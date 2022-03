Hugo Guillamón ersetzt Diego Llorente in Spaniens Ruf

Madrid, 19 März Der Valencia-Spieler Hugo Guillamón wurde vom spanischen Trainer Luis Enrique Martínez berufen, um den Platz einzunehmen, den Diego Llorente im Kader hinterlassen hatte, nachdem er am Freitag im Spiel gegen Wölfe im englischen Premier verletzt worden war. Es ist Luis Enriques erster Aufruf an Hugo Guillamón, der jedoch bereits sein absolutes Debüt im Freundschaftsspiel gegen Litauen gegeben hat und sogar vor der Europameisterschaft ein Tor erzielt hat, weil die Spieler, die später das Turnier nach dem positiven Coronavirus von Sergio Busquet spielen würden, begrenzt waren. Zusammen mit Torhüter David Raya, dem Valencia-Spieler, der als Mittelfeldspieler oder Mittelfeldspieler spielen kann, wird er zur großen Neuheit von Luis Enriques Ruf nach den ersten beiden Freundschaftsspielen des Jahres 2022 gegen Albanien in Barcelona und Island in A Coruña. Guillamón spielte das gesamte Spiel an diesem Samstag in Valencias Sieg im Martínez Valero-Stadion gegen Elche und wird sich am Dienstag auf die Seniorenmannschaft konzentrieren, anstatt auf die Sub'21, in der er von Luis de la Fuente zitiert wurde. Luis Enriques Liste für die ersten beiden Freundschaftsspiele des Jahres 2022 setzt sich zusammen aus: TORHÜTER: Unai Simon (Athletic Club), Robert Sanchez (Brighton), David Raya (Brentford/ING). VERTEIDIGER: Cesar Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric Garcia, Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Hugo Guillamón (Valencia), Marcos Alonso (Chelsea). MITTELFELDSPIELER: Rodri Hernandez (Manchester City), Pedri Gonzalez und Gavi (Barcelona), Marcos Llorente, Koke Auferstehung (Atletico Madrid), Carlos Soler (Valencia). VORWÄRTS: Pablo Sarabia (Sporting Portugal/POR), Dani Olmo (Leipzig/GER), Álvaro Morata (Juventus/ITA), Ferran Torres (Barcelona), Jeremy Pino (Villarreal), Raul de Tomás (Espanyol). CHEF rmm/asc