Leclerc gewinnt die erste Pole des Jahres und Sainz wird in Bahrain Dritter

Sports Writing, 19 Mrz Der monegassische Charles Leclerc (Ferrari) startet diesen Sonntag zuerst beim Großen Preis von Bahrain auf der Rennstrecke von Sakhir und eröffnet die Formel-1-Weltmeisterschaft, bei der er an diesem Samstag der Beste im Qualifying war, vor seinem spanischen Teamkollegen Carlos Sainz, der Dritter wurde. Leclerc, 24, erreichte seine zehnte Pole seit seinem F1-Rennen, indem er die 5.412 Meter der Strecke am Stadtrand von Manama - der Hauptstadt des Landes - in einer Minute, 30 Sekunden und 558 Tausendstel zurücklegte, 123 weniger als der Niederländer Max Verstappen (Red Bull), der letzte Weltmeister, der Zweiter wird; und wer verbesserte sich um nur sechs Tausendstel die Zeit von Sainz, der in der zweiten Reihe neben dem anderen Red Bull, der des Mexikaners Sergio Pérez, starten wird. Der andere Spanier, der zweifache asturische Weltmeister Fernando Alonso (Alpin), startet den achten Platz aus der vierten Reihe; und neben dem Dänen Kevin Magnussen (Haas). Beide starten hinter dem siebenfachen englischen Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) und seinem ehemaligen Teamkollegen Valtteri Bottas, jetzt in Alfa Romeo, der aus der dritten Reihe starten wird. Ab dem fünften Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft, das für 57 Runden geplant ist, um eine Strecke von 308,2 Kilometern zu absolvieren - der Engländer George Russell, der neue Mercedes-Pilot; und der Franzose Pierre Gasly (Alpha Tauri) stehen vor dem ersten Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft. CHEF arch/apa