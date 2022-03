Mobile Gaming: 70% der Lateinamerikaner spielen mehr denn je auf Mobilgeräten

A man uses a mobile device.

Dank des exponentiellen Wachstums während der Pandemie im letzten Jahr Mobile Gaming übertraf den Umsatz und die Aktivität ihrer Konsolen und PCs bei weitem . Ein kürzlich von Cisneros Interactive in Zusammenarbeit mit Justmob erstellter Bericht ergab, dass der Trend Lateinamerika überhaupt nicht fremd ist, aber auch ein enormes Wachstum zu beobachten ist, das zu einer neuen Normalität für Spieler in der Region führt.

Trotz der Tatsache, dass die Pandemie und die Isolation die Hauptgründe für das Wachstum von Mobiltelefonen als Videospielplattform waren, wurde durch die Lockerung der Pflegemaßnahmen in Lateinamerika deutlich, dass sich das Phänomen trotz externer Faktoren weiterentwickelt. Der Bericht konzentrierte sich auf Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko und Peru, um diesen Trend und die neuen Konsumgewohnheiten von Latino-Spielern zu analysieren.

Mehr als die Hälfte der Befragten, Männer und Frauen über 18, gab an, täglich auf ihren Smartphones zu spielen . Während es in den meisten der befragten Länder zu etwa 50% genau ist, gab es in Argentinien und Kolumbien etwas höhere Prozentsätze. Von diesen Benutzern haben fast 75% mindestens drei Spielesitzungen pro Tag. In Bezug auf die Zeit gab die Hälfte der Befragten an, mehr als 40 Minuten pro Tag mit verschiedenen mobilen Videospielen zu verbringen. Mexiko ist die einzige Ausnahme, wo der Anteil 60% erreicht.

„Während der Isolation nahm dieses Hobby zu und 70% der Argentinier verbrachten in dieser Zeit mehr Zeit mit Spielen, insbesondere diejenigen über 35“, sagte Gonzalo Borras, General Director Audio & Mobile von Cisneros Interactive, und fügte hinzu: „Noch interessanter ist, dass sich dieser Trend seit 3 Jahren nicht zu ändern scheint von 5 Spielern beabsichtigen, nach der Pandemie mit der gleichen Intensität weiterzuspielen.“ Obwohl es kleine Unterschiede gibt, bleiben die in den übrigen untersuchten Ländern verzeichneten Zahlen in ähnlicher Reihenfolge.

Natürlich sind Smartphones die bevorzugte Plattform, um diese Erlebnisse zu genießen, obwohl einige Benutzer auch mit Tablets abwechseln, insbesondere wenn es um das Spielen mit Kindern geht.

Das Wachstum des mobilen Spielens lässt sich nicht nur an der Aktivität seiner Benutzer ablesen, sondern ist auch ein Trend unter den Entwicklern von Videospielen. Das League of Legends-Universum wurde um seinen mobilen Titel Wild Rift erweitert, der 2021 seinen ersten Wettkampfkalender abhielt, der in der ersten Weltmeisterschaft gipfelte.

Letzte Woche veröffentlichte Respawn Entertainment zusammen mit Lightspeed & Quantum Studios die erste Version von Apex Legends Mobile. Das beliebte PC Battle Royale landete schließlich in der mobilen Arena und tat dies in lateinamerikanischen Ländern, Südostasien, Australien und Neuseeland. Diese Märkte zeichnen sich nicht durch die fortschrittlichsten Smartphones aus, aber sie sind in einer Vielzahl von mobilen Esport-Titeln stark vertreten, da dies der am besten zugängliche Weg ist, um zu Videospielen zu gelangen.

Während Call of Duty Mobile einer der beliebtesten Vertreter im mobilen Bereich ist, planen Franchise-Manager auch, Warzone auf Mobiltelefone zu bringen erweitern ihr Publikum wie nie zuvor.

Was für diese Unternehmen eine neue und sehr interessante Geschäftsmöglichkeit darstellt, führt für Benutzer zu einer Vielzahl von Erlebnissen, dh Spielen für jeden Geschmack. Die Pandemie führte zu einem beispiellosen Wachstum der mobilen Aktivitäten, da die Spieler hauptsächlich nach einer Flucht aus der Realität oder nach einer Möglichkeit suchen, sich im aktuellen Kontext zu entspannen.

„Unterhaltung ist der Hauptgrund, warum Männer und Frauen sich für Handyspiele entscheiden, aber auch Genuss und Entspannung sind weitere Gründe, warum sie sich für das Spielen entscheiden“, erklärte Borras. Andere von den Befragten angeführte Gründe sind der Abbau von Stress, die Verbesserung der Reflexe, der Konzentration und der Aufmerksamkeit. Mehr als 70% finden in Videospielen auch eine Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, entweder mit Bekannten oder mit anderen Spielern.

In-Game-Anzeigen, insbesondere in kostenlosen Erlebnissen, wurden Teil der Spielgewohnheiten, wie der Bericht enthüllte. Viele Titel laden Spieler dazu ein, sich kurze Anzeigen anzusehen, um mehr Leben oder bessere Belohnungen zu erhalten, und mehr als 80% der Befragten entscheiden sich dafür, ihr Spielerlebnis zu erweitern oder zu verbessern. Darüber hinaus sehen 75% Anzeigen als positiv an, da sie es ihnen gelegentlich ermöglichen, andere Titel oder Dienste im Einklang mit dem, was sie spielen, zu kennen.

Gonzalo Borras erklärte auch: „Spieler spielen nicht nur Spiele, sondern tätigen dabei auch In-App-Käufe: 57% geben Geld aus, um neues Leben für das Spiel oder zusätzliche Inhalte zu bekommen .“ Obwohl die Daten nicht so überraschend sind, weil sie mit dem Rest der Welt im Einklang stehen, wird deutlich, dass die Die Industrie befindet sich bereits in einer neuen Normalität. Während ein Teil der Öffentlichkeit mobile Aktivitäten als Nische betrachtet, zeigt die Realität, dass dies der beste Grund für Entwickler und Marken ist, um mit ihren neuen und weniger neuen Immobilien zu wetten.

Das Spielerpublikum ist nach den sozialen Medien das größte digitale Publikum , wodurch sichergestellt wird, dass die Aktivität dank der zahlreichen Titel auf dem Weg weiter zunimmt. Die Zugänglichkeit eines mobilen Geräts ist im Gegensatz zu Konsolen ohne Lagerbestand oder PCs, die im Preis mit einem Auto konkurrieren, ein Tool, das Unternehmen seit langem verfolgen. Das Stück, das benötigt wurde, war jedoch der Komfort der Spieler selbst, die Mobile Gaming vor 10 Jahren nur als Synonym für Candy Crush ansahen, aber heute genießen sie täglich ihre Lieblings-Franchises.

