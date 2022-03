Ein vom Kreml verfolgter russischer Ölmagnat forderte den Westen auf, sich Wladimir Putin zu stellen: „Er ist ein Schläger, ein Bandit“

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia March 18, 2022. RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS/File Photo

„Ich führe seit fast 20 Jahren einen persönlichen Krieg mit Wladimir Putin. Dies führte dazu, dass ich für zehn Jahre in Russland inhaftiert und dann ausgewiesen wurde, mit der Warnung, dass mich bei meiner Rückkehr lebenslange Haft erwartete. Kenne ich den Mann, der mir das alles angetan hat? Ich denke schon. Deshalb schaue ich mir verzweifelt den defätistischen Ansatz westlicher Führer wie Joe Biden, Emmanuel Macron und Naftali Bennett an „, erklärt Mikhail Chodorkowski in einer starken Kolumne in The Economist.

Der ehemalige russische Ölmagnat behauptet zu wissen, wie der Russe die westlichen Führer als schwach ansieht. „Ein Teil des Problems ist, dass die derzeitigen Führer der westlichen Länder sich nie mit Schlägern befasst haben. Seine Erfahrung und Ausbildung beziehen sich auf Interaktionen zwischen Staatsmännern „, sagt er und fügt hinzu: „Dies ist bei Wladimir Putin nicht der Fall. Er wuchs im KGB auf, einer Organisation, die sich auf Gewalt und Verachtung des Gesetzes stützte. Während seiner Arbeit im Petersburger Rathaus war er Anfang der 90er Jahre für die informelle Interaktion von Strafverfolgungsbehörden mit Gangstern verantwortlich. Zu dieser Zeit wurde St. Petersburg in Russland wahrgenommen, als Chicago während des Verbots wahrgenommen wurde. Anstatt Whisky geschmuggelt zu haben, verkauften Gangster Drogen und Öl.“

Michail Chodorkowski (Reuters/Henry Nicholls/Archiv)

Er behauptet, die Zeiten hätten sich geändert, aber seine Art, Probleme zu lösen, blieb bestehen. „Einige der Gespräche zwischen seinen Vertrauten und bekannten Kriminellen, die nach einer Untersuchung der spanischen Staatsanwaltschaft veröffentlicht wurden, helfen zu verstehen, wie der Mord an Alexander Litwinenko und die Vergiftung von Alexey Navalny und den Skripals auf Anweisung des Führers stattfanden. Solche Handlungen sind in den Kreisen des Präsidenten die Norm, weil er von Natur aus ein Tyrann ist „, sagt er.

„Es ist ein drastischer Fehler, dass er als normaler Staatsmann angesehen wird. Russlands ausländische Partner verstehen nicht, wer er wirklich ist „, betont er.

Er warnt davor, dass westliche Länder, wenn sie sagen, dass sie die Ukraine nicht aufgeben und dennoch genau das tun werden, für Putin bedeutet dies, dass sie schwach sind. „Und das macht es wahrscheinlich, dass ich auf andere Nachbarn wie Estland, Lettland, Litauen und Polen schauen werde, die zuvor ebenfalls Teil des Russischen Reiches waren“, warnt er.

Verheerendes Bild nach einem russischen Bombenanschlag in Kiew (Reuters/Marko Djurica)

Der verbannte Geschäftsmann behauptet, dass Putin in seinem Kopf seit langem nicht mit der Ukraine, sondern mit den Vereinigten Staaten Krieg geführt habe. Er sagt: „Die Gewohnheit der Straflosigkeit unter Schlägern lässt nicht so schnell nach. Und das bedeutet, dass es wahrscheinlich einen schlimmeren Krieg geben wird.“

Er erinnert sich, dass Putin es geschafft hat, seine positiven Bildraten zu erhöhen, als er 1999 mit dem Tschetschenienkrieg an die Macht kam. Er löste das Problem der Kontrolle seines „amtierenden Präsidenten“, Dmitri Medwedew, der 2008 mit Georgien in den Krieg zog. Medwedew zog unter Putins Befehl in den Krieg und musste seine eigene Modernisierungsagenda aufgeben. Und löste auch das Problem der Popularität in den Jahren 2013-14, indem er die Krim einnahm.

Und er macht eine brutale Vorhersage: „2024 wird es Wahlen geben und Putin wird eine neue „Sonderoperation“ starten. Moldau ist zu klein, also wahrscheinlich im Baltikum oder in Polen. Wenn Putin nicht in der Luft über der Ukraine angehalten wird, muss die NATO ihn vor Ort bekämpfen.“

Darüber hinaus behauptet er, der russische Präsident habe eine manische Psychose. „Er ist besessen davon, eine historische Figur wie Stalin zu sein. Er hat eine riesige Statue von Prinz Wladimir, dem Schöpfer Russlands, an die Tür seines Kremls gestellt. Aber er ist kein Selbstmord. Er wird nur Atomwaffen einsetzen, wenn er glaubt, dass es keine Antwort geben wird.“

LESEN SIE WEITER: