cancun und Mexiko-Stadt. Zahlen des Zoll- und Grenzschutzamtes (CBP) berichteten, dass zwischen Oktober 2021 und Januar dieses Jahres, entsprechend dem Geschäftsjahr 2022, rund 6.400 Russen und 1.000 Ukrainer die Grenze überschritten haben, was einem Anstieg von 64 Prozent für Russen und 68 Prozent für die Ukrainer entspricht. im Vergleich zum vorherigen Geschäftszeitraum.