Putins andere Opfer: „Russland behandelt seine eigenen Soldaten wie Fleischstücke und lässt sie verrotten“

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB The body of a soldier, without insignia, who the Ukrainian military claim is a Russian army serviceman killed in fighting, lies on a road outside the city of Kharkiv, Ukraine February 24, 2022. REUTERS/Maksim Levin

„Russland behandelt seine eigenen Soldaten wie Fleischstücke und lässt sie verrotten“, sagt in einem Video für das amerikanische Netzwerk CBS ein Soldat mit dem Spitznamen „Geist“. Hinter ihm stapeln sich ein Dutzend Leichen russischer Kämpfer in einem Kühlwagen.

Der Journalist des prestigeträchtigen Signals, Chris Livesay, ist hart und ehrlich: „In Wladimir Putins Desinformationskrieg sind seine eigenen Soldaten Opfer.“

Es ist so, dass Moskau in seiner völlig geölten Propagandamaschine nicht über Invasion spricht und den ukrainischen Widerstand verbirgt. In dieser Lüge verbirgt er auch die alarmierende Zahl der Opfer innerhalb seiner Truppen, die meisten von ihnen junge Wehrpflichtige.

Das ukrainische Außenministerium teilte mit, dass ab diesem Samstag fast 14.400 russische Mitarbeiter in eingedrungenen Gebieten gestorben sind. Russland liefert keine Informationen, daher ist es sehr schwierig, die Daten zu vergleichen.

Darüber hinaus verloren Putins Streitkräfte nach Angaben der Ukraine seit der Invasion 95 Flugzeuge, 115 Hubschrauber, 1.470 gepanzerte Fahrzeuge, 213 Artilleriegeschütze und andere Ausrüstung der russischen Streitkräfte.

US-Geheimdienste schätzen, dass in den drei Wochen seit der Invasion der Ukraine mehr als 7.000 russische Soldaten gestorben sind. Diese Zahl übersteigt die Zahl der US-Militärangehörigen, die in den Kriegen im Irak und in Afghanistan ihr Leben verloren haben. laut der New York Times.

Die Verluste werden negative Auswirkungen auf die Effektivität der russischen Truppen haben, einschließlich derjenigen, die mit Panzern kämpfen, teilten US-Beamte der New York Times mit.

Beamte des Pentagons teilten der Zeitung mit, dass diese Einheit keine Kampfhandlungen mehr durchführen kann, wenn 10% der Mitglieder einer Militäreinheit sterben oder verletzt werden.

Vor einigen Tagen erzählte Infobae, wie die Mütter der Soldaten zu einem der schlimmsten Albträume Putins werden könnten.

Die offizielle Version - die von der russischen Regierung unterstützte und das Mediennetzwerk erweitert, das das zunehmend abgewertete Wort des Kremls unterstützt - besagt, dass nur Fachleute an der sogenannten „Sonderoperation“ in der Ukraine teilnehmen. Die Familien der Wehrpflichtigen, die Wehrpflicht leisten oder an Praktiken in einigen Sicherheitskräften teilnehmen, sagen jedoch nicht dasselbe, und da die Behörden keine Informationen über das Schicksal ihrer Jungen erhalten, fürchten sie um sie. Für die Eltern dieser unerfahrenen 18- oder 20-jährigen Jungen, die bestenfalls kaum ein paar Monate Ausbildung haben, gibt es keine „Sonderoperation“, sondern einen Krieg, in den die russischen Behörden ihre Kinder heimlich mitgenommen haben; ein Krieg, auf den sie nicht vorbereitet sind und in dem sie sich befinden verwendet - sie schreien inmitten ihrer Verzweiflung - als „Kanonenfutter“.

Während eines Briefings des US-Pentagons wurde vor einigen Tagen vorgeschlagen, dass eine beträchtliche Anzahl von Russen, die in der Ukraine kämpfen, Wehrpflichtige sind, was ihre Unerfahrenheit und ihr mangelndes Wissen darüber erklären könnte, was sie tun sollen.

Die russischen Gesetze verbieten Wehrpflichtigen die Teilnahme an den Kämpfen. Laut Anwalt Alexander Latynin kann ein Wehrpflichtiger, der freiwillig vertraglich in den Krieg ziehen möchte, dies tun, muss jedoch je nach Bildungsniveau mindestens drei Monate oder einen Monat lang ausgebildet sein. In der Praxis wurden Soldaten jedoch durch Zwangsmethoden gezwungen, Verträge zu unterzeichnen, sagen ihre Verwandten.

