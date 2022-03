Papst Franziskus besuchte ukrainische Kinder, die vor der russischen Invasion geflohen waren und sich in einem Krankenhaus in Rom erholen

Pope Francis visits Bambino Gesu Pediatric Hospital to thank for caring for Ukrainian children, who fled the Russian invasion of Ukraine, in Rome, Italy, March 19, 2022. Since the beginning of the conflict, the hospital has taken care of about 50 Ukrainian children. Vatican Media/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Am Samstag besuchte Papst Franziskus die Kinder, die aus der Ukraine in den letzten Tagen vor der Invasion Russlands nach Italien gekommen sind und im vom Vatikan verwalteten Kinderkrankenhaus Bambino Gesù ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen 16 Uhr besuchte Francis überrascht das Werk, in dem sich die aus der Ukraine angerufenen Kinder im Krankenhaus befinden, darunter viele Krebspatienten, aber auch einige Kinder, die durch die russischen Bombenanschläge verletzt wurden.

Seit Beginn des Konflikts hat das Krankenhaus rund 50 ukrainische Kinder betreut (Vatican Media/Reuters)

Nach Angaben des Vatikans befinden sich derzeit 19 ukrainische Kinder zwischen dem Hauptquartier in Rom und dem Hauptsitz des Krankenhauses in der Stadt Palidoro am Rande der Hauptstadt, während diejenigen, die seit Kriegsbeginn angekommen sind, etwa 50 Jahre alt sind.

„Der Papst hielt in den Hallen an und besuchte alle anwesenden Kinder, bevor er in den Vatikan zurückkehrte“, berichtete der Heilige Stuhl.

Die Fotos der vatikanischen Pressestelle zeigen den Papst in Begleitung der Präsidentin von Bambino Gesù, Mariella Enoch, die ein Mädchen namens Lydia im Alter von etwa 8 Jahren mit einem verbundenen Kopf streichelt (Vatikanische Medien/Reuters)

Franziskus hatte sich an die ukrainischen Kinder erinnert, die während der heutigen Audienz mit den Organisatoren und Kindern des Antonian Chores in das sogenannte „Papstkrankenhaus“ eingeliefert wurden, und hatte darum gebeten, für sie zu beten.

„Lasst uns für sie beten... die Kinder von 'Bambino Gesu', die durch den Krieg verwundet wurden“, sagte der Papst am frühen Samstag, als er sich an den Kinderchor wandte. „Es ist eine schwierige Zeit. Wir hier in Rom werden ihnen helfen, sich zu verbessern „, sagte er.

Der Papst lernte die ukrainischen Kinder kennen, die derzeit in das Kinderkrankenhaus Bambino Gesù in Rom eingeliefert werden (Vatikanische Medien/Reuters)

Diese Woche sandte der Papst auch eine Nachricht, in der er ihm dankte „für den Dienst, die Wohltätigkeit und die Liebe zu verwundeten ukrainischen Kindern“.

Unter den Zugelassenen gibt es vier Mädchen, die mit einem Freiwilligenverband angereist sind und schwere Kriegsverletzungen erlitten haben. Zwei von ihnen haben eine Amputation der oberen Gliedmaßen erlitten und die beiden anderen Mädchen haben ein ziemlich schweres kraniofaziales Trauma, sagte Professor Mario Zama, Chef der Plastischen und Kiefer- und Gesichtschirurgie des Krankenhauses, den vatikanischen Medien.

Ein lächelnder 85-jähriger Francisco streckte den Kindern die Hand aus, als er durch die Stationen des Krankenhauses Bambino Gesù ging (Vatikanische Medien/Reuters)

Die Struktur, die jeder als „Papstkrankenhaus“ kennt, hat angeboten, ukrainische Kinder mit verschiedenen Pathologien aufzunehmen, um dem Schrecken des Konflikts zu entkommen. Dieses pädiatrische Zentrum sammelt Erfahrungen in der Behandlung von krebskranken Kindern aus der Ukraine, wo eine hohe Inzidenz besteht, die größtenteils mit der Tragödie von Tschernobyl zusammenhängt.

„Das ist die Diplomatie der Barmherzigkeit. Wir haben immer Kinder aus Kriegsgebieten willkommen geheißen „, sagte die Präsidentin des Bambino Gesù, Mariella Enoc, in Erklärungen gegenüber den italienischen Medien.

Zu dieser Zeit haben laut neuesten UN-Daten fast 3,2 Millionen Menschen Grenzen überschritten, um aus der Ukraine zu fliehen.

Mit Informationen von EFE

Lesen Sie weiter: