London, 19 März Der britische Premierminister Boris Johnson sagte am Samstag, dass es „wichtig“ sei, dass Russlands Invasion in die Ukraine „scheitert“, wenn man bedenkt, dass der russische Präsident Wladimir Putin „nicht aufhören“ werde, wenn er „siegreich“ sei, er „nicht aufhören“ werde Land allein. Johnson hielt heute eine Abschlussrede auf einem Kongress der konservativen Partei in der englischen Stadt Blackpool, wo sich der Tory-Führer mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine befasste. Wie er bemerkte, war die Invasion russischer Truppen durch Putins „Angst“ motiviert, ein „freies und demokratisches“ Land wie seinen Nachbarn zu beenden. „Jeden Tag, der den heldenhaften Widerstand der Ukraine durchläuft, wird klar, dass Putin einen katastrophalen Fehler begangen hat (...) Warum hast du dich entschieden, in ein völlig unschuldiges Land einzudringen?“ Johnson fragte sich. Der konservative Führer wies darauf hin, dass Putin „nicht wirklich glaubte, dass die Ukraine bald der NATO beitreten würde, er wusste ganz genau, dass es keine Pläne gab, Raketen auf ukrainischem Boden zu setzen“. „Ich denke, er hatte Angst vor der Ukraine, weil es in der Ukraine eine freie Presse und freie Wahlen gibt“, und das bedrohte seine Art, das Land zu führen, sagte er. Johnson nannte die Invasion „den Beginn einer neuen Ära der Einschüchterung in Osteuropa“ und war der Ansicht, dass die Welt vor einem „Wendepunkt“ steht, einer Zeit, „in der man zwischen Freiheit und Unterdrückung wählen muss“. „In Putins Russland wird man für 15 Jahre inhaftiert, nur weil man eine Invasionsinvasion ausgerufen hat, und wenn man bei einer Wahl gegen Putin protestiert, wird man vergiftet oder erschossen“, erinnert er sich. „Gerade weil die Ukraine und Russland historisch gesehen eine so enge Beziehung hatten, hatte er Angst vor den Auswirkungen des ukrainischen Modells auf ihn und Russland“, sagte er. Der Vorstandsvorsitzende von London bemerkte auch, dass „Putins Krieg dazu bestimmt ist, dem Westen zu seinem Vorteil wirtschaftlichen Schaden zuzufügen“. „(Putin) Er weiß, dass er mit jedem Dollar des Preisanstiegs eines Barrels Öl Milliarden an Gewinnen aus Öl- und Gasverkäufen erzielt“, bemerkte er.