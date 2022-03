Die Kulturhauptstadt der Ukraine ist nicht mehr weit vom Krieg entfernt

LVIV, Ukraine (AP) - Bis Raketen in unmittelbarer Nähe der Kathedralen und Cafés im Zentrum von Lemberg eintrafen, war die ukrainische Kulturhauptstadt eine Stadt, die sich weit vom Krieg entfernt fühlen konnte. Die anfängliche Panik war abgeklungen und die Reaktion auf die morgendlichen Flugabwehralarme bestand zunehmend darin, nicht nach unten zu rennen, sondern sich im Bett umzudrehen.

Aber die russischen Luftangriffe, die in den frühen Morgenstunden des Freitags die Nähe des internationalen Flughafens trafen, erschütterten die nahe gelegenen Gebäude und zerstreuten sich mit jedem Gefühl von Komfort, als dichter schwarzer Rauch in den Himmel stieg.

In den Stunden nach dem Vorfall wurden jedoch nicht die üblichen Szenen in anderen Städten des Landes produziert, die die Welt entsetzt haben: zerstörte Gebäude und Menschen, die unter Beschuss fliehen. Lemberg war bereits zu seiner hundertjährigen Rolle als Scheideweg in ständiger Anpassung zurückgekehrt.

„Am Morgen gab es Angst, aber wir müssen weitermachen“, sagte Maria Parkhuts, die in einem Restaurant arbeitet. „Die Leute kommen mit kaum etwas an und kommen von schlimmeren Orten.“

Seit Kriegsbeginn vor fast einem Monat ist die Stadt als letzter Außenposten vor Polen zu einem Zufluchtsort geworden und heißt Hunderttausende von Ukrainern willkommen, egal ob sie auf der Durchreise sind oder zu bleiben kommen. In der anderen Richtung sind Hilfs- und ausländische Kämpfer.

In der Mitte befindet sich eine Stadt, in der offenbar das Leben zwischen Weltkulturerbekirchen und Kaffeekiosken weitergeht. Radfahrer, die mit den Rucksäcken internationaler Marken auf dem Rücken Essen verteilen, taumeln auf dem Kopfsteinpflaster. Gelbe Straßenbahnen fahren durch die engen Gassen, die mit der Geschichte einer Besatzung nach der anderen gefüllt sind, von den Kosaken oder Schweden bis zu den Deutschen und der Sowjetunion.

Aus der Gefahr einer weiteren russischen Besatzung, nach einem langen Kampf, um seinem Einfluss zu entkommen, und aus der Nähe zum Rest Europas entsteht das neue Lemberg.

„Es ist Krieg“, sagte Maxim Tristan, ein 28-jähriger Soldat, über den Angriff am Freitag. „Das motiviert uns nur noch mehr zum Kampf.“

In einer Ecke stehen mehrere junge Leute vor einer Waffenkammer. Alles ist verfügbar, wenn Sie Bargeld haben, sagte ein Mann und provozierte das Lächeln anderer. Im selben Block befindet sich ein Schießstand, auf dem das Gesicht des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf dem Ziel steht. Anderswo in der Stadt bringen Veteranen der Armee Zivilisten bei, wie man schießt.

In einem beliebten Park, nur wenige Schritte vom Spielplatz entfernt, wurde ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg wiedereröffnet. Auf der Außenseite einer Architekturschule füllen Männer Sandsäcke. Einige Kirchen haben ihre Bilder geschützt und ihre Buntglasfenster abgedeckt, während andere ihr Schicksal in den Händen Gottes lassen.

In der militärischen Abteilung seines Hauptfriedhofs sind mehr als ein Dutzend Gräber zu jung, um Marmorkreuze zu haben. Auf dem Boden sind eisige Blumen und der Boden ist voller Stiefelabdrücke. Dahinter befindet sich ein offener Boden, der darauf vorbereitet ist, mehrere weitere Reihen zu öffnen.

Tätowierer malen patriotische Symbole auf die Haut ihrer Kunden. Eine Brauerei ist jetzt der Herstellung von Brandbomben gewidmet. Ein Straßenschild zeigt eine Frau, die in Blau und Gelb als Nationalflagge gekleidet ist und eine Waffe im Mund eines knienden Putin hält. An der Fassade eines Ladens skizziert eine junge Frau eine Zeichnung einer Taube.

Freiwilligenarbeit hat die Stadt übernommen. Die Menschen öffnen ihre Häuser und lokale Medien berichten, dass die Bewohner alte Kleidungsstücke schneiden, um Tarnnetze für Checkpoints herzustellen.

„Krieg sind nicht nur die Menschen, die kämpfen“, sagte Volodymyr Pekar.

Dieser 40-jährige Geschäftsmann steht hinter einer Initiative, um die Landschaft um die Stadt mit blauen und gelben Werbetafeln mit Parolen wie „Gott rette die Ukraine“ oder „Nicht rennen, verteidigen“ zu füllen. Er fühlte sich unwohl mit der üblen Sprache, die in den ersten Nachrichten nach der Invasion auftauchte, wie er sagte, sie sei den religiösesten Nachbarn passiert.

Gleichzeitig hat Pekar eine Sammlung für zwei der größten Bedürfnisse ukrainischer Soldaten auf den Markt gebracht: kugelsichere Westen und Zigaretten.

„Nach dem Kampf musst du rauchen“, sagte er.

Im Schatten von Parolen und Prahlereien stehen die geschätzten 200.000 Menschen, die aus Gebieten geflohen sind, die am stärksten von russischen Angriffen betroffen sind. Von den Bewohnern begrüßt und in ihren Häusern und Herbergen niedergelassen, scheinen sie am nervösesten zu sein

Die Vertriebenen durchsuchen die Kisten mit Hilfe an den Sammelstellen, checken die Nachrichten und checken ihre Handys. Ihre Anwesenheit hat die Stadt von einem Zufluchtsort zu einem Zufluchtsort gemacht: Anstatt lokale Konditoreien und romantische Orte zu fördern, informiert die offizielle Website des Tourismusbüros über den Standort von Luftschutzbunkern und Strahlungswarnungen.

Die Einheimischen versprachen, „Wärme für die Seele“ zu bieten, und starteten am Freitag eine Reihe kostenloser kultureller Spaziergänge für Binnenvertriebene, um unter anderem Galerien oder das mittelalterliche Viertel zu besuchen.

Noch vor wenigen Tagen drängten Tausende von Neuankömmlingen den Hauptbahnhof auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle im Westen. Jetzt sind die Plattformen manchmal fast leer und warten auf die Millionen von Menschen, die immer noch auf der Suche nach einem Ort zum Ausruhen oder einem neuen Zweck durch die Ukraine wandern.

Es gab einen Zimmermann aus der bombardierten Hauptstadt Kiew, der vor einigen Jahren in Luftverteidigung ausgebildet wurde und auf dem Weg zu einem Armeeposten war. Allein auf dem Bahnsteig mit einem Rucksack und einer Schlafmatte plante er, seine Familie in der westlichen Region Transkarpatien zu besuchen, bevor er wieder nach Osten ging.

Weiter auf der Plattform befand sich ein junges Paar, das immer noch auf dem Land ist, weil der Mann, 20 Jahre alt, im Kampfalter ist und nicht gehen darf.

„Ich bin in meinem Land noch nie so viel gereist. Jetzt muss ich „, sagte die Frau Diana Tkachenko, 21. Ihre Reise begann letzten Monat in Kiew, in drei überfüllten Gebieten, von denen sie nicht wussten, wohin sie sie führen würden.

Seine Ankunft in Lemberg war schrecklich. Andere Reisende drängten und schrien, sagte Tkachenko. Einige kamen aus dem Osten, aus dem russischsprachigen Raum und konnten kein Ukrainisch.

Sein Zug hielt in den ukrainischsten Städten. Für Tkachenko war dies sein erster Besuch in Lemberg.

„Ich bin viel gelaufen“, sagte er. „Ich habe versucht, den Ort zu genießen. Es fühlt sich viel sicherer an.“

Aber es gab zu viele Menschen und keinen Ort, an dem man leben konnte. Sie und ihr Freund beschlossen, nach Osten nach Kiew zurückzukehren.

Während sich sein Zug auf die Abfahrt vorbereitete, kam ein weiterer am Bahnhof an.