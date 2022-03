Oppositionsführer diskutierten mit Israels stellvertretendem Premierminister Gideon Sa'ar über Terrorismus

Bei einem Besuch in Argentinien hat der stellvertretende Ministerpräsident und Justizminister Israels, Gideon Sa'ar, bereits zum 30. Jahrestag des Angriffs auf die israelische Botschaft in Buenos Aires mehrere Treffen mit politischen Führern abgehalten. Gestern waren zwei der wichtigsten Führer von Juntos por Cambio an der Reihe : die Präsidentin der PRO, Patricia Bullrich, und die Leiterin der Civic Coalition und der nationale Abgeordnete Maximiliano Ferraro.

Zu Beginn des Treffens waren sich die Oppositionsführer und die Delegation aus Tel Aviv einig, dass „es wichtig ist, weiter zu arbeiten, damit die Verantwortlichen für den Angriff auf das israelische diplomatische Hauptquartier vor drei Jahrzehnten vor Gericht gestellt werden und damit Frieden bringen die Opfer, ihre Familien und die Überlebenden „, hieß es in einer Erklärung.

Die Bekämpfung des Terrorismus war eines der Hauptthemen, die auf dem Treffen erörtert wurden . Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Angriffe in Buenos Aires in den Jahren 1992 und 1994, bei denen die Hisbollah und der Iran ihrer geistigen Urheberschaft, des Todes des Staatsanwalts Alberto Nisman und der mit der Islamischen Republik Iran unterzeichneten Absichtserklärung beschuldigt werden.

Darüber hinaus erörterten sie die Sicherheit an der nordargentinischen Grenze und ihre Bedeutung „hauptsächlich an den Stellen, an denen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Hisbollah bestehen, und betonten die zentrale Rolle, die die Zusammenarbeit in internationalen Arenen bei der Förderung des Kampfes gegen den Terrorismus spielt“.

Maximiliano Ferraro, Präsident der Civic Coalition

„Die Welt braucht Gerechtigkeit und Frieden. Darin stimmte ich dem stellvertretenden israelischen Premierminister @gidonsaar in einem tiefen Gespräch über Ereignisse zu, die uns geprägt haben, wie die Angriffe auf die israelische Botschaft und AMIA, die Ermordung von Nisman und das Memorandum mit dem Iran. Wir verlangen Antworten!“ , veröffentlichte Patricia Bullrich in den sozialen Medien.

„Wir haben über 4 Wunden gesprochen, die wir geteilt haben: die Terroranschläge auf die Botschaft und die AMIA, das Memorandum mit dem Iran und die Ermordung von Nisman. Wir sind vereint Schmerzen, die wir nicht vergessen, aber auch Freundschaft und Zusammenarbeit verbinden „, kommentierte Maximiliano Ferraro seinerseits auf seinem persönlichen Twitter-Account.

Ein weiteres Thema, das sie diskutierten, war der Krieg zwischen der Ukraine und Russland Die Parteien teilten ihre Besorgnis über die Situation in der ukrainischen Zivilgesellschaft seit der russischen Invasion und die Auswirkungen des Krieges.

An dem Treffen nahmen die anderen Mitglieder der Delegation, der Generaldirektor des israelischen Außenministeriums für Lateinamerika und die Karibik, Jonathan Peled, und der israelische Botschafter in Argentinien, Galit Ronen, teil. In den letzten Tagen hielten die Gesandten der Gefolgsregierung eine intensive Agenda von Aktivitäten für den 30. Jahrestag des Angriffs auf die diplomatische Mission aufrecht, die Tel Aviv berichtete.

Unter diesen Verpflichtungen traf sich Gideon Sa'ar mit dem Präsidenten der Abgeordnetenkammer, Sergio Massa, der ihn darauf hinwies, wie wichtig es sei, die Terrororganisation auf der roten Liste zu halten. Bei diesem Treffen waren Präsidenten von Regierungs- und Oppositionsblöcken wie Germán Martínez von der Frente de Todos, Alejandro „Topo“ Rodriguez vom Federal Interblock, Karina Banfi von der UCR und Juan Manuel López von der Civic Coalition.

Die offizielle Delegation des Staates Israel nahm auch an einem Ehrenempfang teil, der vom Präsidenten der argentinischen israelischen Handelskammer (CCAI), Mario Montoto, im Rahmen der Veranstaltungen des 30. Jahrestag des Angriffs auf die Botschaft.

Das Gerichtsverfahren zur Klärung des Angriffs fällt in die Zuständigkeit des Obersten Gerichtshofs, da es sich um einen Angriff auf ein ausländisches diplomatisches Hauptquartier handelt.

Gideon Sa'ar beim Treffen mit Oppositionsführern

