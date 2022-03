Lens gewinnt in der französischen Liga und fördert gleichzeitig den Frieden

LENS, Frankreich (AP) — Lens änderte am Samstag bei seinem 3:1 -Sieg gegen Clermont in der französischen Liga seine traditionellen Farben „Blut und Gold“ in das Blau und Gelb der ukrainischen Flagge.

Die Linse spielt normalerweise in Rot und Gelb. Der nordfranzösische Club sagte, die Botschaft lautete, den Frieden nach der russischen Invasion der Ukraine zu fördern. Die Spieler des Teams trugen gelbe Shorts und blaue T-Shirts mit dem Wort „Peace“ in sechs der Sprachen, die in der Umkleidekabine des Clubs gesprochen wurden. Das Gastgeberstadion war ebenfalls in den Farben Gelb und Blau gehalten.

Im Spiel erholte sich Lens von einer Weile, um den Sieg zu gewinnen und den sechsten Platz in der Gesamtwertung zu belegen.

Elbasan Rashani überraschte die Gastgeber, um Clermont in 8 Minuten die Führung zu übernehmen. Kevin Danso gleicht die Punktzahl durch einen Eckstoß aus und Florian Sotoca stellte Lens vor das Aggregat der ersten Halbzeit.

Massadio Haidara besiegelte den Sieg nach einem Rebound, nachdem Jonathan Clauss' Schuss fast zur Spielzeit die Latte traf.

Clauss war während des gesamten Spiels ein wichtiger Bestandteil und erhielt Standing Ovations, als er das Feld mit einer Minute vor sich verließ, zwei Tage nachdem er zum ersten Mal in die französische Nationalmannschaft einberufen wurde.

Titelverteidiger Lille ist am Samstag nach Nantes gereist und will die Lücke mit anderen Anwärtern um Tickets für die europäischen Ligen schließen.