Fernández Noroña hat Ciro Murayama wegen Kritik an Morena und Widerruf des Mandats verhaftet: „Du verrätst das Volk“

Der föderale Abgeordnete der Labour Party (PT), Gerardo Fernández Noroña, ist zu einem der stärksten Verbündeten der Bewegung für nationale Regeneration (Morena) geworden, um auf allen drei Regierungsebenen weiterzumachen sowie um die Erörterung und Verabschiedung von Meinungen, die dies begünstigen sie.

Während des 18. März zeigte der Gesetzgeber seine besten Tweets, um Ciro Murayama, Berater des National Electoral Institute (INE), in die Luft zu jagen, der auf seinem Twitter-Account verschiedene Kritikpunkte an der Kirschpartei und dem demokratischen Prozess von teilte Widerruf des Mandats wird am 10. April stattfinden.

Mit seiner ersten Botschaft reagierte der Wahlbeamte auf Morenas nationalen Führer Mario Delgado Carrillo, der die allgemeine Bevölkerung aufforderte, „einen Zaun zu streichen, eine Plane aufzustellen oder einen Aufkleber aufzukleben, um den Prozess des Mandatswiderrufs voranzutreiben.

In seiner Botschaft erinnerte sich Murayama daher an die Momente, in denen das INE diese politische Bewegung unterstützte, beispielsweise mit seiner Registrierung, der Organisation der Bundestagswahlen im Jahr 2018, bei denen es die Kontrolle über das Land erlangte.

„Wer hat Morena 2014 den Rekord gegeben? The @INEMexico Wer hat die Wahlen 2018 organisiert? The INE Wer installiert jede Box, in der x Morena gewählt wird? Das INE Wer hat die Umfrage durchgeführt, um Morenas Führung zu erneuern? Das INE Wer greifen die Regierung und Morena an? Ja, an das INE „, schrieb der Direktor des INE.

(Foto: Twitter)

Dies war die Botschaft, die Fernández Noroña ausnutzte, weil die Petista ihn in seinen sozialen Netzwerken forderte, sich als Protagonist dieser Ereignisse zu positionieren, wofür er das Volk als „Verräter“ bezeichnete, da dieser derjenige ist, der mit seinen Steuern für die Finanzierung verantwortlich war alle Aspekte, die er in seinem Tweet aufgeführt hat.

„Wer hat gegeben? Du hast nichts gegeben. Sie haben weder gestellt noch organisiert, es sind die Menschen, die alles getan haben, es sind die Leute, die Ihr Gehalt zahlen, und es sind die Menschen, die Sie verraten @CiroMurayamaINE „, schrieb der Abgeordnete.

Mario Delgado selbst reagierte auch auf Murayama. Durch eine bestimmte Formulierung bestätigte er, dass es die Menschen in Mexiko waren, die der Partei die Registrierung erteilten. Mit ihrer Stimme wurden sie zur Regierung gebracht und es waren die Bürger selbst, die die Führung definierten.

„Wen melden wir? An die Feinde des Volkes und Verräter der Demokratie. Die Demokratie gehört dem Volk und dem Volk „, veröffentlichte die Morenista.

Mario Delgado kritisierte auch den Wahldirektor für seine Aussagen gegen ihn (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

Anschließend beschloss der Wahlberater, den Newsletter zu teilen, mit dem das INE Morena und seine Mitglieder aufforderte, alle Beförderungen zurückzuziehen, die den Widerruf des Mandats fördern und verbreiten.

„Die @SCJN sagte, dass Parteien den Widerruf des Mandats nicht verbreiten können. Aus diesem Grund hat das @INEMexico heute Morena eine Vorsichtsmaßnahme erlassen, um Videos herunterzuladen, die gegen die Verfassung verstoßen, indem sie für den RM werben. Ist es für sie so schwierig, die Regeln des demokratischen Spiels zu respektieren?“ , teilte Murayama.

In Bezug auf die erste Vorsichtsmaßnahme entschied der Oberste Gerichtshof der Nation (SCJN), dass es für politische Parteien gegen die Verfassung verstößt, dass die Beteiligung der Bürger am Prozess der Widerruf des Mandats.

Aus diesem Grund ordnete er die Abschaffung von Werbeaktionen in Radio, Fernsehen und sozialen Netzwerken an sowie die Vermeidung der Verbreitung politischer Propaganda und die wahrscheinliche Verwendung öffentlicher Ressourcen zur Förderung der Bürgerbeteiligung an der Ausübung des Mandatswiderrufs.

Die von der Demokratischen Revolutionären Partei (PRD) bei der Beschwerde- und Beschwerdekommission des Nationalen Wahlinstituts (INE) eingereichte Beschwerde bezieht sich auf den mutmaßlichen Missbrauch der Verbreitung der Werbeaktionen mit den Namen MEXICO NOS NEED V1 und MEXICO NEED US V2 geplant für Radio und Fernsehen, die nach dem Konzept der PRD den demokratischen Prozess im normalen Zeitraum stören.

