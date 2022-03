Italien schreibt in Wales Geschichte

Sport schreiben, 19 Mrz Die italienische Nationalmannschaft schrieb in Cardiff Geschichte, indem sie Wales (21-22) besiegte und eine Serie von 36 Niederlagen in Folge im Rugbyturnier der Sechs Nationen beendete. Eine Endprobe von Edoardo Padovani (m.79) und Paolo Garbisis Verwandlung im Laufe der Zeit besiegelten den Sieg des „Azzurri“ -Teams, das seit Februar 2015 nicht mehr gewonnen hatte, als sie Schottland in Murrayfield 19-22 besiegten. Die Marke und der Umbau waren die Belohnung für das gute Spiel der italienischen Mannschaft, das das Comeback der walisischen Mannschaft vereitelte, deren Leistung in dieser Ausgabe des Turniers mehr als enttäuschend war und nur einen Sieg errungen hatte. Die Bemühungen auf allen Linien ermöglichten es Italien, auf der Anzeigetafel zu führen, basierend auf den von Paolo Garbisi transformierten Strafschlägen. Zur Halbzeit ging er mit einem Vorteil von 7-12 nach einer ersten Periode, in der nur eine Probe von Owen Watkin ein Erwachen der Einheimischen erwachte. Zwei Markierungen von Dewi Lake (m.52) und Josh Adams (m.69) schienen die Reaktion von Wales (21-15) zu bestätigen. Diesmal verschwand Italien nicht, es widerstand und in der Endphase bescherte ihnen eine Kombination zwischen Angel Capuozzo und Padovani zusammen mit Garbisis Schuss einen Triumph für die Geschichte. Trotz des Sieges kann Italien den letzten Platz mit vier Punkten nicht vermeiden, drei weniger als das walisische Team, das ein Jahr nach seiner Siegerproklamation einen traurigen fünften Platz bescheinigt. CHEF jap/apa