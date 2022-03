Lille und Lens nähern sich europäischen Positionen

Die Teams aus Nordfrankreich glänzten am Samstag, nachdem Lille in Nantes (1:0) gewonnen hatte und Lens Clermont (3:1) in der 29. Runde der französischen Meisterschaft besiegte.

Nachdem Lille am Mittwoch von Chelsea (2-1, 2:0 im Hinspiel) aus der Champions League ausgeschieden war, reagierte sie auf dem Spielfeld und gewann das Beaujoire-Stadion dank eines Tores von Amadou Onana (41. Minute, 1-0).

Nach dem Ausschluss von Timothy Weah in der 64. Minute zog sich Lille zurück, behielt aber das Ergebnis bei und kletterte auf den sechsten Platz, vier Einheiten vom Podium und Qualifikationsplätzen in die Champions League.

Nantes, die bereits letzte Woche in Troyes (1:0) besiegt wurden, fallen auf den achten Platz und scheinen sich auf das bevorstehende französische Pokalfinale gegen Nizza zu konzentrieren.

Lens (7.), das in einem himmelblauen Trikot und einer gelben Hose in den Farben der Ukraine gegen Clermont spielte, verfolgt Lille und bleibt zwei Punkte hinter ihrem Nachbarn und Rivalen zurück.

Florian Sotoca war der Protagonist des Spiels, nachdem er sich hinter dem Rücken des Torhüters Ouparine Djoco versteckt hatte, als der Torhüter den Ball rollte. Nachdem er den Ball gestohlen hatte, schaffte es Sotoca, fast ohne Winkel zu punkten und sein Team kurz vor der Pause zu überholen (min. 45+3, 2-1).

Das Tor unterminierte die Moral von Clermont (16.), die nur einen Punkt über der Play-Off-Position für den Aufenthalt bleibt.

— Ergebnisse der Spiele vom 29. Spieltag der französischen Fußballmeisterschaft der Liga 1 und Tabelle:

- Freitag:

St-Etienne - Troyes 1 - 1

- Samstag:

Linse - Clermont 3 - 1

Nantes - Lille 0 - 1

(12.00 Uhr GMT) Monaco - Paris SG

(14.00 Uhr GMT) Angers - Brest

Burdeos - Montpellier

Rennes - Metz

(16h05 GMT) Reims - Lyon

(19h45 GMT) Marsella - Niza

Bewertung: Sätze J G E P GF GC Dif

1. Paris SG 65 28 20 5 3 59 24 35

2. Marsella 50 28 14 8 6 43 26 17

3. Schön 50 28 15 6 7 38 21 17

4. Rennes 49 28 15 4 9 57 27 30

5. Straßburg 47 28 13 8 7 50 32 18

6. Lille 46 29 12 10 7 38 35 3

7. Linse 44 29 12 8 9 45 39 6

8. Nantes 42 29 12 6 11 36 31 5

9. Monaco 41 28 11 8 9 40 30 10

10. Lyon 41 28 11 9 8 40 37 3

11. Montpellier 38 28 11 5 12 41 40 1

12. Reims 35 28 8 11 9 32 31 1

13. Brust 35 28 9 8 11 36 42 -6

16. Clermont-Ferrand 28 29 7 7 15 28 51 -23

17. Lorient 27 28 6 9 13 24 43 -19

18. St. Stephan 27 29 6 9 14 29 51 -22

19. Metz 23 28 4 11 13 25 46 -21

20. Burdeos 22 28 4 10 14 38 68 -30

