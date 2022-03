Marc Márquez warnt vor seinem Rhythmus mit dem nassen Track

Lombok (Indonesien), 19. März Der Spanier Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) warnte Rivalen vor seinem Tempo während der dritten Runde des freien Trainings des Großen Preises der indonesischen MotoGP auf der Mandalika-Rennstrecke, wo er der Schnellste war und auch derjenige, der die meisten Runden fuhr, einundzwanzig. Die Strategie änderte sich dramatisch im Vergleich zum ersten Tag, an dem viele Fahrer es ruhig angehen ließen und praktisch alle MotoGP-Fahrer gemeinsam auf die Strecke sprangen, mit dem klaren Ziel, bei Regen so viele Runden wie möglich zu fahren. Das Ziel dieser Strategie war nichts anderes, als so hart wie möglich an der bestmöglichen Abstimmung für das Rennen am Sonntag zu arbeiten, von dem viele Wettervorhersagen sagen, dass sie mit denen am Samstag identisch sind und obwohl viele von ihnen die erste Qualifikation absolvieren müssen, um zu versuchen, so weit vorne zu sein. wie möglich im Output-Training, entscheidend für ein gutes Endergebnis. Mit dieser Situation und Herangehensweise war der erste Anführer erneut der Franzose Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), der am Freitag der Schnellste gewesen war, aber sein „Status“ war nur von kurzer Dauer, da sich der Australier Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), ein echter Spezialist für diese Bedingungen, an der Spitze des Zeitschemas „niederließ“ mit einem Rekord von 1:37 ,860, einem „Chrono“, der zwei Sekunden schneller war als der des Franzosen. Der Spanier Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) war einer der ersten, der es mit bereits gebrauchten trockenen Asphaltreifen ausprobierte, um die Rekorde am Freitag zu verbessern, und obwohl er in dieser dritten Runde freier Tests führend war, lag seine Zeit immer noch fünfeinhalb Sekunden hinter den besten Zeiten. Zu dieser Zeit, eine Viertelstunde vor dem Training, begannen Marc Márquez und Jack Miller zusammen mit dem Portugiesen Miguel Oliveira (KTM RC 16) in der schnellsten Runde der Sitzung Zehntel zu kratzen. In der letzten Etappe der Sitzung schlossen sich andere Fahrer an. Fabio Quartararo hatte erneut Probleme mit der Elektronik seines Motorrads, die ihn zwangen, seine Werkstatt zu betreten, während der Repsol Honda-Fahrer auf der Strecke in die schnellste Runde der Sitzung zurückkehrte, ein klarer Hinweis auf das Tempo des achtfachen Weltmeisters in einem Rennen unter diesen Bedingungen können sein, obwohl sie gezwungen sind, die erste Klassifizierung zu durchlaufen. Marquez dominierte die Sitzung eindeutig vor dem Italiener Francesco „Pecco“ Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) und seinen Landsleuten Marco Bezzecchi und Luca Marini, beide auf Yamaha YZR M 1-Strecken, mit den Spaniern Alex Rins (Suzuki GSX RR) und Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) hinter ihnen. Eine merkwürdige Neuheit war die Auszeichnung des Rennmanagements, dass alle MotoGP-Fahrer zum Zeitpunkt des Starts direkt in der Startformation trainierten, und viele von ihnen versuchten dies von Positionen aus, die während des Rennens außerhalb der Linie lagen, um zu sehen, wie viel Schmutz und Mangel waren. an diesen Stellen. Es bestand die Möglichkeit, dass sie es bis zu zweimal versuchen würden, aber das war bei Fahrern wie Marc Márquez selbst oder „Pecco“ Bagnaia nicht der Fall, während Fabio Quartararo es versuchte und dies zum zweiten Mal von der „Pole Position“ aus tat, einem ersten Platz, den er in der gesamten MotoGP-freien üben Sie zählen.