Guatemaltekisch bei Beschlagnahme von 248 Kilo Kokain in Honduras festgenommen

Tegucigalpa, 19. März Die honduranischen Behörden haben an diesem Samstag in einem Dorf im Departement Colón in der Karibik des mittelamerikanischen Landes mindestens 248 Kilo Kokain beschlagnahmt, bei einer Operation, bei der auch ein Guatemalteke festgenommen wurde, berichtete eine Quelle der Nationalen Polizei. Die Droge wurde im Dorf Dos Bocas in der Zuständigkeit von Santa Rosa de Aguán (Colón) in einer gemeinsamen Operation zwischen der Nationalen Anti-Drogen-Polizeidirektion, der Nationalen Direktion für Spezialeinheiten und der Direktion der Grenzpolizeidienste gemäß der offiziellen Version beschlagnahmt. Die Anti-Drogen-Teams hatten mehrere Tage in einer Operation zur Überwachung und Überwachung der Strukturen in der karibischen Region Honduras verbracht, was sie zu einer Hacienda führte, die als Speicher für den Cache diente, der in zehn Ballen gefunden wurde, betonte der Informant. Die Drogenlieferung und der inhaftierte Guatemalteke Erick Fernando Martínez, 35, wurden heute nach Tegucigalpa gebracht, wo der Fall an die Staatsanwaltschaft verlegt wird. Nach Angaben der National Anti-Narcotics Police Directorate wurden 2022 bisher mehr als 2.000 Kilo Kokain beschlagnahmt, zusätzlich zur Zerstörung von mindestens acht Labors für die Arzneimittelverarbeitung und Tausenden von Kokapflanzen in sechs Abteilungen im Norden und Osten des Landes.